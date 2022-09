FAQ gravidanza: domande e risposte, cosa è vero o falso?

Cambia la vista in gravidanza?

FALSO

Durante la gravidanza non si verifica un calo della vista. Può capitare, tuttavia, che si avverta un senso di secchezza dell’occhio e questo è dovuto a una riduzione del film lacrimale (il liquido che garantisce l’idratazione della superficie dell’occhio). A risentirne possono essere soprattutto le donne che usano le lenti a contatto, sia rigide sia morbide. Se il disturbo è intenso, una possibile soluzione sono le lenti morbide al silicone hydrogel, un particolare materiale che consente una maggiore traspirazione e una ridotta disidratazione. Un buon aiuto lo possono dare anche le lacrime artificiali che aiutano a mantenere umida la superficie corneale. Altro accorgimento – se si usano le lenti morbide – è quello di toglierle a metà giornata per una-due ore, in modo da lasciar riposare l’occhio e consentire alla lente di reidratarsi nella soluzione specifica. In ogni caso, tali disturbi sono transitori e nel giro di un paio di mesi dopo il parto tutto torna alla normalità.

È vero che per ogni figlio si perde un dente?

FALSO

È però consigliabile fare particolare attenzione all’igiene orale e curare eventuali carie o infezioni parodontali (gengiviti). Lo squilibrio ormonale tipico della gravidanza, infatti, favorisce lo stato infiammatorio e cambia anche la composizione della saliva e la popolazione batterica del cavo orale, aumentando in proporzione i batteri che causano la carie e quelli legati alla parodontite. Va chiarito che, se necessario, si possono (e devono) prendere gli antibiotici, in quanto eventuali infezioni del cavo orale possono avere conseguenze negative sull’esito della gravidanza e aumentare le probabilità di un parto prematuro.

Il caffè fa male in gravidanza?

VERO

L’ assunzione di caffeina (presente anche nel tè) dovrebbe essere ridotta nei nove mesi. Anche se non vi sono studi che documentino quale sia la quantità massima, si consiglia di non superare le due tazzine di caffè espresso al giorno. La caffeina agisce come stimolante del sistema nervoso e se assunta in quantità elevate può causare problemi allo stomaco, acidità, nausea e tachicardia.

C’è un legame tra i bruciori di stomaco e la crescita dei capelli del feto?

FALSO

Il bruciore di stomaco è dovuto al fatto che la produzione di progesterone (un ormone che aumenta in gravidanza) provoca il rilasciamento della muscolatura liscia e favorisce il reflusso gastroesofageo; inoltre l’utero – aumentando di volume – va a occupare spazio nell’addome della mamma, provocando una compressione dello stomaco, soprattutto negli ultimi mesi.

Il sangue dal naso è pericoloso per la gravidanza?

FALSO

Può succedere che si verifichino perdite di sangue dal naso o lavandosi i denti perché c’è una fisiologica (normale) vasodilatazione, ma questo non significa che la gravidanza sia a rischio.

È meglio utilizzare tinte per capelli e cosmetici naturali?

VERO

Precisato che non vi è alcuna evidenza scientifica che tingersi i capelli o truccarsi aumenti il rischio di malformazioni nel feto, può essere comunque indicato, in via precauzionale, utilizzare prodotti naturali.

In gravidanza si deve mangiare per due?

FALSO

In gravidanza il fabbisogno calorico aumenta di poco. È consigliata una dieta varia, con il giusto equilibrio tra carboidrati, grassi, proteine, vitamine e sali minerali. La preoccupazione non deve essere quella di mangiare di più, ma piuttosto di mangiare meglio, perciò bisogna assicurarsi di:

consumare latte, yogurt e latticini;

alternare i secondi piatti tra: carni magre, pesce, formaggi magri, legumi, uova e affettati (prosciutto cotto);

mangiare 2-3 frutti freschi al giorno e una manciata di frutta secca;

consumare verdura di stagione a ogni pasto, variandone la quantità e alternando verdure crude e cotte (possibilmente al vapore o bollite in poca acqua);

bere almeno 1 litro di acqua al giorno.

In gravidanza i capelli si indeboliscono e cadono?

FALSO

In genere in gravidanza i capelli sono più folti e questo è dovuto alla maggiore quantità di estrogeni (ormoni) prodotti durante la gravidanza, mentre vi è una caduta fisiologica nel periodo dell’allattamento. Ad alcune donne, tuttavia, può capitare di avere capelli più secchi. In questo caso, basta utilizzare spesso il balsamo e la maschera dopo lo shampoo.

Nei nove mesi è meglio evitare le radiografie?

VERO

È sempre necessario informare il medico se si è in gravidanza in modo da valutare se la radiografia è davvero necessaria ed eventualmente schermare l’addome della mamma.

Dopo il primo trimestre è meglio non fare sesso per non nuocere al nascituro?

FALSO

Se non vi sono problemi specifici non vi è alcuna controindicazione all’attività sessuale in qualunque fase della gravidanza, ovviamente se la donna lo desidera.

È meglio non accarezzare i gatti per non prendere la toxoplasmosi?

FALSO

Si può contrarre questa infezione attraverso il contatto con le feci del gatto infetto: per evitare il rischio, quindi, è bene indossare dei guanti usa-e-getta quando si pulisce la lettiera del micio o far fare questa operazione al partner.

È vietato mangiare sushi?

VERO

Il sushi è fatto con pesce fresco, che può contenere batteri, come il listeria, per cui è opportuno evitare di mangiare il sushi (e altri pesci e carni crudi) durante la gravidanza.

Viaggiare in aereo nel terzo trimestre mette a rischio di parto prematuro?

FALSO

Il volo aereo non comporta alcun rischio in nessuna fase della gravidanza. Se il volo è di lunga durata, però, è opportuno seguire alcune norme: fare qualche passo o esercizio per le gambe ogni 30 minuti, cambiare spesso posizione, bere molta acqua, indossare vestiti elasticizzati e scarpe regolabili, per limitare il gonfiore ai piedi, e utilizzare le calze elastiche. È consigliabile prenotare un posto corridoio per avere a disposizione più spazio per le gambe. Quando si è sedute in aereo la cintura di sicurezza va mantenuta allacciata sotto la pancia.

Se la pancia è alta e tonda sarà una femmina, se è a punta, un maschietto?

FALSO

La forma della pancia non dipende dal sesso del nascituro ma da altri fattori, quali muscoli più o meno rilassati e la postura della donna. I cambiamenti della forma e volume della pancia, poi, sono soggettivi. Molto dipende dalla struttura fisica della donna, dalle dimensioni del bambino e dalla quantità di liquido amniotico presente. Se la donna è alta, la pancia tenderà a essere più “distribuita” e meno prominente verso l’esterno, al contrario se è minuta, la avrà un pancione prominente. Se il bambino è grosso, o se addirittura sono due, la pancia sarà più grossa e assumerà forme diverse, così come se ci sarà molto liquido o poco.

Bere birra stimola la produzione di latte ?

FALSO

Per stimolare la produzione di latte è necessario attaccare il bambino ogni volta che lo desidera. È bene, poi, bere molto per bilanciare la perdita di liquidi che avviene allattando ma occorre evitare bevande alcoliche, compresa la birra.

Il fumo danneggia il feto?

VERO

I danni del fumo di sigaretta sono numerosi, a cominciare dal basso peso alla nascita, e provati scientificamente. È bene quindi smettere di fumare in gravidanza, anzi meglio ancora dal momento in cui si cerca una gravidanza. Se proprio non si riesce, occorre almeno cercare di ridurre al minimo le sigarette (meno di 5 al giorno).

Sono sconsigliati i bagni caldi, la sauna e l’idromassaggio?

VERO E FALSO

I bagni molto caldi provocano una vasodilatazione e quindi un’abbassamento della pressione. Quindi, è opportuno non usare acqua troppo calda o stare a lungo nella sauna soprattutto se si soffre di pressione bassa, ma non vi è alcun motivo per affermare che sono “dannosi”.

È meglio evitare i formaggi freschi?

VERO E FALSO

Sono da evitare i formaggi freschi ottenuti da latte non pastorizzato, perché possono trasmettere la listeriosi. Sono da evitare anche i formaggi di produzione artigianale, mentre non si corrono rischi con quelli industriali.

Un cucchiaio di olio di oliva a digiuno combatte la stitichezza?

VERO E FALSO

È il progesterone il responsabile numero uno della pigrizia intestinale in gravidanza. Questo ormone, prodotto dalla placenta durante l’attesa, rilassa muscolatura liscia della parete uterina. La sua azione rilassante sulle fibre muscolari si estende, però, anche all’apparato digerente e, in particolare, all’intestino, riducendo l’efficacia delle contrazioni involontarie della muscolatura liscia intestinale. Per questa ragione, talvolta la stitichezza in gravidanza compare già nelle prime settimane, in concomitanza con l’aumento dei livelli di progesterone nell’organismo. Per combatterla, però, basta bere molta acqua naturale (almeno un litro e mezzo al giorno), mangiare frutta e verdure e fare una moderata attività fisica. Se tutto questo non basta, assumere al mattino un cucchiaio di olio extravergine di oliva può aiutare riattivare l’intestino.

In sintesi È vero che su internet circolano tanti tanti falsi miti sulla gravidanza? Sì, bisogna sempre fare attenzione alle notizie che circolano sulla Rete e non prendere tutto per oro colato. In ogni caso è sempre bene consultare solo siti di indubbia serietà e professionalità E in caso di dubbi chiedere al proprio medico di base o al ginecologo, che restano la fonte primaria di informazioni. La Rete non è però l’unico canale attraverso cui circolano le fake news. Occorre anche fare molta attenzione al “passaparola” e non fidarsi ciecamente del “sentito dire”.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.