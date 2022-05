Grassi e zuccheri in gravidanza: perché fanno male al bebè?

Le donne che seguono una dieta troppo ricca di grassi e zuccheri in gravidanza corrono maggiori rischi di partorire bambini con un cuore più debole e predisposti a ad avere problemi cardiovascolari anche in età adulta. Ecco i consigli del professor Gianni Bona, docente presso il dipartimento di Scienze della salute dell’Università del Piemonte Orientale e primario emerito di pediatria presso l’azienda ospedaliera universitaria di Novara.

Assumere quantità eccessive di grassi e zuccheri in gravidanza porta all’estremo le modifiche metaboliche che durante la gestazione intervengono già naturalmente nell’organismo della futura mamma che, infatti, tende verso l’insulino-resistenza e la scarsa tolleranza al glucosio (zucchero) per lasciarlo a disposizione del feto. Ma esagerare con i grassi e gli zuccheri provoca squilibri che aumentano il rischio di sviluppare diabete di tipo 2 (diabete gestazionale), ipertensione e gestosi, oltre a favorire l’aumento di peso della donna e influenza la sua “memoria metabolica”, esponendola al rischio di sviluppare obesità e malattie cardiovascolari anche dopo il parto (che in queste condizioni, peraltro, rischia di essere prematuro).

Gli squilibri metabolici materni causati da una dieta “obesogenica” alterano anche il flusso di nutrienti e di ossigeno verso il feto, con conseguenze talvolta permanenti sulla struttura e sulla funzionalità di alcuni tessuti del piccolo e sul suo metabolismo. Per questo i figli nati da donne che mangiavano troppi grassi e zuccheri in gravidanza, sono risultati più suscettibili a diversi tipi di malattie anche in età adulta (diabete, ipertensione, obesità).

Per ridurre le complicanze legate alla gravidanza, il rischio di parto prematuro, le anomalie nello sviluppo fetale e i problemi fisici e cognitivi nel nascituro, è importante che la futura mamma segua una dieta sana, varia ed equilibrata, che mantenga il suo peso forma almeno nel primo trimestre e che cerchi di non ingrassare eccessivamente (mai più di 10-12 kg) nei mesi successivi (quando le calorie assunte andranno aumentate di circa 200-300 al giorno).

È importante prestare attenzione alla giusta quantità di proteine (in carne, pesce, uova e formaggi), vitamine (in particolare A, D e del gruppo B) e minerali (soprattutto ferro, calcio, magnesio, fosforo, iodio).

Non bisogna poi rinunciare ai grassi buoni (insaturi, come omega- 3 e omega-6), contenuti nel pesce, evitando invece quelli saturi e/o idrogenati contenuti in molti alimenti confezionati (per esempio nelle patatine fritte).

Cosa mangiare prima e dopo la gravidanza?

Se è vero che quello che la mamma mangia ha un effetto determinante sullo sviluppo del bambino e sulla sua salute futura, controllare la dieta solo durante i nove mesi non basta. Un’alimentazione sana dovrebbe essere intesa anche a scopo preventivo e quindi osservata ancor prima di programmare la gravidanza. Infatti, lo stato di forma fisica in cui la donna giunge al concepimento influenza l’andamento della gestazione e del parto (con un rischio di complicanze tanto più elevato quanto più la donna è in sovrappeso o affetta da diabete, ipertensione e altre malattie). Dopo la gravidanza, poi, seguire una dieta bilanciata è utile non solo ai fini dell’allattamento, ma anche per favorire il recupero del peso ottimale e al tempo stesso assicurarsi l’apporto di tutti i nutrienti essenziali per affrontare con la giusta energia fisica e mentale l’accudimento del piccolo (riducendo per esempio i fattori di rischio per la depressione post parto). Infine, non va dimenticato l’aspetto educativo della corretta alimentazione: poiché i bambini – anche quelli molto piccoli – imitano quello che fanno i grandi, mangiare in modo sano è il primo modo con cui la mamma può indirizzare positivamente le abitudini alimentari del figlio.

Quali dolci si possono mangiare evitando troppi grassi e zuccheri in gravidanza?

Spesso in gravidanza il desiderio (anche psicologico) di dolci aumenta. Per non eccedere con lo zucchero si possono mettere in atto alcuni trucchi, come sostituire i succhi di frutta o le bibite dolcificate con centrifugati di frutta naturali, evitare i cibi “light” in cui spesso la riduzione dei grassi è compensata con gli zuccheri, non esagerare con la frutta (soprattutto con quella ad alto indice glicemico). Infine, per soddisfare il bisogno di dolce, meglio sostituire lo zucchero raffinato o gli edulcoranti artificiali con miele grezzo, stevia e datteri, che contengono anche vitamine, minerali e antiossidanti.

Quali fibre mangiare in gravidanza?

Oltre ad avere un effetto saziante e a favorire il transito intestinale (ostacolato dalla pressione del feto sugli organi interni), le fibre vegetali contenute nella verdura, nella frutta e nelle farine integrali, riducono l’assorbimento di grassi e zuccheri in gravidanza, aiutando così a tenere sotto controllo glicemia, colesterolo e trigliceridi, prevenendo le malattie correlate.