Borsa mare in gravidanza: i must have per la spiaggia

La gravidanza è un momento unico nella vita di una donna, perché sorgono nuove esigenze e le abitudini inevitabilmente cambiano. Andare in spiaggia con il pancione, per esempio, richiede alcuni accorgimenti: le ore più calde sono bandite ed è importante portare con sé tutto ciò che occorre per rendere le giornate al mare rilassanti e piacevoli oltre che sicure.

La perfetta borsa mare in gravidanza contiene protezioni solari elevate con cui evitare le scottature, prodotti beauty multitasking per sentirsi sempre in ordine e accessori utili per rifocillarsi.

Non vanno dimenticati il telo mare, un costume di ricambio e – specialmente se si è in trasferta – una cartellina con i documenti della gravidanza.

Quale borsa mare scegliere

La borsa mare per la gravidanza deve essere capiente ma leggera, non ingombrante e dotata di comodi scomparti per organizzare al meglio il contenuto e trovare subito ciò che serve.

Natura Selection, Borsa Bahir. Prezzo: 29,90€ su naturaselection.com

Legami, Borsa Mare Donna. Prezzo: 19,95€

Sono consigliati i modelli con chiusura a zip, preferibilmente con manici larghi e non troppo rigidi per non gravare sulle spalle. Per evitare di appesantirsi è importante scegliere materiali leggeri come la paglia, il neoprene, la tela o il cotone: sono tutti pratici, resistenti e lavabili.

Creme solari e doposole

Proteggersi dal sole è sempre importantissimo, ancor di più in un momento delicato come la gravidanza. La pelle delle future mamme è particolarmente sensibile, quindi si è predisposte al rischio di scottature. A causa degli ormoni, inoltre, possono subentrare inestetismi come il melasma e il cloasma. Queste macchie scure della pelle, una volta comparse, sono molto difficili da debellare per cui è bene prevenirle con un’adeguata protezione.

La protezione solare ideale per la gravidanza è quella ad ampio spettro con SPF 50 o SPF 50+. Per il viso e per le aree più delicate come nei, cicatrici e tatuaggi sono consigliati gli stick solari, pratici e veloci da riapplicare al bisogno. Nivea Sun UV Specialist Stick UV Effetto Seta si ispira alle creme solari coreane, ha una texture leggerissima che non appiccica e un finish invisibile.

Nivea Sun, UV Specialist Stick UV Effetto Seta SPF 50+. Prezzo: 9,31€

Se si risente di secchezza, screpolature e ragadi è consigliato utilizzare prodotti ad hoc come Dermovitamina Ragadi Stick Rigenerante Protettivo, resistente all’acqua e altamente lenitivo.

Dermovitamina, Ragadi Stick Rigenerante Protettivo SPF 50. Prezzo: 10,79€

La protezione solare per il viso andrebbe sempre scelta tenendo conto del proprio tipo di pelle. In gravidanza può succedere di avere più imperfezioni del solito, quindi una protezione solare per pelli acneiche potrebbe rivelarsi la scelta migliore. Tra le più efficaci si distingue Eucerin Sun Oil Control Ultra-Light UV Serum SPF 50+, utile a tenere a bada la produzione di sebo e dal finish asciutto.

Eucerin, Sun Oil Control UV Serum Ultra-Light SPF 50+. Prezzo: 23,99€

Anche la pelle del corpo va protetta in modo adeguato. La linea Sun Secure di SVR vanta formule ad alta protezione dermatologica e texture sensoriali piacevoli da utilizzare, rispettose della pelle e dell’ambiente marino. Il nuovo Eau Solaire Glow SPF 50+ abbina alla protezione solare un effetto glow perlato irresistibile e una delicata fragranza al monoï.

SVR, Sun Secure Eau Solaire Glow SPF 50+. Prezzo: 26,00€ su it.svr.com

SVR firma anche Sun Secure Summer Beauty Kit, una routine protettiva completa per viso e corpo racchiusa in una pochette in spugna insieme a un pratico portamonete.

SVR, Sun Secure Summer Beauty Kit. Prezzo: 34,50€ in offerta anziché 51,50€ su it.svr.com

In alternativa è possibile creare il proprio kit personalizzato. L’Erbolario, a tal proposito, ha messo a punto una speciale promozione per l’estate. Con l’acquisto di almeno 29,00€ di solari è inclusa in omaggio 1 pochette mare tessuto foulard, con l’acquisto di almeno 49,00€ è incluso in omaggio 1 pareo fantasia foulard e con l’acquisto di almeno 78,00€ in omaggio sono inclusi entrambi gli accessori.

I solari L’Erbolario

Nella borsa mare per la gravidanza non può mancare un buon doposole con cui lenire la pelle dopo l’esposizione e prolungare l’abbronzatura. Il nuovo Freshly After-Sun Lotion è formulato con il 99% di ingredienti naturali e combina tra loro attivi che riparano la pelle, contrastano lo stress ossidativo e rafforzano la barriera cutanea. Grazie al complesso Blue Alga® contribuisce, inoltre, ad aumentare la capacità di ricezione della vitamina D.

Freshly, D+ Natural Suncare After-Sun Lotion. Prezzo: 19,95€ su freshlycosmetics.com

Beauty: il necessaire da spiaggia

Portare con sé un necessaire beauty aiuta a sentirsi curate e in ordine anche in spiaggia e subito dopo, se ci si vuole concedere una passeggiata. Ovviamente è opportuno scegliere in modo mirato i prodotti make-up, preferendo formule a lunga tenuta e prodotti multitasking.

Il fondotinta solare, per esempio, aiuta a uniformare l’incarnato e al contempo protegge la pelle dai raggi UVA e UVB. Lo includono nelle loro collezioni moltissimi brand di profumeria tra cui Lancaster, un’eccellenza in termini di protezioni solari. Attenzione: il fondotinta solare non è sufficiente da solo a prevenire le scottature, quindi va sempre abbinato a una crema protettiva.

Lancaster, Fondotinta Compatto Solare SPF 50. Prezzo: 23,70€

Un velo di mascara valorizza subito lo sguardo. Per la spiaggia occorrono formulazioni in grado di resistere al sudore e all’umidità, come quella del nuovo Deborah Milano City Lift Volume. Con una sola passata volumizza, definisce e solleva le ciglia. Inoltre, grazie all’innovativa formula tubing, si strucca facilmente con acqua tiepida.

Deborah Milano, City Lift Volume Mascara. Prezzo: 14,90€

Per le labbra è sufficiente un tocco di gloss, meglio se protettivo. I Glowy Lips di Labello, a base di acido ialuronico, glicerina e vitamina E, proteggono le labbra con un SPF 30 e le lasciano colorate e idratate a lungo.

Labello, Głowy Lips SPF 30. Prezzo: 4,40€

Il blush rivitalizza l’incarnato dando immediatamente un aspetto più sano al viso. I nuovi blush liquidi Too Faced Love Flush Blush si sfumano anche con le dita e si fondono con la pelle sublimandola, donandole un finish luminoso effetto bagnato perfetto per l’estate.

Too Faced, Love Flush Blush. Prezzo: 25,00€ su toofaced.eu

L’acqua termale è un autentico passepartout. Rinfresca e lenisce la pelle di viso e corpo, ritemprandola durante e dopo l’esposizione al sole. Quella di Avène è una delle migliori acque termali spray in commercio.

Avène, Acqua Termale Spray. Prezzo: 13,95€

Disinfettante mani e salviette detergenti

Avere nella borsa mare un disinfettante mani torna sempre utile. Meglio preferire formulazioni idroalcoliche, a base di ingredienti naturali e quindi non troppo aggressivi. Quelli di Haan, bestseller su Amazon, hanno un formato tascabile e ricaricabile compatto e pratico.

Haan, Detergente idroalcolico per mani (pack da 5). Prezzo: 29,00€

Sono molto comode per le future mamme anche le salviette detergenti. Quelle di Babygella sono arricchite da un efficace complesso prebiotico e risultano molto delicate. Sono adatte alla pelle sensibile dei più piccoli, quindi sono consigliate soprattutto se si va in spiaggia con altri bambini.

Babygella, Salviette detergenti 72 pezzi. Prezzo: 5,49€ su babygella.it

Cappello e occhiali da sole

Le future mamme non dovrebbero trattenersi al sole troppo a lungo e, specialmente quando fa davvero molto caldo, è buona abitudine rinfrescarsi sotto l’ombrellone. In linea generale, è sempre consigliato l’utilizzo di un cappello a tesa larga per proteggere la testa, meglio se in un materiale traspirante come la paglia.

Steve Madden, Emmey Bucket Hat. Prezzo: 42,15€

I cambiamenti ormonali rendono più sensibili anche gli occhi, predisposti a secchezza e irritazioni. Indossare un paio di occhiali da sole scuri evita di affaticarli e previene eventuali problemi.

Ray-Ban, State Street Occhiali. Prezzo: 139,00€

Pareo, telo e costume di ricambio

Il pareo è un accessorio da inserire assolutamente nella borsa mare in gravidanza. Oltre a essere stiloso, infatti, serve per tenere al riparo il pancione. Se leggermente inumidito, aiuta a rinfrescare la zona e a trovare sollievo.

Natura Selection, Pareo stampa palme. Prezzo: 22,90€ su naturaselection.com

Andrebbero sempre portati in spiaggia anche un costume di ricambio e un telo mare, meglio se non troppo ingombrante e pesante.

Caleffi, Alviero Martini Telo mare. Prezzo: 46,51€

Borraccia termica e snack

Le donne in gravidanza dovrebbero bere 8-10 bicchieri di acqua al giorno (per un totale di 2 litri circa). Questo fabbisogno aumenta in estate e al mare, quindi è raccomandato bere molto quando ci si trova in spiaggia.

Per farlo è di aiuto una borraccia termica, ancora meglio se motivazionale. Questo particolare tipo di borraccia, infatti, riporta delle fasce orarie che indicano quanto e quando bere esattamente durante la giornata.

YC Kitchen, Borraccia motivazionale. Prezzo: 16,99€

Non vanno dimenticati nemmeno piccoli snack, preferibilmente secchi come crackers o biscotti, per tenere a bada la fame e placare eventualmente spiacevoli sensazioni di nausea.

Relax tra musica e lettura

La permanenza in spiaggia, soprattutto se la futura mamma si trova da sola al mare, deve essere quanto più possibile rilassante. Ci si può dedicare all’ascolto della propria musica preferita utilizzando delle cuffie bluetooth, per esempio.

Xiaomi, Redmi Buds 6-Play Auricolari Wireless Bluetooth. Prezzo: 12,90€

Anche leggere è un ottimo passatempo. Per evitare di sovraccaricarsi, meglio racchiudere i propri titoli del cuore in un ebook reader come il comodissimo Kindle.

Amazon, Kindle, Ultimo modello. Prezzo: 119,99€

Un cuscino gonfiabile, anche se piccolo, rientra tra gli accessori da portare al mare in gravidanza. Può essere utilizzato per poggiare la testa in modo più comodo oppure si può posizionare sotto le gambe per tenerle leggermente alzate e attenuare la sensazione di pesantezza che molte donne riscontrano in dolce attesa.

Legami, Cuscino spiaggia gonfiabile. Prezzo: 5,95€

In trasferta portare sempre i documenti di gravidanza

Soprattutto se ci si trova lontane da casa, è bene portare con sé una cartella portadocumenti contenente tutto ciò che riguarda la gravidanza: esami, cartella clinica, ecografie, tessera sanitaria ecc.

Tends, Portadocumenti bebè. Prezzo: 11,99€

Un’abitudine apparentemente banale ma preziosa che tutela la sicurezza di mamma e bambino qualora dovessero verificarsi situazioni di emergenza.

In copertina Foto di Freepik via Magnific.com

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In breve Non possono mancare protezione solare viso e corpo, borraccia termica, cappello e occhiali da sole. Accessori per rilassarsi e snack tornano sempre utili. Quando ci si trova lontane da casa è bene avere a portata di mano la documentazione medica relativa alla gravidanza.

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