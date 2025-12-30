Gravidanza isterica: sintomi, cause e come affrontarla

La gravidanza isterica è una condizione rara, a causa della quale una donna è certa di essere incinta, mentre in realtà non è così. Questa convinzione a livello psicologico è così intensa che compaiono i segnali fisici caratteristici della gravidanza, come nausee e ingrossamento dell’addome. La gravidanza isterica insorge a causa di condizionamenti sociali oppure per l’intenso desiderio di diventare madre. Non bisogna sottovalutare questa condizione, ma affrontarla con l’aiuto dello psicoterapeuta, dopo aver escluso problemi organici.

Sintomi

Nella gravidanza isterica, detta anche falsa gravidanza, gravidanza fantasma o pseudociesi, è possibile osservare sintomi fisici simili a quelli di una gravidanza reale, come:

scomparsa del flusso mestruale

ingrossamento dell’addome

seno gonfio e dolorante

secrezione dalle mammelle

nausea e vomito

impressione di avvertire i movimenti del feto.

In alcuni casi queste manifestazioni durano diversi mesi, addirittura fino a quando la donna, nella convinzione di essere in prossimità del parto, è soggetta a dolori che simulano quelli del travaglio.

Le cause e da cosa dipende

La pseudociesi fa parte dei disturbi somatoformi, secondo quanto riportato dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. In altre parole, si tratta di una disfunzione psichiatrica che provoca alterazioni metaboliche, endocrine ed ormonali, le quali a loro volta si traducono in sintomi fisici. In realtà, di organico non c’è nulla. Nel caso della gravidanza isterica, il pensiero di essere in attesa di un bambino è così intenso e ossessivo da sottoporre l’organismo della donna a uno stress intenso.

I livello di ormoni come il cortisolo e l’adrenalina alterano la comunicazione biochimica tra mente e corpo e interferiscono sul sistema endocrino, provocando squilibri ormonali che si accompagnano ad assenza di ovulazione e quindi, scomparsa del ciclo mestruale. Questo disordine endocrino comporta altre manifestazioni fisiche tipiche della gravidanza, con ritenzione idrica e gonfiore che simulano addome gonfio e seno dolorante.

La gravidanza isterica e i condizionamenti esterni

Una gravidanza isterica è dovuta a una serie di motivazioni strettamente personali, ma anche a condizionamenti esterni di tipo psico-sociale. Riguarda soprattutto le donne in piena età fertile, tra i 20 e i 40 anni, ma può a volte toccare le ragazze giovanissime e le donne vicino alla menopausa. Può essere dovuta a:

desiderio intenso di diventare madre dopo uno o più aborti spontanei;

sensazione di frustrazione dopo tentativi falliti di restare incinta;

forti condizionamenti sociali che ancora oggi limitano la realizzazione della donna all’avere figli;

terrore di restare incinta, così intenso che l’organismo sotto stress è soggetto a una tempesta ormonale tale da causare alterazioni endocrine e quindi i sintomi.

In generale sono più rischio le donne che hanno vissuto condizioni dolorose per infertilità, interventi chirurgici come asportazione di utero oppure ovaie. Anche esperienze di abusi sessuali, violenze, depressione non curata rendono alcune donne emotivamente più vulnerabili.

Tutte le cure

Le cure per la gravidanza isterica iniziano prima di tutto dalla diagnosi, per la quale è necessario per prima cosa escludere una gestazione reale e fisiologica. Questo avviene con la visita ginecologica, cui segue un’ecografia pelvica che evidenzia la mancanza di embrione all’interno della cavità uterina.

Per maggiore sicurezza, può essere necessario effettuare analisi del sangue con il dosaggio della BetaHcg, l’ormone che è presente solo in caso di gravidanza vera e propria perché è secreto dalla placenta. Questa, in caso di gravidanza isterica, non è presente. La visita ginecologica e l’ecografia sono necessarie per escludere altri problemi, per esempio tumori addominali oppure ovarici, che possono comportare l’ingrossamento dell’addome e alterare l’equilibrio ormonale.

Le cure per la gravidanza isterica consistono in un approccio da parte di diversi specialisti, come il ginecologo, lo psicologo, lo psichiatra. In primo luogo è necessario che la donna prenda consapevolezza del suo stato di non gravidanza, osservando le evidenze dell’ecografia negativa, degli esami del sangue e di tutte le altre prove mediche che le vanno mostrate con tatto e delicatezza, alla presenza dello psicologo.

È poi opportuno che segua un trattamento di terapia cognitivo- comportamentale, che la aiuti a capire il proprio problema, il desiderio intenso di maternità e a risolvere conflitti che le causano sofferenza. Può trattarsi di un percorso lungo, durante il quale anche l’eventuale partner e gli altri componenti della famiglia possono essere seguiti dallo psicologo. In questo modo imparano a supportare la donna con tatto e presenza nel suo percorso verso il benessere.

Se necessario, solo dietro valutazione dello psichiatra, potrebbe essere il caso di intervenire con un trattamento farmacologico, per affrontare eventuali problemi ansiosi associati alla condizione di gravidanza isterica. I controlli del ginecologo e dell’endocrinologo sono necessari per verificare le condizioni dell’apparato riproduttivo, del sistema endocrino e il suo il benessere generale.

Gravidanza isterica, nervosa ed ectopica, le differenze

La gravidanza isterica è quindi la comparsa di tutti i segnali della gestazione a causa di un condizionamento psichico, senza che la donna sia incinta. A volte è confusa con altre condizioni, come la gravidanza ectopica oppure la gravidanza nervosa, ma in realtà si tratta di situazioni diverse.

La gravidanza nervosa consiste in uno stato d’ansia collegato alla convinzione di essere incinta, senza però che compaiano i sintomi della gestazione;

La gravidanza psicologica è una condizione emotiva legata a una maternità immaginata, non realizzata, anche in questo caso senza i sintomi fisici;

La gravidanza ectopica è qualcosa di completamente diverso: la donna è davvero incinta perché la fecondazione dell’ovocita è avvenuta e di conseguenza il flusso mestruale è assente, compaiono nausea e vomito oltre a tutti gli altri sintomi delle prime settimana di gravidanza. L’embrione però è attecchito non nell’utero, ma in una delle tube e di conseguenza non potrà mai svilupparsi e crescere. In questo caso è necessario interrompere la gravidanza.

Photo by Tammtarro for pixabay

In breve Nella gravidanza isterica l’addome cresce, il seno è dolorante, il flusso mestruale non compare. Il bambino però non c’è. Si tratta di un problema psicologico, che va gestito anche con un percorso psicoterapico e con controlli ginecologici ed endocrinologici

Diario della gravidanza Iscriviti al diario della gravidanza: scopri ogni settimana come cresce il tuo bambino, come cambi tu mamma, i sintomi da gravidanza, gli esami da fare e tanti consigli e curiosità. Email Quando hai avuto l`ultima mestruazione? Dichiaro di aver preso visione della presente informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo EU 679/2016 e di averne compreso il contenuto, di essere maggiorenne e di aver letto e accettato le condizioni di utilizzo

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.