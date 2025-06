Sciatica in gravidanza: rimedi utili per curarla

La sciatica in gravidanza è un dolore che parte dalla zona bassa della schiena e prosegue lungo la gamba destra o sinistra. Dovuta all’infiammazione del nervo sciatico, è legata alla gravidanza per il peso dell’utero, per ragioni ormonali e altro ancora.

Si tratta di una condizione molto fastidiosa e limitante, per questo è opportuno parlarne con il proprio medico per capire come alleviarla. Esistono infatti esercizi di ginnastica e altri trattamenti che possono dare sollievo.

Quando inizia e quanto dura

La sciatica, o sciatalgia, in gravidanza ha inizio solitamente verso il terzo trimestre, quando il peso dell’utero aumenta e, anche in conseguenza di questo, la donna va incontro a modificazioni della postura. Per altre ragioni, però, la sciatica può a volte iniziare già nel primo trimestre di gravidanza e proseguire per tutta la durata della gestazione.

Secondo gli esperti, ne soffre circa il 10-25% delle donne in attesa. In alcuni giorni il dolore può essere più intenso, mentre in altri può tendere ad alleviarsi. Tuttavia, fino a quando non si risolve la causa che provoca infiammazione del nervo sciatico, questo dolore tende a essere sempre presente.

Come curarla

È possibile affrontare la sciatica in gravidanza con un corretto stile di vita e un po’ di esercizio fisico.

Mantenere un giusto peso forma, pur tenendo conto che durante la gravidanza è normale mettere su un certo numero di chili

Cercare di fare vita attiva, muovendosi un po’ tutti i giorni sia per controllare il peso, sia per mantenere i muscoli tonici e le fibre nervose ben funzionanti

muovendosi un po’ tutti i giorni sia per controllare il peso, sia per mantenere i muscoli tonici e le fibre nervose ben funzionanti Evitare gli antinfiammatori che non sono adatti alla gravidanza, a parte il paracetamolo che può essere assunto se il dolore è molto intenso, ma che non cura la causa scatenante della sciatica

Assumere qualche tisana a base di camomilla, biancospino, melissa, che aiutano a rilassare i muscoli e anche il riposo notturno

che aiutano a rilassare i muscoli e anche il riposo notturno Applicare impacchi freddi e caldi in alternanza. Il freddo riduce l’infiammazione ma può portare a contrattura muscolare, che trae invece beneficio dalle applicazioni calde

in alternanza. Il freddo riduce l’infiammazione ma può portare a contrattura muscolare, che trae invece beneficio dalle applicazioni calde Indossare calzature corrette sono utili per alleviare la sciatica in gravidanza e, in generale, combattere il mal di schiena. Non vanno bene i modelli eccessivamente a terra, mentre possono dare sollievo le scarpe con un tacco di tre-quattro centimetri, ampio e comodo, che sostenga il corpo e migliori la postura.

Esercizi per migliorare la sciatica

Per alleviare e prevenire la sciatica in gravidanza sono utili semplici esercizi di stretching. Eccone due che si possono eseguire senza difficoltà anche durante l’attesa.

Sdraiata sul letto oppure su un tappeto, si piega una gamba e si cerca di portarla il più possibile vicino all’addome, tenendo il ginocchio con le mani. Si ripete per dieci volte da entrambi i lati. Oppure, seduta su una sedia abbastanza alta, sollevare in avanti una gamba, tenendola per qualche secondo estesa, quindi tornare nella posizione iniziale. Ripetere dieci estensioni per ogni lato.

Anche gli esercizi di ginnastica in acqua sono benefici, perché uniscono all’allenamento fisico la minore gravità, quindi la gestante si affatica meno con buoni risultati. È utile, per esempio, appoggiarsi ai bordi della piscina con i gomiti piegati e riprodurre il movimento della bicicletta per qualche minuto. Nella stessa posizione, si possono estendere le gambe davanti a sé cercando di allungarle il più possibile, come se si cercasse di toccare un oggetto lontano con le punte dei piedi.

Lo yoga ha un duplice effetto benefico sulla sciatica in gravidanza: oltre a distendere le fibre muscolari, aiuta il rilassamento psico-fisico e questo allevia i disturbi di sciatica. Esistono diverse posizioni benefiche, ma è bene evitare di eseguire questi esercizi da sole. Meglio chiedere al ginecologo o all’ostetrica, che potranno indicare un centro yoga esperto nel seguire le gestanti.

Come dormire

La corretta posizione durante il sonno è essenziale, in caso di sciatica in gravidanza. Non si dovrebbe dormire a pancia in su, perché questo aumenta la pressione di feto e utero sulle vertebre lombari, accentuando il problema. È invece consigliabile posizionarsi su un fianco, tenendo le ginocchia leggermente piegate verso l’addome, per favorire una naturale distensione dei muscoli della schiena. Inoltre, in questa posizione il peso dell’utero poggia sulla superficie del materasso, regalando sollievo alla schiena.

Il cuscino su cui poggia il capo non deve essere troppo alto, ma sostenere la testa permettendo alla colonna vertebrale di restare il più possibile allineata. È utile anche sistemare un cuscino in mezzo alle ginocchio. Il materasso va scelto con cura ed eventualmente cambiato se è troppo morbido o usurato, in modo che non si formi una fossa sotto il corpo che costringe la spina dorsale a curve innaturali.

Cosa fare se la sciatica non passa

I suggerimenti forniti dovrebbero essere sufficienti ad alleviare i disturbi e a prevenirne la ricomparsa. Se però la sciatica non si risolve, è opportuno parlarne con il proprio medico, per escludere che non vi sia un problema più serio come, per esempio, un’ernia del disco.

In questo caso occorre una visita specialista dall’ortopedico o dal neurochirurgo. Alcuni esami, come la Risonanza magnetica o la Tac, non sono indicati in gravidanza, ma si può ricorrere all’ecografia. A seconda della diagnosi, si può intraprendere un percorso fisioterapico o fisiatrico, sempre sotto la supervisione del ginecologo.

Le cause

Nel primo trimestre di gravidanza, la sciatica è dovuta all’azione degli ormoni, in particolare del progesterone. Questo favorisce l’impianto dell’embrione sulla parete uterina e riduce la contrattilità dell’utero stesso per assicurare lo sviluppo del feto e il buon andamento della gravidanza. Il progesterone ha anche l’effetto di rendere più cedevoli tutte le articolazioni del corpo, comprese quelle della colonna vertebrale e del bacino. Le vertebre tendono quindi ad avvicinarsi l’una all’altra e quindi a comprimere le fibre nervose, dalle quali si diparte anche il nervo sciatico.

Nel secondo e, soprattutto, nel terzo trimestre di gravidanza, la sciatalgia compare anche per una ragione meccanica. Il feto, aumentando di peso nel corso dei nove mesi, esercita una pressione maggiore nella zona dal bacino in giù, gravando sulla parte bassa della colonna vertebrale. La donna, per controbilanciare l’equilibrio spostato in avanti dall’addome ingrossato, tende a portare all’indietro spalle e torace. L’assetto naturale del bacino cambia, la curva lombare si accentua e la zona della colonna risulta maggiormente compressa. I nervi che decorrono all’interno delle vertebre di questa zona possono quindi infiammarsi e dolere.

Nel terzo trimestre di gravidanza, quando il bambino si sistema nella posizione cefalica verso il canale del parto, può comprimere con la testolina le radici del nervo sciatico che si trova nella zona lombo-sacrale. Alcune condizioni, come il peso in eccesso in gravidanza o la sedentarietà, possono rendere più intenso il dolore della sciatica. Il diabete gestazionale, poi, predispone al problema perché la glicemia elevata rende le fibre nervose più soggette a problemi.

Sintomi tipici della sciatica in gravidanza

La sciatica ha caratteristiche ben diverse dal mal di schiena che colpisce molte donne durante la gravidanza. Il dolore è intenso e lancinante, inizia nella zona lombare della schiena e scende lungo la coscia, a destra oppure a sinistra, arrivando fino al polpaccio e a volte al piede.

I sintomi della sciatica in gravidanza sono anche altri, per esempio:

dolore alla gamba che si fa più inteso con movimento, tosse o starnuti

difficoltà a muovere l’arto dolorante

problemi nel controllare la vescica

sensazione di intorpidimento e formicolii alla gamba.

Photo by Denis Mikhalevyc for Pexels

In breve Per alleviare il dolore della sciatica in gravidanza è utile mantenere una postura corretta durante il sonno e fare un po’ di movimento e di ginnastica mirata, specifica per gestanti. Se il disturbo non passa è meglio parlarne con il ginecologo.

