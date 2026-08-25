Il seno è il primo organo a trasformarsi in gravidanza: le sollecitazioni ormonali causano fin da subito turgore, ipersensibilità della pelle e lo scurirsi dell’areola, mentre dal secondo trimestre l’aumento di volume accelera rendendo possibile la comparsa di smagliature rossicce.

Per non rovinare il seno in gravidanza è fondamentale evitare saponi aggressivi e preferire una detersione delicata associata a un’idratazione quotidiana costante, usando trattamenti specifici o oli vegetali come quello di mandorle. Anche i capezzoli vanno massaggiati ogni giorno con prodotti idonei per prevenire le ragadi in vista dell’allattamento.

Il sostegno deve essere garantito da reggiseni traspiranti in cotone, privi di ferretto e con spalline larghe per scaricare il peso. La cura della pelle passa poi dall’interno con una dieta ricca di proteine, vitamine, acqua e grassi buoni come l’olio d’oliva a crudo.

Per stimolare la microcircolazione e contrastare il cedimento dei tessuti, sono efficaci le spugnature alternate caldo-freddo. A completare la cura del seno in gravidanza contribuiscono una postura corretta con le spalle ben aperte e una semplice ginnastica isometrica quotidiana.

Come cambia il seno durante i 9 mesi di gravidanza

Il seno è la parte del corpo che subisce la trasformazione più repentina fin dai primi giorni dell’attesa. Lo testimonia il fatto che uno dei primi sintomi della gravidanza è proprio il turgore mammario dovuto alle sollecitazioni ormonali.

Dal primo trimestre : gli sbalzi di estrogeni e progesterone rendono la cute particolarmente sensibile, i capezzoli più sporgenti e provocano l’inscurimento dell’areola, sulla quale cui compaiono i rilievi chiamati tubercoli di Montgomery

: gli sbalzi di estrogeni e progesterone rendono la cute particolarmente sensibile, i capezzoli più sporgenti e provocano l’inscurimento dell’areola, sulla quale cui compaiono i rilievi chiamati Dal quarto al sesto mese : l’aumento di volume si fa a poco a poco più importante. Per via della rapida tensione cutanea, durante il sesto mese possono comparire piccole smagliature rossicce.

: l’aumento di volume si fa a poco a poco più importante. Per via della rapida tensione cutanea, durante il sesto mese possono comparire piccole smagliature rossicce. Dal terzo trimestre al parto: il seno si stabilizza nei volumi e si prepara all’allattamento. È normale notare una trama venosa più evidente e la possibile fuoriuscita di piccole gocce di colostro, il primo nutrimento del neonato.

Leggi qui i cambiamenti del seno nei nove mesi

Le regole d’oro per mantenere il seno tonico in gravidanza

La cura del seno in gravidanza parte sin dai primi momenti dell’attesa con attenzioni mirate.

Detersione delicata: la pelle del seno, già per natura sottile, fragile e tendente all’aridità, diventa ancora più delicata nei nove mesi dell’attesa. Per questa ragione la prima mossa per non rovinare il seno in gravidanza è non usare mai per la pulizia quotidiana saponi aggressivi e acqua troppo calda che inaridiscono e favoriscono la perdita di tono. Ideale è un detergente per il viso a risciacquo (come ad esempio una mousse), ricco di agenti idratanti e attivi vegetali lenitivi da usare una sola volta al giorno, in dosi sempre contenute e sciacquato bene con acqua tiepida

la pelle del seno, già per natura sottile, fragile e tendente all’aridità, diventa ancora più delicata nei nove mesi dell’attesa. Per questa ragione la prima mossa per è non usare mai per la che inaridiscono e favoriscono la perdita di tono. Ideale è un detergente per il viso a risciacquo (come ad esempio una mousse), ricco di agenti idratanti e attivi vegetali lenitivi da usare una sola volta al giorno, in dosi sempre contenute e sciacquato bene con acqua tiepida Idratazione rinforzata: il progressivo aumento di volume porta la pelle del seno a tendersi. Per evitare le smagliature sul seno è fondamentale mantenere la pelle elastica e compatta con un’idratazione quotidiana . Se nei primi due mesi si può usare una formula nutriente delicata, dal terzo mese in avanti sono da preferire trattamenti elasticizzanti specifici per il seno oppure oli vegetali come quello di mandorle dolci che apportano lipidi affini a quelli cutanei in grado di rafforzare la barriera cutanea e mantenere tonica la pelle. Se attorno al sesto mese compaiono le prime smagliature arrossate è importante intervenire subito con un trattamento anti-smagliature: le rotture “fresche” (sono rosse proprio perché il sangue circola ancora nell’area) si riparano molto più facilmente rispetto a quelle consolidate di colore bianco traslucido

il progressivo aumento di volume porta la pelle del seno a tendersi. . Se nei primi due mesi si può usare una formula nutriente delicata, dal terzo mese in avanti sono da preferire oppure oli vegetali come quello di mandorle dolci che apportano lipidi affini a quelli cutanei in grado di rafforzare la barriera cutanea e mantenere tonica la pelle. Se attorno al sesto mese compaiono le è importante intervenire subito con un trattamento anti-smagliature: le rotture “fresche” (sono rosse proprio perché il sangue circola ancora nell’area) si riparano molto più facilmente rispetto a quelle consolidate di colore bianco traslucido Sostegno appropriato : è fondamentale sostenere correttamente il décolleté che cresce durante i nove mesi con un reggiseno che gli impedisca di cedere a causa della forza di gravità. Un buon reggiseno sostiene senza comprimere, migliorando il comfort quotidiano . Ideale è un modello in cotone che permetta la corretta traspirazione della cute, con spalline ampie e regolabili in modo da distribuire correttamente il peso, evitando di segnare la pelle, e una chiusura regolabile per adattarsi al meglio ai cambiamenti di volume. Un reggiseno con una fascia alta sotto le coppe sostiene meglio, soprattutto dal quarto mese in poi; sono da evitare invece i modelli con i ferretti.

: è fondamentale sostenere correttamente il décolleté che cresce durante i nove mesi con un reggiseno che gli impedisca di cedere a causa della forza di gravità. . Ideale è un modello in cotone che permetta la corretta traspirazione della cute, con spalline ampie e regolabili in modo da distribuire correttamente il peso, evitando di segnare la pelle, e una chiusura regolabile per adattarsi al meglio ai cambiamenti di volume. Un reggiseno con una fascia alta sotto le coppe sostiene meglio, soprattutto dal quarto mese in poi; Alimentazione equilibrata: proprio come per il resto del corpo, la bellezza e la tenuta del seno partono da dentro. Per mantenerlo compatto ed elastico, l’alimentazione gioca un ruolo chiave: non dovrebbero mai mancare proteine di qualità (come quelle di carne, pesce, uova e latticini), unite a un buon apporto di vitamine e oligoelementi da frutta e verdura di stagione. Un vero alleato per la pelle sono i grassi “buoni”, primo fra tutti l’olio extravergine d’oliva a crudo, ricchissimo di acidi grassi essenziali che nutrono i tessuti in profondità. Infine, mai dimenticare l’acqua: un’idratazione costante è il primo segreto per evitare che la cute si secchi e perda elasticità.

Cosa fare per il capezzolo

Nel terzo trimestre è fondamentale prendersi cura dei capezzoli per prepararsi all’allattamento.

Per mantenerli elastici e prevenire la formazione delle dolorose ragadi, l’ideale è massaggiarli quotidianamente con olio di mandorle dolci, d’oliva o con una formulazione specifica (evitando i classici prodotti per il décolleté).

Questo gesto quotidiano andrà proseguito anche dopo la nascita del bebè, avendo cura di applicare l’olio lontano dalle poppate per non alterarne il sapore.

Scopri anche come cambiano i capezzoli in dolce attesa

Spugnature alternate e massaggi: le tecniche per stimolare la circolazione

Tra le cure del seno in gravidanza che si possono programmare con regolarità, una o due volte al giorno in base alle preferenze e alle disponibilità di tempo, ci sono le spugnature alternate, utili per preservare il turgore della parte e per evitare le smagliature. Le spugnature prima calde e poi fredde, eseguite sul seno e su tutta l’area del décolleté fino alla mascella, determinano infatti un repentino cambio di temperatura che, come una sorta di ginnastica passiva, è in grado di stimolare la circolazione e tonificare la parte.

Al termine delle spugnature si può applicare sul seno una crema elasticizzante antismagliature con un delicato massaggio che aiuta ulteriormente a stimolare la circolazione. Si procede con delicatezza descrivendo con il palmo della mano più volte un “otto” tra i seni per far penetrare a fondo il prodotto.

Postura ed esercizi semplici per rassodare i muscoli pettorali

Tra gli accorgimenti che aiutano a non rovinare il seno in gravidanza, uno dei più semplici ma comunque efficaci è quello di adottare una postura corretta. Camminare e sedersi con le spalle aperte e la schiena ben dritta aiuta infatti a sostenere il peso del seno in modo naturale, sfruttando l’azione dei muscoli pettorali. Al contrario, curvare le spalle tende a spingere il décolleté verso il basso, accentuando l’effetto della gravità e favorendo il rilassamento dei tessuti. Un piccolo esercizio quotidiano? Mantenere lo sguardo alto e immaginare di spingere leggermente lo sterno verso l’esterno: un gesto minimo che fa subito la differenza per la tenuta del seno.

Un altro valido aiuto per non rovinare il seno in gravidanza e mantenerlo compatto è la ginnastica isometrica, da praticare anche più volte al giorno con pochissimi minuti di impegno. Si tratta di piccoli movimenti mirati che rinforzano i muscoli pettorali senza affaticare il corpo e che possono essere eseguiti fino al parto:

la pressione dei palmi: si appoggiano le mani giunte davanti al petto (come in posizione di preghiera), mantenendo i gomiti ben aperti e paralleli al pavimento. Si premono forte un palmo contro l’altro per circa venti secondi, poi si rilascia ripetendo per una decina di volte.

si appoggiano le mani giunte davanti al petto (come in posizione di preghiera), mantenendo i gomiti ben aperti e paralleli al pavimento. Si premono forte un palmo contro l’altro per circa venti secondi, poi si rilascia ripetendo per una decina di volte. l’incrocio delle dita: sempre all’altezza del petto, si intrecciano tra loro le dita delle due mani mantenendo i gomiti alti. Invece di spingere, serve provare a “tirare” verso l’esterno come per separare le mani, mantenendo la tensione per 15-20 secondi prima di rilassare.

In breve In gravidanza il seno cresce e cambia rapidamente. Per preservarne la tonicità servono idratazione quotidiana, olio di mandorle per prevenire le smagliature e reggiseni che sostengano bene. Completano la cura un’alimentazione sana, spugnature tonificanti, postura corretta ed esercizi per i pettorali.

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