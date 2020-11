Nausea in gravidanza, quali sono le cause e come il cibo può aiutare

La nausea in gravidanza è un problema molto comune tra le future mamme. Secondo gli esperti, infatti, ben 8 donne su dieci ne sono soggette nei primi mesi, in forme più o meno lievi. Si va da una sopportabile sensazione di salivazione abbondante e repulsione per il cibo, a episodi di vomito così intensi da impedire di assumere perfino un po’ d’acqua. È, dunque, una condizione diffusa e qualche volta è anche un segno di buon andamento della gravidanza.

Il ruolo degli ormoni

Le ragioni della comparsa della nausea in gravidanza sono diverse e non del tutto identificate. Sicuramente svolgono un ruolo importante gli ormoni estrogeni, progesterone e gonadotropina corionica o Beta Hcg. Questi ormoni svolgono un ruolo fondamentale, perché assicurano l’impianto dell’ovocita fecondato nell’utero e ne proteggono lo sviluppo. All’interno dell’organismo della donna provocano, però, uno squilibrio che può sfociare appunto in forme di nausea più o meno intense. Il progesterone, inoltre, favorisce il rilassamento della muscolatura e può, quindi, predisporre a reflusso e ad aumento dell’acidità, che possono portare la nausea. Non meno importante è l’aspetto psicologico: per quanto una donna sia felice di aspettare un bimbo, vive un momento di passaggio impegnativo, fatto di speranze, timori e dubbi. Tutto questo ha ripercussioni sul benessere.

Attenzione ad alcuni cibi

La nausea in gravidanza può, comunque, essere tenuta sotto controllo con qualche semplice accorgimento alimentare. In primo luogo è importante ascoltare il proprio corpo, evitando di consumare quello che causa repulsione. Secondo qualcuno, infatti, la nausea è un retaggio dell’evoluzione umana e ha l’obiettivo di proteggere la donna e il bambino da alimenti potenzialmente dannosi nel primo trimestre, il periodo più delicato perché è quello durante il quale si formano gli organi vitali.

Se, quindi, non si sopporta il caffè, la menta o i cibi troppo salati ,se ne può fare a meno. In generale, vanno evitati tutti gli alimenti che impegnano a lungo la digestione, perché questo predispone a nausea e reflusso. Attenzione perciò ai cibi piccanti, anche se sembrano stuzzicare l’appetito, ai piatti elaborati e ricchi di grassi.

Privilegiare i piatti semplici

Contro la nausea in gravidanza ci si può aiutare scegliendo alimenti nutrienti, ma molto digeribili. È opportuno fare cinque piccoli pasti nel corso della giornata, piuttosto che tre abbondanti, per non sovraccaricare la digestione, garantendo al tempo stesso tutti i nutrienti. Al mattino, quando la nausea è più intensa, si dovrebbe iniziare con cracker, pane secco o fette biscottate senza aggiunta di dolce che può nauseare, accompagnati da una tazza di tè con qualche goccia di limone che è antinausea. Anche negli altri pasti si dovrebbero privilegiare i cereali come pasta, riso, polenta conditi in modo digeribile, masticando con calma ogni boccone. Le proteine si possono ottenere da pesce o pollo (anche se queste carni talvolta danno fastidio), formaggi magri, prosciutto cotto. Tra un pasto e l’altro può bere tè al limone, limonata fresca, masticare pezzetti di zenzero candito. Fare due passi dopo i pasti e bere il più possibile, infine, facilita la digestione e allevia la nausea.

Lo sapevi che? Molte donne trovano beneficio nel tenere in bocca pezzetti di ghiaccio. Si possono preparare in casa, aggiungendo qualche goccia di succo di agrumi.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.