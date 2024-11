Funneling: cos’è, sintomi e se può scomparire durante la gravidanza

Il funneling della cervice uterina è una condizione per cui il collo (o, appunto, cervice) dell’utero durante la gravidanza assume una particolare conformazione a imbuto. In inglese, infatti, imbuto si dice funnel. Il funneling può essere dovuto a mancanza di rigidità della cervice uterina per anomalie strutturali o altro e, se non affrontata nel modo adeguato, può avere conseguenze anche serie, per esempio un parto pretermine. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Sintomi del funneling

A volte il funneling è del tutto asintomatico e viene scoperto nel corso di una visita ginecologica, quando il medico, durante l’ispezione del collo dell’utero, avverte questa particolare conformazione. Il sospetto può essere poi confermato con una ecografia pelvica. Possono però comparire alcuni sintomi caratteristici, come:

dolore addominale e lombare

sanguinamento vaginale

perdite di liquido amniotico

sensazione di peso al basso ventre.

Se compaiono questi sintomi, è opportuno riferirli al più presto al proprio ginecologo curante.

Le cause del funneling cervicale

La cervice uterina può assumere la forma a imbuto per diverse cause:

incompetenza cervicale, ossia una mancanza di rigidità del tessuto che costituisce il collo dell’utero. Questo può abbassarsi e assumere la conformazione caratteristica

anomalie strutturali congenite, quindi già presenti alla nascita e non diagnosticate, oppure acquisite a seguito di interventi chirurgici, aborti, parti cesarei o conizzazioni (interventi per rimuovere lesioni pre-neoplastiche dovute per esempio al Papilloma virus)

gravidanza gemellare, che comporta un peso maggiore sul collo dell’utero;

infezioni genitali trascurate, che infiammano e indeboliscono i tessuti;

obesità, fumo, età materna avanzata e altre condizioni che possono danneggiare lo stato di salute della cervice uterina.

Funneling e parto pretermine

Nelle donne che non hanno problemi di funneling, il collo dell’utero ha una forma cilindrica e il canale che lo costituisce è saldo e chiuso. Per i motivi elencati sopra, in alcuni casi la cervice tende a cedere, aprendosi e assumendo prima una forma a Y (a imbuto, appunto), quindi a V e infine a U. In questo caso, il collo dell’utero non offre più alcun sostegno all’utero stesso e al bambino in esso contenuto.

Con l’avanzare della gravidanza e l’aumento di peso del feto nell’utero, può verificarsi il rischio vero e proprio di un parto pretermine. Il funneling infatti può portare a una dilatazione precoce del collo dell’utero e all’avvio delle contrazioni per la rottura della membrana uterina, ricca di prostaglandine. Il rischio è che il bambino possa venire al mondo in una fase davvero troppo precoce di età gestazionale, richiedendo supporti medici per sopravvivere.

Il funneling può scomparire?

Il funneling è una condizione anatomica che non può scomparire spontaneamente. È possibile tenerlo sotto controllo attraverso il riposo a letto, che però non è effettivamente risolutivo, perché non fa rientrare il problema.

Oltretutto, la sua utilità per la prevenzione del parto pretermine è ancora oggetto di discussione tra gli esperti. Inoltre, le donne con problemi di funneling cervicale devono astenersi dai rapporti sessuali, perché possono favorire le contrazioni uterine.

Il funneling può rientrare o, meglio, risolversi attraverso alcuni interventi messi in atto dal ginecologo.

Cosa fare in caso di funneling

I possibili interventi attraverso i quali il ginecologo può risolvere il problema del funneling, fino a dopo la nascita del bambino, sono l’integrazione di progesterone, il posizionamento di pessario e il cerchiaggio. Ecco di che cosa di tratta.

L’integrazione di progesterone

L’integrazione o supplementazione di progesterone consiste nell’assunzione (attraverso compresse da assumere per bocca, iniezione oppure ovuli vaginali) di progesterone. Questo ormone è essenziale in gravidanza perché mantiene rilassati i tessuti uterini contrastando il rischio di contrazioni precoci e parto prematuro.

Il pessario

È un dispositivo a forma di anello, che il ginecologo inserisce in vagina, in profondità, per sostenere l’utero ed evitare che eserciti una pressione eccessiva sulla cervice. In questo modo la cervice stessa resta ben chiusa e non va incontro a una condizione di funelling.

Il cerchiaggio

Si tratta di un intervento chirurgico, che prevede il posizionamento di alcuni punti di sutura con l’inserimento di un nastro nel tessuto del collo dell’utero, per stringerlo e legarlo in modo da evitare che vada incontro a dilatazione prematura. L’intervento si esegue attraverso il canale vaginale oppure praticando un accesso dalla parete addominale.

Photo by Robster_91 per pixabay

In breve Non sempre il funneling della cervice uterina causa sintomi, ma la comparsa di perdite di sangue, dolore e pesantezza al basso ventre in gravidanza non va sottovalutata. Se il collo dell’utero assume una forma a imbuto, infatti, è bene intervenire per evitare il rischio di un parto pretermine.

