Calcolo peso ideale: quanto si deve ingrassare in gravidanza?

C’è chi pensa che in gravidanza tutti gli strappi a tavola siano concessi o quasi, ma in realtà non è affatto così. Non è vero che una donna incinta può mangiare liberamente per due e assecondare tutte le sue voglie. Al contrario, è importante che le future mamme seguano un’alimentazione sana e bilanciata e non esagerino. Ma quanto si può ingrassare nei nove mesi? Ecco come fare il calcolo del peso ideale in gravidanza.

Quanto mangiare in gravidanza?

Durante la gravidanza è necessario prestare ancora più attenzione del solito alla propria dieta perché le esigenze nutrizionali cambiano. Non si può esagerare, ma non bisogna nemmeno rischiare di cadere nell’estremo opposto: essere ossessionate dai chili presi e limitarsi per paura di ingrassare troppo. Sia l’organismo della donna sia quello in via di formazione del feto hanno bisogno di energia e nutrienti: non si può pensare, quindi, di mangiare poco. In linea di massima, il fabbisogno calorico giornaliero è di 350 kcal nel secondo trimestre e 460 kcal nel terzo trimestre.

L’ideale è introdurre tutti i principali gruppi nutrizionali, in quantità leggermente superiori al solito, circa il 10% in più: carboidrati, preferendo quelli provenienti da cereali integrali; proteine, privilegiando quelle vegetali; e grassi, con una netta predilezione per quelli insaturi (e in particolare per l’olio di oliva).

Come calcolare il peso da prendere in gravidanza?

Secondo gli esperti, una donna di corporatura e peso normali, con una gravidanza che procede normalmente, dovrebbe accumulare al massimo 12-13 chili durante le 40 settimane di gestazione. Invece una donna che era già in sovrappeso prima di rimanere incinta non dovrebbe aumentare più di 6-11 chili (dipende dal peso di partenza). Le donne sottopeso, infine, dovrebbero aumentare fino a 18 kg.

Tuttavia, non bisogna essere troppo rigidi perché ogni corpo, ogni gravidanza e ogni storia sono a sé. In ogni caso prendere 15 kg mangiando in modo sano è differente dal prenderne 10 mangiando qualsiasi cosa.

In sintesi Quando si inizia a prendere peso in gravidanza? In genere, l’incremento di peso inizia a essere evidente nel secondo trimestre, in particolare dal quinto mese in poi. Quanti chili si perdono subito dopo il parto? In genere, con il parto si perdono 6-8 chili, corrispondenti al peso del bambino e ai liquidi. Tuttavia, è importante non essere ossessionati dal peso.

