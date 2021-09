Il vaccino per il Covid-19 in gravidanza è consigliato

Le donne in attesa, ma anche quelle che allattano al seno o che stanno progettando una gravidanza, possono sottoporsi con tutta tranquillità al vaccino per prevenire il Covid. Anzi, non solo possono, ma dovrebbero farlo. Secondo le nuove raccomandazioni che derivano dal Centers for Disease Control and Prevention negli Usa, il vaccino per il Covid-19 in gravidanza è sicuro ed efficace.

Rischi pari a quelli della popolazione generale

Proprio il Cdc statunitense, nelle precedenti Linee guida, si era dimostrato più cauto, affermando che le donne incinte ‘potevano essere vaccinate’. Di recente, però, l’analisi di nuovi dati ottenuti da 2.500 donne immunizzate con un vaccino a mRna durante la gestazione, ha permesso di trarre nuove, rassicuranti conclusioni. La percentuale di aborto è stata del 13%, la stessa che si verifica nella popolazione generale, in cui è compresa tra l’11% e il 16%. I tre sistemi di sorveglianza Usa, preposti a questi tipi di controlli, non hanno rilevato altri problemi. Negli Stati Uniti, al momento, solo il 23% delle donne incinte ha ricevuto una dose, ma i dati incoraggiano al vaccino per il Covid-19 in gravidanza, ma anche alle donne in allattamento o che stanno progettando di mettere in cantiere un bebè.

Donne in attesa = soggetti fragili

Gli esperti ribadiscono, infatti, che i vaccini sono sicuri ed efficaci e che è bene approfittarne, visto che la variante Delta, contagiosa e facilmente trasmissibile, espone proprio le donne in attesa al rischio di ammalarsi seriamente di Covid, rispetto alla popolazione generale. La stessa posizione, sull’importanza di effettuare il vaccino per il Covid-19 in gravidanza, è condivisa anche dagli esperti dell’Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani, secondo i quali le donne in attesa dovrebbero essere considerate soggetti “fragili” da vaccinare prima di altri perché i dati relativi alla seconda ondata ha dimostrato che in gravidanza si corre un rischio maggiore di complicanze. Il vaccino è invece sicuro perché non contiene il virus, non ci sono prove che dimostrino danni al feto o pericoli che la somministrazione possa danneggiare la capacità riproduttiva futura. Al contrario è un modo per proteggere se stesse e il proprio bambino.

Da sapere! Anche L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) in un recente documento ha ribadito la sicurezza del vaccino.

Fonti / Bibliografia Centers for Disease Control and PreventionAs the nation’s health protection agency, CDC saves lives and protects people from health, safety, and security threats.

Vaccines for COVID-19 | CDCLearn about COVID-19 vaccine planning, how vaccine recommendations will be made, and the work going into ensuring the safety of COVID-19 vaccines.

Aogoi | Aogoi

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.