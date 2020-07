La curva glicemica è offerta gratuitamente dal 2017 alle donne a rischio di sviluppare il diabete al quarto e al sesto mese di gravidanza.

Hanno diritto di eseguirla nel quarto mese gratuitamente le donne che hanno sofferto di diabete gestazionale in una precedente gravidanza, quelle con indice di massa corporea (IMC) pre-gravidico maggiore o uguale a 30, risultati non buoni nel test del glucosio nel sangue eseguito a inizio gravidanza o prima ancora della gestazione.

La curva glicemica in gravidanza da 75 g di glucosio è un esame che richiede un po’ di tempo in quanto occorre misurare la concentrazione nel sangue degli zuccheri, prima e dopo la somministrazione orale di una certa quantità di soluzione glucosata standard. In genere viene misurata (con un esame del sangue) la glicemia a digiuno, poi si assume la soluzione con glucosio, quindi si aspetta un’ora sedute e rilassate senza mangiare e si procede con un altro esame del sangue, per vedere sempre il livello della glicemia, misurato poi ancora dopo un’altra ora. Se è tutto nella norma, allora si esclude il rischio di diabete gestazionale. In caso di risultati dubbi si ripete l’esame. Quando invece i valori sono alti è confermata la diagnosi di diabete gestazionale.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.