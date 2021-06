Gravidanza e sport: non solo è possibile, ma anche raccomandato!

Gravidanza e sport? È un binomio assolutamente possibile. La conferma arriva da una ricerca di CONI e Chicco, azienda leader nel settore dell’infanzia, da cui è emerso che dopo il parto una donna atleta su due ritorna agli stessi livelli internazionali di prima della gravidanza, il 40% si posiziona sul podio e il 30% vince una medaglia d’oro. Anche durante la gestazione è possibile, dunque, continuare a praticare sport, anzi è consigliato farlo, ovviamente in maniera controllata. I vantaggi, infatti, sono diversi.

Il nuovo studio

Lo studio di CONI e Chicco, attualmente in pubblicazione sulla rivista “Medicine & Science in Sport & Exercise” dell’American College of Sport Medicine, ha valutato gli effetti che l’attività sportiva in gravidanza e dopo il parto ha sulle atlete professioniste. Ha coinvolto complessivamente 55 atlete olimpiche che sono diventate mamme durante la loro carriera agonistica. I risultati dimostrano che le donne possono continuare ad allenarsi in gravidanza, ovviamente sotto la supervisione di professionisti, in tutta sicurezza, ritornando poi alle gare ad alto livello.

La gravidanza non è ostacolo allo sport

Questo studio conferma che durante la gravidanza non è necessario smettere di allenarsi. Anzi, è consigliato continuare a farlo, ovviamente sotto la supervisione di esperti per non correre alcun rischio: in assenza di malattie e condizioni particolari, infatti, lo sport rappresenta uno strumento molto utile per la tutela della salute della mamma e del neonato. Avere uno stile di vita attivo e praticare attività fisica anche nel corso dei nove mesi significa godere di una serie di vantaggi fisici e psicologici.

Un messaggio positivo per tutte le donne

L’esempio positivo delle atlete dovrebbe essere un incentivo per tutte le donne che aspettano un bambino. “Per questo lanceremo una campagna di sensibilizzazione che trasformerà simbolicamente tutte le “o” in “e” per sostenere ogni donna nell’essere atleta, artista, manager, professionista “e” al tempo stesso anche mamma. Questa campagna sarà il punto di partenza per dare vita a diverse iniziative volte a supportare le donne con servizi e soluzioni” ha affermato Claudio De Conto, amministratore delegato di Gruppo Artsana.

Da sapere! Tranne poche eccezioni, durante la gravidanza si possono continuare a svolgere le stesse attività fisiche praticate prima, ovviamente dietro consenso del medico e adattando durata e intensità degli allenamenti.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.