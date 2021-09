Covid-19: sì al vaccino in gravidanza contro la variante Delta

Le Società di ginecologia di Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna e Italia lanciano l’allarme e suggeriscono alle donne in gravidanza il vaccino contro il Covid-19 senza alcuna esitazione. La variante Delta del virus fa paura e moltiplica i rischi durante la gestazione.

La variante delta aumenta i rischi

I pericoli derivati dalla Delta non devono essere sottovalutati. Questo è particolarmente vero durante la gravidanza, visto che la variante ormai più diffusa del Covid-19 aumenta il rischio di andare incontro a complicazioni inattese. Come spiega da Antonio Chiantera, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), l’appello a vaccinarsi per le donne in gravidanza è stato lanciato già nei mesi scorsi. Oggi, però, con la variante Delta a imperversare, il vaccino diventa ancora più importante per le future mamme.

Indicazioni ministeriali da aggiornare

Come sottolineato da Chiantera, le indicazioni ministeriali in materia dovrebbero essere aggiornate al più presto. Oggi, infatti, suggerire di valutare caso per caso l’opportunità di vaccinare le donne incinte non è più sufficiente. Chiantera illustra infatti come, per le donne in gravidanza, non esistano controindicazioni al vaccino anti Covid-19.

Lo sapevi che? Sono noti i rischi e i pericoli che il virus può provocare nel feto delle donne contagiate. Si sono, per esempio, verificati diversi casi in cui è stata sviluppata polmonite.

Fonti / Bibliografia SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia[…]

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.