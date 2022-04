Seguire una sana alimentazione durante tutta la gravidanza è fondamentale per ridurre i rischi di salute per la mamma e per il futuro bambino. È per questo motivo che l’ASM (Associazione Italiana per lo Studio delle Malformazioni) sta co-finanziando uno studio al Laboratorio “Pardi” dell’ospedale Sacco di Milano, il cui obiettivo è proprio quello di fornire una consulenza nutrizionale alle future mamme in merito a come si può proteggere la salute del feto con l’alimentazione.

A punto è la ricerca?

Il punto sulla ricerca è stato fatto proprio durante la giornata mondiale dei difetti congeniti, ricordando che ogni anno in Italia nascono circa:

· 20mila bambini affetti da patologie malformative;

· 50mila bambini che necessitano di cure particolari nel periodo neonatale e nell’età pediatrica.

L’ASM è impegnata in molti progetti di ricerca innovativi che studiano le cause, la diagnosi e la terapia delle malattie congenite.

Inoltre, per prevenire le malattie congenite ASM dedica parte dei suoi fondi ad acquistare apparecchiature da destinare agli ospedali pubblici, per ecografie ed esami prenatali; a donare incubatrici da trasporto in tutta Italia, per garantire una maggiore assistenza ai neonati sofferenti o prematuri, e respiratori all’avanguardia, per ridurre l’impegno polmonare del neonato.

Cosa si intende per epigenetica?

Oltre alle scoperte genetiche, la scienza sta rivolgendo le sue attenzioni anche all’epigenetica, la scienza che studia i cambiamenti ereditari responsabili delle alterazioni dello sviluppo intrauterino e postnatale.

L’epigenetica è tutto ciò che regola l’espressione dei geni fetali e porta al “programming intrauterino” delle malattie dell’età adulta.

Questo nuovo approccio della scienza consentirà, in futuro, di lavorare sulla prevenzione attraverso la nutrizione, la supplementazione e lo stile di vita.

In sintesi Cosa mangiare per lo sviluppo del feto? Esisterebbe una correlazione tra alimentazione della futura mamma e andamento della crescita dell’embrione, del feto e poi della salute del bambino. La dieta della madre prima del concepimento e durante i nove mesi provocherebbe effetti a lungo termine sul bambino, compresi quelli che possono influenzare il rischio cardiovascolare. Il modello alimentare più consigliato corrisponde a quello della nostra dieta mediterranea.

