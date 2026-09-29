Gravidanza: perché il ginecologo prescrive un controllo a pochi giorni dal precedente?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 29/09/2026 Aggiornato il 29/09/2026

In gravidanza (e non solo) è opportuno chiedere al proprio medico curante la ragione per la quale prescrive controlli ravvicinati, perché è lui l'unico che può dare una risposta davvero esplicativa.

Una domanda di: Giulia
Sono stata la scorsa settimana in visita dal mio ginecologo che ero a 26 settimane + 6 giorni. Ha detto che il bambino (e quasi tutto il liquido amniotico) è a testa in giù, è rannicchiato sulla parte bassa sinistra e mi ha detto di tornare tra una settimana per vedere se si è spostato e nel frattempo di bere di più. Ha detto di non preoccuparmi, ma come mai allora devo tornare? Grazie.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
bella domanda la sua...dovremmo farla al suo Curante ginecologo!
Purtroppo non mi ha allegato il referto dell'ecografia e quindi non ho abbastanza elementi per poterle rispondere in modo circostanziato, come invece può fare il suo medico. A 26 + 6 settimane il bimbo che ha già messo la testa in posizione è da considerare un vero campione! Anzi, non si allarmi se dovesse magari trovarlo in presentazione podalica al prossimo controllo: in quest'epoca gestazionale hanno ancora molto spazio disponibile ed è soltanto verso il terzo trimestre di gravidanza che i bimbi si decidono a mettere la testa in giù in modo da sfruttare al meglio lo spazio rimasto disponibile. Se il ginecologo le ha dato l'indicazione di idratarsi maggiormente, è possibile che abbia riscontrato un liquido amniotico ai limiti inferiori della norma. Le sembra di bere poco? Magari non ha tanta voglia di bere acqua "liscia". Se riesce ad evitare le bibite zuccherate (Coca Cola, the freddo, nettare di frutta solo per fare degli esempi) è sicuramente meglio.
Se l'acqua liscia non le va giù, provi a mettere in infusione qualche foglia di menta oppure un po' di succo di limone...dovrebbe essere più facile idratarsi adeguatamente così. Ora che il caldo esagerato dell'estate si è concluso, può darsi che le venga voglia di concedersi qualche tisana: anche queste sono compatibili con la gravidanza. Spero di averle dato qualche consiglio utile e di averla tranquillizzata, non abbia paura di fare domande al suo Curante: è vero che siamo sempre tutti di corsa ma scommetto che lei è alla sua prima gravidanza quindi...è il suo momento, ne approfitti senza farsi intimidire!
Cordialmente.

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