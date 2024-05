False mestruazioni, di cosa si tratta e perché avvengono?

In alcuni casi, nelle primissime fasi della gestazione possono comparire le cosiddette “false mestruazioni”, ossia delle perdite di sangue che ricordano il flusso mestruale. Se la donna non ha ancora fatto il test di gravidanza potrebbe essere tratta in inganno e pensare di avere il mestruo. Se invece ha già scoperto di essere incinta, potrebbe spaventarsi e temere che il bebè sia in pericolo. In realtà, le false mestruazioni in gravidanza non sono un evento pericoloso, ma quasi sempre fisiologico.

Cosa sono le false mestruazioni in gravidanza

Le mestruazioni sono delle perdite di sangue dalla vagina provocate dallo sfaldamento dell’endometrio, il rivestimento interno dell’utero. Occorre sapere che ogni mese il corpo di una donna si prepara per una possibile gravidanza: l’endometrio ispessisce le proprie pareti e le arricchisce di vasi sanguigni, in modo da poter accogliere un ovulo fecondato. Se tuttavia non avviene il concepimento, le cellule che compongono l’endometrio muoiono, provocando la rottura dei capillari sanguigni della zona e dando origine alle mestruazioni. Quando avviene il concepimento, invece, l’endometrio non si sfalda e quindi il flusso mestruale si arresta. Tuttavia, in alcuni casi possono comunque comparire delle perdite nei primi giorni dopo l’impianto dell’embrione. Si parla allora di false mestruazioni.

Come capire se è sangue da ciclo o gravidanza

In genere, le false mestruazioni che compaiono in gravidanza si verificano nel periodo in cui dovrebbe comparire il flusso mestruale o nei primi giorni di ritardo mestruale. Ecco perché possono essere confuse con il ciclo mestruale. Il sanguinamento da impianto presenta però delle caratteristiche che lo differenziano dalle normali mestruazioni. Innanzitutto, è abbastanza scarso, più simile a spotting, ossia piccole perdite di sangue. Oltre che per la quantità, le false mestruazioni si distinguono dal normale mestruo anche per il colore, in genere più scuro, tendente al marrone, anche se talvolta possono avere tonalità più chiare, rosate o rossastre. Inoltre, in genere, in questi casi compaiono anche piccoli crampi uterini, che possono assomigliare ai dolori mestruali. Il tutto si risolve spontaneamente nel giro di qualche ora o giorno al massimo, senza necessità di ricorrere a cure particolari o di adottare delle strategie. Se, dunque, la perdita di sangue è minima e si esaurisce rapidamente si può sospettare una gravidanza e una perdita da impianto.

Le cause

Le false mestruazioni in gravidanza possono essere provocate dalle modificazioni che avvengono nell’utero in seguito all’annidamento dell’ovulo, che possono causare la rottura dei vasi sanguigni dell’endometrio e dunque piccole emissioni ematiche. Un’altra possibile causa sono i piccoli traumi del collo dell’utero. Anche gli ormoni della gravidanza possono contribuire alla comparsa del sanguinamento da impianto.

Sintomi

Le false mestruazioni possono essere accompagnate dalla presenza dei primi sintomi di una gestazione, come un senso di nausea, un’insolita stanchezza, una sensazione di tensione o di dolore al seno, cambiamenti del tono dell’umore. Per capire se le perdite di sangue sono effettivamente delle false mestruazioni è bene eseguire un test di gravidanza, che se effettuato correttamente fugherà ogni dubbio.

Quando preoccuparsi

Le false mestruazioni sono un evento fisiologico che non deve destare preoccupazione. Tuttavia, nel caso in cui il sanguinamento durasse più a lungo, diventasse più abbondante o si ripetesse è meglio rivolgersi al medico per tutti gli accertamenti del caso, a maggior ragione se comparissero anche dolori al ventre. In tali situazioni, infatti, il feto potrebbe essere in pericolo.

Rimedi

Come detto, se le perdite sono effettivamente false mestruazioni, non bisogna allarmarsi. Non c’è bisogno di fare nulla perchè la situazione si risolve spontaneamente nel giro di pochissimo tempo. Non è necessario effettuare cure né adottare particolari stratagemmi.

Foto di copertina di Sora Shimazaki via Pexels

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.