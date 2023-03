Covid in gravidanza: rischi per la mamma e pericoli per il bebè: l’analisi di 12 studi e tutto quello che c’è da sapere

Infettarsi con il Covid in gravidanza rappresenta un rischio per la salute sia della futura mamma che del bimbo. È quanto emerge da uno studio guidato da Emily Smith del Dipartimento di salute globale della George Washington University – Milken Institute School of Public Health e pubblicato sulla rivista BMJ Global Health, che attraverso la revisione di 12 studi condotti in 12 Paesi e il coinvolgimento di più di 13 mila donne incinte ha rilevato che le donne incinte che sono state infettate dal virus Sars-Cov-2 hanno un rischio di mortalità quasi 8 volte maggiore rispetto a quello che corre una futura mamma della stessa età senza Covid-19, e un rischio significativamente elevato di essere ricoverate in terapia intensiva o di soffrire di polmonite e di necessitare di ventilazione meccanica. Quanto ai nascituri, lo studio suggerisce che l’infezione da Covid avuta durante la gravidanza aumenti le probabilità per i neonati di essere ricoverati in terapia intensiva dopo la nascita.

Milioni di donne sono rimaste incinte e hanno partorito durante la pandemia da Covid-19. Moltissime di queste hanno contratto il Covid in gravidanza e sono tante quelle che si sono trovate a partorire mentre erano positive al virus Sars-Cov-2. Ma a quali rischi possono andare incontro mamma e nascituro a causa del Covid-19?

I rischi del Covid per la futura mamma

Dall’analisi dei 12 studi è emerso che le donne in gravidanza con infezione da Sars-CoV-2, rispetto alle donne in gravidanza non infette, presentano un rischio significativamente maggiore di mortalità materna (quasi 8 volte), di ricovero in unità di terapia intensiva, di ricevere ventilazione meccanica e di sviluppare polmonite e malattia tromboembolica.

I pericoli del Covid per i neonati

Quanto ai neonati nati da donne che hanno avuto il Covid in gravidanza, i piccoli avevano maggiori probabilità di essere ricoverati in terapia intensiva dopo la nascita, di nascere pretermine o moderatamente pretermine e di nascere sottopeso.

In sintesi Perché è importante vaccinarsi contro il Covid-19? L’autrice principale della ricerca spiega che è molto importante sensibilizzare la società e la comunità scientifica alle problematiche di salute anche gravi cui le donne incinte e i nascituri rischiano di andare incontro a causa del Covid contratto durante la gravidanza. Nonostante i gravi rischi per la salute per mamme e bimbi, però, ad oggi sono ancora molti i Paesi che continuano a non raccomandare la vaccinazione anti-Covid a tutte le donne in gravidanza: “Questo nostro studio – conclude Smith – dimostra che contrarre il Covid in gravidanza può essere rischioso sia per la madre che per il bambino. Dunque tutti i Paesi dovrebbero rendere l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 una priorità per salvare vite umane e prevenire problemi di salute, e in particolare sottolineare l’importanza della vaccinazione contro il Covid-19 per tutte le donne in età fertile”.

