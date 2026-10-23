Camera gestazionale ben evidenziata dall’ecografo, ma l’embrione non si vede: ci sono speranze?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 23/10/2026 Aggiornato il 23/10/2026

Alle soglie della settima settimana di gravidanza l'impossibilità di individuare l'embrione con l'ecografia non fa ben sperare sull'evolversi della situazione.

Una domanda di: Antonella
Ieri ho fatto la mia prima ecografia a 6+6 . Non ho grossi sintomi, né perdite, esami perfetti. Nonostante i miei 40 anni e il sovrappeso tutto faceva pensare ad una gravidanza fisiologica sana. Ieri mi reco in studio e dall'eco si è vista solo una camera gestionale di circa 15/18 mm di bell'aspetto (in realtà non è stata misurata, l'ho dedotto dalla foto), niente sacco vitellino, né embrione. Naturalmente la ginecologa ha detto che potrebbe essere presto e di rivederci tra una decina di giorni, nel frattempo di fare le beta a due giorni di distanza. Io sono certa dell'ovulazione avvenuta l'8/9 quindi realisticamente so che non c'è possibilità che questa gravidanza evolverà, a quest'epoca gestazionale almeno il sacco vitellino doveva essere già visibile. Eppure sono qui a chiedere un altro parere, mi aggrappo a qualsiasi speranza. Non lo so magari il mio peso non permette la visione di altro? O forse non è andata avanti proprio per colpa mia? Sono molto triste. Grazie per l'attenzione.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
mi dispiace che lei si senta in colpa se la gravidanza non sta evolvendo nel migliore dei modi.
Da una parte è tipico di noi mamme il volerci prendere sempre tutta la responsabilità (in particolare la colpa) di quello che accade, dall'altra può essere segno di una eccessiva centratura su noi stesse, come se tutto dipendesse solo dai nostri sforzi, mentre la gravidanza è soprattutto l'esperienza della Natura che agisce in noi a nostra insaputa e senza che ci preoccupiamo di fare alcunché (a parte evitare fumo e alcol, s'intende). Detto ciò, l'immagine che mi ha allegato mostra una camera gestazionale dai profili regolari e correttamente localizzata all'interno dell'utero. Ed è vero, come lei ha notato, che l'aspetto ecografico della sola camera gestazionale non corrisponde all'epoca di amenorrea di quasi sette settimane in cui dovremmo già visualizzare l'embrione con il battito cardiaco.
Escludo che il suo peso corporeo abbia inficiato il dato ecografico. Può essere ipotizzato invece un ruolo negativo sul buon evolversi della gravidanza sia per il fattore età, sia per il fattore sovrappeso. Magari ha già effettuato i dosaggi delle beta-hCG e ha già un ulteriore dato con cui fare i conti. La invito a non perdere la speranza di diventare mamma: vedrà che siamo ancora in tempo e che ne sarà comunque valsa la pena. Mi tenga aggiornata se desidera: a breve sarà il momento di effettuare il controllo ecografico. Semmai dovesse riscontrare una situazione di aborto interno, segnalo che è possibile attendere che la Natura faccia il suo corso e l'utero si ripulisca in assenza di farmaci e/o interventi chirurgici. So che è una magra consolazione, ma è comunque uno scenario meno impegnativo da rielaborare.
Spero lei possa contare sul sostegno dei suoi cari in questa fase delicata. L'abbraccio a distanza, cordialmente.

Prima ecografia in gravidanza

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