Cloasma gravidico al viso: cause e rimedi

Come spiega la dottoressa Laura Mazzotta, medico estetico, specialista in igiene e medicina preventiva e nutrizione clinica presso il Poliambulatorio AEsthe Medica di Ferrara, il cloasma gravidico, conosciuto anche come melasma o “maschera della gravidanza”, è una delle alterazioni cutanee più comuni che possono comparire durante la gestazione.

Si manifesta con macchie scure irregolari localizzate soprattutto su fronte, zigomi, labbro superiore e mento, creando un’iperpigmentazione che può diventare motivo di disagio estetico per molte donne.

Sebbene non rappresenti un problema per la salute della mamma o del bambino, il suo impatto psicologico può essere significativo, soprattutto in un periodo delicato come quello della gravidanza, caratterizzato da grandi cambiamenti fisici ed emotivi. Dal punto di vista medico è fondamentale ricordare che la prevenzione gioca un ruolo centrale.

Una corretta protezione solare, una skincare delicata e il controllo dei fattori che stimolano la produzione di melanina possono fare la differenza nel limitare l’evoluzione delle macchie. Inoltre, durante la gravidanza, ogni trattamento deve essere valutato con attenzione per evitare sostanze non indicate in questa fase così particolare della vita femminile.

Quali sono le cause

Il cloasma compare generalmente dal secondo trimestre in poi e interessa soprattutto le donne con fototipi medio-scuri, anche se può presentarsi in qualsiasi tipo di pelle. L’intensità delle macchie varia da persona a persona e spesso aumenta con l’esposizione al sole. In molti casi tende a ridursi spontaneamente dopo il parto, ma non sempre scompare.

La principale causa del cloasma gravidico è rappresentata dalle variazioni ormonali tipiche della gravidanza. Durante i nove mesi aumentano in modo significativo estrogeni, progesterone e ormone melanocita-stimolante, sostanze che influenzano direttamente l’attività dei melanociti, cioè le cellule responsabili della produzione di melanina. Questo porta a una produzione maggiore e non uniforme del pigmento cutaneo, con la comparsa delle tipiche macchie scure sul viso.

L’esposizione ai raggi ultravioletti rappresenta però uno dei fattori più importanti nell’aggravare il problema. Il sole stimola ulteriormente la melanina e può rendere le macchie più evidenti, persistenti e difficili da trattare.

Anche una breve esposizione quotidiana senza adeguata protezione può peggiorare il quadro clinico. Per questo motivo il cloasma gravidico tende a manifestarsi maggiormente nei mesi estivi o nelle donne che trascorrono molto tempo all’aperto.

Esiste inoltre una predisposizione genetica. Chi ha familiarità con melasma o iperpigmentazioni cutanee può avere una probabilità maggiore di sviluppare il cloasma gravidico. Anche il fototipo incide: le pelli più scure o olivastre sono generalmente più predisposte perché possiedono melanociti più attivi.

Altri fattori possono contribuire alla comparsa o al peggioramento delle macchie. Alcuni cosmetici irritanti, trattamenti aggressivi, cerette sul viso, peeling non adatti o prodotti profumati possono aumentare l’infiammazione cutanea e favorire l’iperpigmentazione. Anche stress, mancanza di sonno e alterazioni vascolari tipiche della gravidanza possono influire indirettamente sulla salute della pelle.

È importante sottolineare che il cloasma gravidico non dipende da una scarsa igiene o da errori particolari della futura mamma. Si tratta di una risposta fisiologica dell’organismo ai cambiamenti ormonali della gravidanza. Tuttavia, conoscere i fattori di rischio permette di mettere in atto strategie preventive efficaci e ridurre l’intensità delle manifestazioni cutanee.

Cosa fare

La prima regola nella gestione del cloasma gravidico è proteggere quotidianamente la pelle dal sole. La fotoprotezione rappresenta il trattamento preventivo più importante e dovrebbe essere adottata anche in città, in inverno o nelle giornate nuvolose. È consigliabile utilizzare creme con SPF 50+ ad ampio spettro contro UVA e UVB, da riapplicare durante la giornata soprattutto se si trascorre tempo all’aperto.

Anche gli accessori possono essere molto utili: cappelli a tesa larga, occhiali da sole e ricerca dell’ombra nelle ore più calde aiutano a limitare l’esposizione diretta ai raggi ultravioletti. È importante ricordare che il sole non è l’unico responsabile: anche la luce visibile e il calore possono contribuire alla stimolazione della melanina.

Dal punto di vista cosmetico è preferibile scegliere detergenti delicati e prodotti lenitivi, evitando skincare aggressive o trattamenti esfolianti intensi.

Durante la gravidanza la pelle tende a diventare più sensibile e reattiva, quindi occorre privilegiare formule semplici, idratanti e dermatologicamente controllate.

Un altro aspetto importante riguarda il “fai da te”. Molte donne, nel tentativo di eliminare rapidamente le macchie, utilizzano creme schiarenti acquistate online o trattamenti non controllati. Alcune sostanze depigmentanti, però, non sono indicate in gravidanza e potrebbero risultare irritanti o potenzialmente rischiose. È quindi fondamentale rivolgersi sempre al medico o al dermatologo prima di iniziare qualsiasi terapia.

Anche l’alimentazione può contribuire al benessere cutaneo. Una dieta ricca di antiossidanti, vitamine e acqua aiuta la pelle a difendersi meglio dallo stress ossidativo. Frutta, verdura, alimenti ricchi di vitamina C e vitamina E possono sostenere la salute della cute, pur non rappresentando una cura diretta del melasma.

Infine, è importante avere pazienza. In molti casi il cloasma tende a migliorare gradualmente dopo il parto, quando i livelli ormonali ritornano alla normalità. Evitare ansia e trattamenti aggressivi durante la gravidanza permette di preservare la salute della pelle e affrontare il problema in modo più sicuro e controllato.

Rimedi utili

I rimedi per il cloasma gravidico devono essere scelti con particolare attenzione, considerando la delicatezza della gravidanza. La priorità assoluta resta sempre la prevenzione attraverso la protezione solare quotidiana, ma esistono anche trattamenti che possono aiutare a migliorare l’aspetto delle macchie in sicurezza.

Tra i rimedi più utilizzati vi sono le creme a base di ingredienti delicati e schiarenti compatibili con la gravidanza, come vitamina C, niacinamide, acido azelaico e alcuni antiossidanti. Queste sostanze possono contribuire a uniformare gradualmente il colorito e limitare la produzione eccessiva di melanina senza risultare troppo aggressive. Tuttavia, anche i prodotti apparentemente innocui dovrebbero essere scelti sotto consiglio medico.

Molti trattamenti estetici intensivi vengono invece rimandati al periodo

successivo al parto. Peeling chimici profondi, laser e terapie depigmentanti più aggressive non sono generalmente indicati durante la gravidanza, sia per prudenza sia per il rischio di irritazioni e peggioramento dell’iperpigmentazione. Dopo la nascita del bambino, e soprattutto dopo l’allattamento, il medico potrà eventualmente valutare percorsi più specifici e personalizzati.

La skincare quotidiana

Un valido aiuto può arrivare anche dalla skincare quotidiana. Mantenere la pelle ben idratata e integra aiuta a ridurre l’infiammazione cutanea, che spesso contribuisce alla comparsa di macchie persistenti.

Creme lenitive e idratanti con formulazioni semplici possono sostenere la barriera cutanea e migliorare l’aspetto generale del viso.

In alcuni casi il camouflage cosmetico rappresenta una soluzione pratica e immediata per vivere più serenamente questo cambiamento estetico. Fondotinta correttivi, BB cream con protezione solare e make-up dermatologicamente testati consentono di uniformare il colorito senza danneggiare la pelle.

Importante in ogni caso è evitare trattamenti improvvisati o consigli non professionali trovati sui social o online. Ogni pelle reagisce in modo diverso e ciò che funziona per una persona potrebbe peggiorare la situazione in un’altra. Il supporto del medico permette di scegliere i rimedi più adatti e sicuri in base al tipo di pelle, alla gravidanza e all’intensità del cloasma.

Dal punto di vista medico è consigliabile monitorare l’evoluzione delle macchie, soprattutto se cambiano rapidamente aspetto o colore. Anche se il cloasma gravidico è benigno, ogni alterazione cutanea merita sempre una valutazione specialistica per escludere altre problematiche dermatologiche.

In breve Il cloasma gravidico è una condizione molto frequente e nella maggior parte dei casi temporanea, ma merita attenzione e cura per evitare che le macchie diventino più marcate o persistenti nel tempo. La gravidanza rappresenta un periodo di grandi trasformazioni ormonali e la pelle spesso riflette questi cambiamenti in modo evidente. Affrontare il problema con serenità, evitando trattamenti aggressivi o soluzioni improvvisate, è fondamentale per proteggere la salute cutanea.

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