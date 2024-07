Frasi baby shower: le più belle per fare gli auguri

Decidere cosa scrivere per una nascita può non essere semplice, ma sono tante le frasi per un baby shower da cui prendere spunto per colpire nel segno ed emozionare i futuri genitori.

Ci sono alcuni fattori da tenere in considerazione. Per esempio, la scelta della frase da scrivere sui biglietti di auguri per il baby shower è vincolata al tipo di legame che si ha con i genitori del bebè in arrivo. Se si ha confidenza, le frasi divertenti e originali sono l’ideale per un biglietto di auguri spiritoso e non banale che verrà ricordato e custodito per sempre.

In alternativa è possibile puntare su frasi per baby shower più standard ma che risulteranno comunque gradite. Possono sceglierle conoscenti, parenti e colleghi di lavoro. Insomma, chiunque voglia fare una bella figura senza esagerare. Le parole da utilizzare, ovviamente, variano a seconda che si tratti di un maschio o di una femmina.

Le frasi originali sul baby shower

Per un biglietto di auguri scherzoso e ironico, che sicuramente non passerà inosservato, ci sono le frasi originali sul baby shower. Si tratta perlopiù di frasi divertenti che ironizzano sulla vita da genitori, consigliate agli amici più cari della coppia o ai parenti stretti. Spiritose e a tratti irriverenti, si adattano facilmente sia alla nascita di un maschietto che di una femminuccia e riescono sempre a strappare un sorriso.

Ricordate: quando i giorni sembrano lunghi e i pianti infiniti, potete farcela.

Preparatevi ad accogliere la vostra nuova sveglia e dite addio al riposo notturno.

Congratulazioni: state per entrare in un mondo di urla, strilli e pannolini!

Prima o poi il bebè arriverà, quindi godiamoci questi momenti di tranquillità… e la torta!

Il baby shower è l’unico momento in cui si esplode di gioia per la nausea mattutina e per i pannolini da cambiare!

Un baby shower è come l’anteprima di un film: non sai cosa aspettarti, ma sai che ci saranno risate, lacrime e qualche colpo di scena!

La vita da genitori è come le montagne russe. Preparatevi a una corsa emozionante!

Quando tutto sembrerà non andare per il verso giusto, ricordatevi che ci siamo passati tutti e siamo sopravvissuti!

Congratulazioni ai futuri genitori! I pianti, le urla, i pannolini e i risvegli notturni fanno parte del gioco. Ma è un bellissimo gioco!

Ci siamo riuniti qui per festeggiare l’arrivo del bebè e fare un sacco di previsioni sbagliate sul suo sesso!

Preparatevi a non dormire per un po’! Congratulazioni!

frasi dedica baby shower montagne russe

frasi dedica baby shower sveglia



Frasi baby shower di un bimbo

C’è chi preferisce evitare le formule neutre e rivolgersi direttamente al bebè in arrivo e ai suoi genitori facendo riferimenti espliciti al sesso, così da personalizzare le frasi per baby shower da scrivere sui biglietti d’auguri.

Di seguito, qualche idea per il baby shower di un maschietto.

Papà mi ha seminato, mamma mi ha coltivato e come un fiore sono sbocciato. Auguri per il nuovo arrivato!

Possa il vostro piccolo restare per sempre l’immagine più vera, bella e concreta del vostro amore.

Un bambino è una scoperta continua. Con lui nascono anche una mamma e un papà, non dimenticatelo!

Urrà per il vostro nuovo viaggio! Il vostro bimbo sarà sicuramente bellissimo.

Non vediamo l’ora di conoscerti, piccolino! Sarai l’orgoglio di mamma e papà.

Un nuovo fiocco azzurro: ti aspettiamo bellissimo e coraggioso ometto!

Non vediamo l’ora di poter spupazzare il nuovo arrivato!

Tanti auguri mamma e papà per l’arrivo del vostro principe.

La vostra famiglia si allarga e sta per accogliere un meraviglioso maschietto. Auguri!

Sei fortunato piccolino, la cicogna ha scelto proprio bene: auguri!

Nascere di questi tempi è gioia mista a paura, ma la vita alla fine vince sempre. Buona vita piccolo guerriero.

Il nostro piccolo eroe sta per arrivare e noi siamo qui ad aspettarlo!

La nascita di un bambino porta speranza e amore infiniti. Auguri.

Sta per nascere un piccolo principe, e noi non stiamo più nella pelle. Ti aspettiamo!

Ci siamo quasi. Tenete duro, mamma e papà, il vostro cucciolo sta per arrivare. Congratulazioni!

frasi dedica baby shower maschietto

frasi dedica baby shower margherita

frase dedica baby shower continua





Frasi baby shower di una bimba

Non mancano le frasi baby shower per la nascita di una femminuccia, altrettanto tenere ed emozionanti. Queste dediche si rivolgono a “lei”, che non è ancora venuta al mondo, con parole entusiaste e affettuose che faranno sicuramente breccia nel cuore di mamma e papà.

Ecco qualche spunto.

Non perdetevi nessun momento della vostra cucciola: godetevi ogni istante con lei. Congratulazioni!

Quando lei nascerà, la vostra vita si addolcirà. Auguri!

Sta per nascere la principessa più bella dell’universo. Auguri a mamma e papà.

Una bimba, che meraviglia. Non vediamo l’ora di conoscerla!

Una figlia è la migliore amica della sua mamma e la piccola principessa del suo papà. Non potrete fare a meno di amarla ogni giorno di più. Congratulazioni!

Entusiasti di vedervi iniziare l’avventura più emozionante della vostra vita. Congratulazioni e un grandissimo benvenuto alla vostra splendida bimba!

Un delicato bocciolo di rosa sta per schiudersi. Abbiatene cura. Felicitazioni!

Congratulazioni! Con l’augurio che questa dolce e piccola bimba vi porti tutta la bellezza e la gioia dell’universo.

Che questa piccola stella porti gioia infinita nelle vostre vite.

Congratulazioni per l’arrivo della vostra adorabile bimba! Che il suo percorso sia pieno di felicità e serenità.

Questa bimba sarà una preziosa aggiunta alla vostra meravigliosa famiglia. Possa ogni suo sorriso rendere il vostro mondo più luminoso.

Che la vostra vita sia un caleidoscopio di sorrisi, dolci risate e tantissimo amore, in compagnia della piccola in arrivo.

Stai per entrare a far parte di una meravigliosa famiglia. Ti aspettiamo stellina!

Non vediamo l’ora di conoscerti, piccolina. Qui siamo già tutti innamorati di te.

Congratulazioni! Possa la piccola principessa rendere la vostra casa un luogo di amore, gioia e bellezza.

frase dedica baby shower stella

frase dedica baby shower rosa

frase dedica baby shower principessa

frase dedica baby shower gioco

frase dedica baby shower sole









Le frasi da scaricare

Se vi sono piaciute queste frasi sul baby shower, qui trovate i PDF da scaricare liberamente per biglietti di auguri unici nel loro genere con cui stupire i futuri genitori.

frasi dedica baby shower margherita.pdf

frasi dedica baby shower principessa.pdf

frasi dedica baby shower maschietto.pdf

frasi dedica baby shower montagne russe.pdf

frasi dedica baby shower continua.pdf

frasi dedica baby shower gioco.pdf

frasi dedica baby shower rose.pdf

frasi dedica baby shower stelle.pdf

frasi dedica baby shower sveglia.pdf

frasi dedica baby shower sole.pdf

In copertina Foto di Pexels | Kampus Production