Beta che aumentano poco: proseguirà la gravidanza?

Quando la gravidanza arriva a un'epoca in cui è individuabile con l'ecografia, il monitoraggio del valore delle beta non ha più grande significato. Sono le informazioni che raccoglie l'ecografo a stabilire cosa sta accadendo.
Una domanda di: Una lettrice Salve ho avuto l'ultima mestruazione giorno 1 agosto, il 2 settembre avevo le beta 1836 , il 9 settembre ho 3259 le beta. Ho qualche speranza di avere gravidanza? Il 31 agosto avevo fatto ecografia per controllo generico e hanno indicato che si vedeva un puntino in utero. Il 14 luglio visita ginecologica generale era tutto a posto.
Augusto Enrico Semprini
Cara signora,
la situazione ottimale è quando la concentrazione di beta-hCG nel sangue materno raddoppia ogni 48 ore. Ma un aumento fino a 1.7 dove lei rientrerebbe è ritenuto ugualmente favorevole. Ormai è in una fase di monitoraggio ecografico che è più affidabile per avere la conferma che la gravidanza sia in utero.
La invito quindi a fare riferimento al quadro ecografico evolutivo invece che ai dosaggi che hanno già fatto il loro dovere. Quindi ci sinceriamo che la gravidanza sia in utero come sembra da una prima ecografia, e che l'evoluzione della gravidanza rientri nei parametri di normalità. Se ci dice l'esito di questi accertamenti possiamo seguirla anche se a distanza. Con cordialità.
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