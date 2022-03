Depressione in gravidanza: si può predire con un test del sangue?

Una semplice analisi del sangue potrebbe predire se una donna soffrirà di depressione in gravidanza. A sostenerlo è uno studio condotto dai ricercatori del Van Andel Institute e del Pine Rest Christian Mental Health Services di Grand Rapid (Michigan, Stati Uniti). Il team di studiosi ha individuato nel sangue 15 marcatori biologici che possono prevedere se le donne in gravidanza sperimenteranno sintomi depressivi significativi con una precisione dell’83%.

Quante donne soffrono di depressione in gravidanza?

La depressione in gravidanza è un dato che sfugge agli studi perché complesso da identificare. Attualmente si stima che in Italia soffrano di questo problema circa il 10-20% delle donne incinte. Lo studio, pubblicato su Translational Psychiatry, è stato condotto su 114 donne incinte che hanno fornito campioni di sangue e sono state sottoposte a valutazioni cliniche per sintomi depressivi ​​ogni trimestre durante la gravidanza e nel periodo postpartum, permettendo di individuare i 15 marcatori biologici presenti nel sangue.

“La depressione non è solo qualcosa che accade nel cervello: le sue impronte digitali sono ovunque nel corpo, incluso nel nostro sangue”, ha affermato Lena Brundin, tra gli autori dello studio. “La capacità di prevedere la depressione in gravidanza sarà un punto di svolta per proteggere la salute delle madri e dei loro bambini. I nostri risultati rappresentano un importante passo in avanti verso questo obiettivo”.

Quali sono i sintomi della depressione in gravidanza?

Si tende a pensare che una donna in attesa debba essere necessariamente felice. In realtà anche in questo particolare momento della vita può manifestarsi la depressione. Tra i sintomi della depressione in gravidanza da non sottovalutare ci sono i disturbi del sonno (dormire troppo, oppure poco o male); i disturbi dell’appetito (dall’inappetenza all’appetito eccessivo); il senso di apatia e di fatica nel portare avanti le normali attività quotidiane; i pensieri negativi sulla capacità di portare avanti la gravidanza; l’abbattimento dell’umore protratto per più giorni, che provoca pensieri negativi relativi sia al proprio stato di salute attuale sia alla progettualità della vita futura con il bimbo.

In sintesi A chi rivolgersi se in gravidanza l’umore va giù? Poiché molti dei sintomi della depressione in gravidanza possono essere confusi con manifestazioni fisiologiche dell’attesa, non sempre è facile capire che si sta vivendo uno stato depressivo. Se, però, queste sensazioni sono associate a stati d’animo negativi e perdurano per giorni o settimane, è bene parlarne con una persona che si sente vicino (compagno, madre, amica) e rivolgersi a un medico di fiducia (che può essere il proprio medico di famiglia, ma anche il ginecologo o l’ostetrica che seguono la gravidanza) che saprà consigliare sul da farsi.

