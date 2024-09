Cosa significa sognare di abortire, interpretazioni utili

I sogni in gravidanza possono essere intensi, proprio perchè si è in un periodo emotivamente delicato e si è in preda ad ansie e timori. Uno dei sogni più angoscianti per una futura mamma è quello di abortire, un tipo di sogno spesso legato a paure o incertezze che può suscitare forti emozioni e lasciare un senso di turbamento anche al risveglio. Non solo le donne in dolce attesa possono sognare di abortire: questo sogno può infatti rappresentare il desiderio di allontanare qualcosa che non si sente pienamente proprio, rappresentare vividamente la negazione di qualcosa che ci si ostina a non voler affrontare oppure simboleggiare la perdita di qualcosa di importante. Comprendere il significato di questo sogno e delle diverse sfaccettature e varianti che può assumere può aiutare ad elaborare le emozioni suscitate e a ritrovare la propria serenità.

Sognare un aborto spontaneo: tutte le interpretazioni

Sognare un aborto spontaneo, durante i nove mesi di attesa, può riflettere le paure più profonde di una donna in questo periodo. Questi sogni sono spesso il risultato dell’ansia legata alla salute del bambino e al timore di non essere in grado di portare a termine la gravidanza. Bisogna però ricordare che non rappresentano premonizioni, ma piuttosto manifestazioni di insicurezze e pressioni emotive.

Si può sognare di abortire anche se non si è in stato di gravidanza: questo sogno può anche simboleggiare la paura del cambiamento, la sensazione di perdita di controllo su un aspetto importante della propria vita oppure una preoccupazione profonda per il possibile fallimento di un progetto a cui si tiene molto, in ambito familiare, personale oppure professionale. Spesso il sogno di un aborto spontaneo simboleggia anche la paura di non essere in grado di proteggere e aiutare una persona cara.

Come interpretare la perdita di un figlio altrui

Sognare l’aborto di un’altra persona può riflettere un processo di identificazione o di empatia. Potrebbe indicare preoccupazioni per la salute o il benessere di qualcuno vicino oppure rappresentare le proprie ansie e paure, che però vengono proiettate su un’altra persona. In alcuni casi, sognare l’aborto di un’altra persona potrebbe anche essere un segno di distacco o di disagio riguardo a una situazione o a una relazione che non si percepisce come sana o stabile.

Abortire e piangere, un sogno emotivamente difficile

Sognare di abortire e piangere è un’esperienza particolarmente dolorosa, che può essere interpretata come un segnale di grande stress emotivo. Il pianto nel sogno spesso rappresenta il rilascio di emozioni represse e può indicare un profondo senso di perdita o di lutto, anche se non legato direttamente a una gravidanza. Questo sogno può simboleggiare la paura di non essere pronti per un grande cambiamento, il timore di non essere all’altezza delle responsabilità future oppure il dolore e il rimorso per una scelta fatta in passato che si sente il bisogno di rielaborare.

Il significato del sogno

Sognare di abortire mentre si è effettivamente in gravidanza può essere particolarmente angosciante. Questo sogno riflette spesso le paure naturali di ogni futura mamma riguardo alla salute del proprio bambino e alla propria capacità di portare a termine la gravidanza. È importante ricordare che questi sogni non devono essere presi come premonizioni, ma piuttosto come riflessi delle ansie e delle paure che è normale provare nel percorso della gravidanza.

È un modo con cui la mente cerca di elaborare le paure, confrontarsi con l’incertezza e prepararsi al grande cambiamento che sta per arrivare. L’arrivo di un bimbo comporta infatti grandi mutamenti e nuove responsabilità; probabilmente con questo sogno una parte del proprio inconscio sta comunicando di non sentirsi pronta.

Cosa significa sognare l’aborto di un’amica

Sognare che un’amica subisca un aborto può essere un sogno che rivela preoccupazioni nascoste per quella persona o per la vostra relazione. Potrebbe simboleggiare il timore che l’amica stia attraversando un momento difficile o che ci sia un aspetto della vostra relazione che sta cambiando in modo irreversibile. In alternativa, potrebbe riflettere le proprie paure e insicurezze proiettate su una persona vicina.

Sognare di abortire e vedere il feto

Molte persone sognano di abortire e di vedere il feto morto: che si sia incinta o meno, questo sogno può causare angoscia e timore. Questo sogno in genere rappresenta una preoccupazione profonda per la possibilità di un fallimento di un progetto a cui teniamo molto, che riteniamo quasi una “creatura” che potrebbe morirci tra le braccia.

Il parere della psicologa Giulia Vistalli

Cosa può significare sognare di abortire? Lo abbiamo chiesto alla Dottoressa Giulia Vistalli, psicologa psicoterapeuta analista junghiana esperta in tecniche di rilassamento e di relazione mamma e bambino.

“Freud, il padre della psicanalisi e fondatore dell’autore del libro Interpretazione dei sogni (1899) afferma che il sogno è rappresentato da un contenuto manifesto e uno latente e pertanto è l’espressione di elementi che rappresentano desideri e fantasie rimosse. Secondo il celebre psicanalista, il significato dei sogni sarebbe accessibile solo attraverso il metodo interpretativo e le associazioni libere. Jung, allievo di Freud, si discosta dal suo maestro e una profonda divergenza si ha proprio sull’interpretazione dei sogni. Per Jung il significato dei sogni può essere legato all’inconscio personale oppure a una manifestazione dell’inconscio collettivo, riconoscibile attraverso simboli e archetipi.

Quale significato hanno dunque i sogni? Il sogno è una finestra sull’interiorità del paziente e possono rappresentare una situazione traumatica altrimenti non rappresentabile. In quest’ottica il sogno può raffigurare esperienze che il paziente non ha potuto verbalizzare.

Ecco che il sogno di un aborto può avere molteplici significati a seconda del periodo di vita e dell’esperienza della sognatrice. Se la sognatrice è incinta questo può rappresentare le sue paure più profonde per sé e per il bambino. Se si è vissuto un aborto può essere legato all’esperienza vissuta.

In senso più ampio la simbologia legata alla gravidanza richiama a un cambiamento di vita, una crescita, un’assunzione di responsabilità.Sognare un aborto può riguardare il cambiamento di alcune parti del nostro carattere o simboleggiare eventi per cui non ci sentiamo pronti.

Come sosteneva Freud, può significare il desiderio nascosto di allontanare qualcosa, o essere associato alle emozioni di paura, al senso di colpa o al rimorso. In alcuni casi si associa alla liberazione. Rielaborare le sensazioni della veglia collegate al sogno può essere utile in terapia per comprendere il significato da attribuire al momento di vita che si sta attraversando”

In copertina foto di Niels from Slaapwijsheid.nl da Pexels

In breve Cosa significa sognare di abortire? Questo sogno, che si sia in gravidanza o meno, non è piacevole e può causare un po’ di ansia. Ovviamente non è un sogno premonitore, ma ha un significato diverso, anche in base alle sue varianti.

