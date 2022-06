Gambe pesanti in gravidanza, come si possono evitare?

Si gonfiano, soprattutto a fine giornata, e diventano così pesanti da essere difficili da spostare. Le gambe gonfie e stanche sono uno dei “corredi” classici della gravidanza, soprattutto quando si porta il peso del pancione durante i mesi più caldi. Eccome cosa si può fare contro le gambe pesanti in gravidanza.

Cosa vuole dire quanto ti senti le gambe gonfie in gravidanza?

Il gonfiore è dovuto a una ritenzione di liquidi che a sua volta si lega a problematiche a livello della circolazione venosa e linfatica. Le cause del ristagno circolatorio vanno ricercate nella particolare condizione dovuta all’attesa quando il volume ematico aumenta di circa il 20% e l’utero ingrandendosi causa una compressione della vena cava e delle vene iliache che porta a un rallentamento del flusso circolatorio.

Come migliorare la circolazione in gravidanza?

Innanzitutto, è fondamentale evitare di stare troppo nella stessa posizione, soprattutto in piedi, peggio ancora se si resta ferme. Al contrario serve invece muoversi, anche semplicemente camminando, così che la circolazione possa restare attiva. Un aiuto prezioso arriva dal sollevare le gambe, quanto più possibile in base alla libertà di movimento che concede il pancione: il sangue defluisce e il gonfiore si allenta. Se si riesce lo si può fare appoggiando le gambe al muro oppure usando semplicemente una sedia o uno sgabello.

Cosa fare per gambe pesanti in gravidanza e piedi gonfi?

È utile passare il getto dell’acqua fredda dalle caviglie fino all’inguine in modo da attivare la circolazione: lo si può fare anche più volte al giorno per allentare la pesantezza e il gonfiore e lo stesso vale per un pediluvio freddo a cui aggiungere un paio di manciate di sale grosso che, per il processo di osmosi, assorbe i liquidi dando leggerezza. Prezioso anche il contributo delle creme defatiganti a base di sostanze rinfrescanti come il mentolo e protettive del microcircolo, come escina, centella, mirtillo e amamelide. Si possono anche tenere in frigorifero per un effetto freschezza ancora più intenso e durevole.

In sintesi Perché le gambe si gonfiano in gravidanza? È colpa anche degli ormoni, in particolare degli estrogeni e del progesterone che hanno un effetto vasodilatatore e favoriscono quindi la stasi venosa con conseguente accumulo di liquidi, gonfiore e pesantezza. Da non dimenticare poi che il caldo aumenta ancora di più la vasodilatazione peggiorando la condizione delle gambe in attesa. Servono le calze elastiche in attesa? Sono preziose sempre per evitare gonfiore e pesantezza e a maggior ragione possono venire in aiuto quando si aspetta un bebè. Riposanti o contenitive, quello che conta è farsi aiutare nella scelta per trovare il modello più adatto che va sempre indossato il mattino quando le gambe sono sgonfie.

