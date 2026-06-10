In spiaggia con il pancione: tutte le regole da seguire

Con l’arrivo dell’estate molte future mamme si chiedono se sia possibile trascorrere del tempo in spiaggia con il pancione e godersi il mare senza rischi per la propria salute e per quella del bambino.

La risposta, nella maggior parte dei casi, è assolutamente positiva: una gravidanza fisiologica non impedisce di frequentare il mare e, anzi, l’ambiente marino può offrire numerosi benefici sia dal punto di vista fisico che emotivo. Tuttavia, proprio a causa delle modificazioni che interessano l’organismo materno, l’esposizione al sole e al caldo richiede qualche attenzione in più.

Le regole fondamentali possono essere riassunte in pochi concetti chiave: evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, utilizzare sempre una protezione solare elevata, cercare zone ombreggiate, mantenere una corretta idratazione e scegliere alimenti freschi, sicuri e facilmente digeribili. È altrettanto importante ascoltare il proprio corpo e rispettarne i segnali.

Se compaiono stanchezza, vertigini, nausea, senso di affanno o qualsiasi altra sensazione di disagio, è opportuno interrompere l’esposizione al sole, riposare in un ambiente fresco e reintegrare liquidi. I consigli della dottoressa Laura Mazzotta, medico estetico, specialista in Igiene e Medicina Preventiva e Nutrizione Clinica presso il Poliambulatorio AEstheMedica di Ferrara.

Evitare le ore centrali della giornata

Uno degli aspetti più importanti riguarda la scelta degli orari in cui esporsi al sole quando si va in spiaggia con il pancione. Durante la gravidanza la capacità dell’organismo di disperdere il calore può risultare meno efficiente e l’aumento della temperatura corporea può provocare maggiore affaticamento, abbassamenti di pressione, disidratazione e sensazione di malessere. Per questo motivo è consigliabile evitare le ore centrali della giornata, generalmente comprese tra le 11:00 e le 17:00, quando l’intensità dei raggi ultravioletti raggiunge i livelli più elevati.

Gli orari migliori per stare in spiaggia sono le prime ore del mattino, fino alle 10:30-11:00 circa, e il tardo pomeriggio dopo le 17:00. In queste fasce orarie il sole è meno aggressivo, le temperature sono più tollerabili e il rischio di scottature si riduce sensibilmente. Anche sotto l’ombrellone è bene ricordare che una parte significativa dei raggi UV viene riflessa dalla sabbia e dall’acqua, rendendo necessaria comunque una protezione adeguata.

È inoltre fondamentale bere frequentemente durante tutta la permanenza in spiaggia con il pancione, anche in assenza dello stimolo della sete. Una corretta idratazione aiuta a mantenere stabile la pressione arteriosa, favorisce la circolazione e contribuisce al benessere generale della gravidanza. Le donne che soffrono di pressione bassa, particolarmente frequente durante i mesi estivi, dovrebbero fare ancora maggiore attenzione alle ore più calde, evitando esposizioni prolungate e cercando zone ventilate.

Se compaiono sintomi come vertigini, nausea, mal di testa, palpitazioni o eccessiva stanchezza, è opportuno interrompere immediatamente l’esposizione al sole, spostarsi in un luogo fresco e reintegrare i liquidi. L’obiettivo non è rinunciare al mare, ma viverlo nelle condizioni più favorevoli per la salute della mamma e del bambino.

Usare sempre la protezione solare

Durante la gravidanza la pelle diventa particolarmente sensibile agli stimoli ormonali. L’aumento di estrogeni e progesterone favorisce infatti una maggiore attività dei melanociti, le cellule responsabili della produzione di melanina. Questo fenomeno rende più frequente la comparsa di macchie cutanee scure, soprattutto sul viso, una condizione nota come melasma o cloasma gravidico.

Per questo motivo la protezione solare rappresenta uno strumento indispensabile. La scelta dovrebbe orientarsi verso prodotti ad ampio spettro, in grado di schermare sia i raggi ultravioletti (UVA e UVB) sia gli infrarossi (IR), cioè i raggi del calore, con fattore di protezione molto elevato, preferibilmente SPF 50+.

La crema va applicata circa trenta minuti prima dell’esposizione e riapplicata ogni due ore, oltre che dopo ogni bagno o in caso di sudorazione abbondante. È importante non limitarsi alle zone maggiormente esposte, ma proteggere accuratamente tutto il corpo, comprese aree spesso trascurate come orecchie, collo, décolleté e dorso dei piedi.

Particolare attenzione merita il viso, che rappresenta la zona più soggetta allo sviluppo del cloasma gravidico. Oltre alla crema solare è utile indossare cappelli a tesa larga e occhiali da sole con filtri certificati. E’ bene ricorrere anche all’utilizzo di protezioni fisiche aggiuntive, come cappelli anti-UV o tessuti tecnici schermanti.

È bene ricordare che la protezione solare non impedisce la sintesi della vitamina D in modo significativo quando viene utilizzata correttamente. Pertanto non esiste alcun motivo per ridurne l’utilizzo nel tentativo di favorire la produzione vitaminica. La prevenzione delle scottature e delle iperpigmentazioni deve rimanere la priorità assoluta.

Come proteggere la pancia

Una delle domande più frequenti riguarda proprio la protezione del pancione durante le giornate al mare. Contrariamente a quanto spesso si pensa, i raggi solari non raggiungono direttamente il feto grazie alla protezione offerta dai tessuti materni, dalla parete uterina e dal liquido amniotico. Il bambino non viene quindi “abbronzato” né colpito direttamente dai raggi UV.

Ciò che può rappresentare un problema è invece il surriscaldamento dell’organismo materno. Temperature corporee eccessivamente elevate possono provocare malessere nella madre e aumentare il rischio di disidratazione. Per questo motivo la protezione del pancione deve essere orientata soprattutto al mantenimento di una temperatura corporea adeguata.

La scelta tra costume intero e bikini dipende principalmente dal comfort personale. Non esistono evidenze che dimostrino una maggiore sicurezza dell’uno rispetto all’altro. Molte donne trovano più confortevole il bikini perché evita compressioni addominali, mentre altre preferiscono il costume intero per una maggiore sensazione di sostegno.

Indipendentemente dalla scelta, la pancia deve essere protetta con una crema SPF 50+ e, nelle ore più calde, è opportuno rimanere prevalentemente sotto l’ombrellone. L’utilizzo di un pareo leggero e traspirante può offrire una protezione aggiuntiva. In passato era diffusa l’abitudine di coprire il pancione con tessuti bagnati; oggi sappiamo che può essere utile per una sensazione di freschezza temporanea, ma non sostituisce le corrette misure di protezione solare e di ombreggiatura.

L’importante è evitare che l’addome rimanga esposto per tempi molto lunghi sotto il sole diretto. Alternare momenti all’ombra, passeggiate e brevi bagni rappresenta generalmente la soluzione migliore per mantenere il benessere materno durante la permanenza in spiaggia.

Cosa succede al feto

Molte donne si domandano se il sole possa danneggiare direttamente il bambino o se il pancione in spiaggia debba essere coperto in modo particolare. Si tratta di dubbi assolutamente comprensibili che meritano risposte chiare e basate sulle evidenze scientifiche.

In realtà il feto è ben protetto all’interno dell’utero, ma è altrettanto vero che il benessere del bambino dipende strettamente da quello della madre. Per questo motivo evitare il surriscaldamento, mantenere una buona idratazione e proteggere correttamente la pelle diventano comportamenti fondamentali.

Cosa fare in spiaggia: attività consigliate e precauzioni

La spiaggia può diventare un ambiente ideale per svolgere attività fisica dolce e favorire il benessere durante la gravidanza. Tra le attività più consigliate in spiaggia con il pancione ci sono le passeggiate lungo la battigia, soprattutto nelle ore più fresche della giornata.

Camminare sulla sabbia compatta vicino all’acqua aiuta a migliorare la circolazione sanguigna, favorisce il ritorno venoso e contribuisce a ridurre il gonfiore di gambe e caviglie.

Anche il nuoto rappresenta un’attività particolarmente indicata. L’acqua alleggerisce il peso corporeo, riduce il carico sulla colonna vertebrale e sulle articolazioni e permette di mantenere una buona attività muscolare senza sovraccarichi. Entrare gradualmente in acqua aiuta inoltre a contrastare il senso di pesantezza tipico degli ultimi mesi di gravidanza.

È invece consigliabile evitare di rimanere sdraiate per lunghi periodi nella stessa posizione, soprattutto supine nelle fasi più avanzate della gravidanza. La compressione dei grandi vasi sanguigni può infatti provocare sensazione di debolezza o capogiri. Meglio alternare frequentemente posizione seduta, passeggiate e momenti di relax.

Per quanto riguarda la sabbia, non esiste un divieto assoluto. Tuttavia è opportuno utilizzare sempre teli puliti e ben isolati dal terreno, evitare di sedersi direttamente sulla sabbia molto calda e prestare attenzione all’igiene. In presenza di piccole ferite, irritazioni o infezioni genitali pregresse, è consigliabile adottare maggiore prudenza. Dopo il bagno è utile sostituire il costume bagnato appena possibile per limitare macerazioni e fastidi locali.

Infine, è importante ascoltare sempre i segnali del proprio corpo. La gravidanza non è una malattia, ma richiede attenzione e buon senso. Se compare stanchezza eccessiva, è il momento di fermarsi e riposare.

Cibi da preferire

L’alimentazione in spiaggia con il pancione deve puntare soprattutto su leggerezza, idratazione e sicurezza alimentare. Le elevate temperature estive aumentano il rischio di disidratazione e rendono spesso meno tollerabili pasti abbondanti e ricchi di grassi.

Tra gli alimenti da preferire troviamo frutta fresca di stagione come anguria, melone, pesche, albicocche e fragole, ricche di acqua, vitamine e sali minerali. Questi alimenti contribuiscono a reintegrare i liquidi persi con la sudorazione e forniscono nutrienti utili per il benessere della mamma e del bambino.

Anche le verdure fresche rappresentano un’ottima scelta, purché accuratamente lavate. Insalate, pomodori, cetrioli e carote possono essere consumati all’interno di pasti leggeri accompagnati da cereali integrali e fonti proteiche magre come pesce, legumi, uova ben cotte o carni magre.

Particolarmente importante è la conservazione degli alimenti. Durante la gravidanza occorre prestare grande attenzione al rischio di contaminazioni batteriche. È quindi consigliabile utilizzare borse termiche adeguate e consumare rapidamente i cibi deperibili. Vanno evitati gli alimenti lasciati per ore al sole o esposti a temperature elevate.

Per quanto riguarda le bevande, l’acqua rimane la scelta migliore. È opportuno bere frequentemente durante tutta la giornata, anche senza sete. Possono essere utili anche acqua arricchita con limone, tisane fredde non zuccherate o infusi leggeri. Da limitare invece bevande zuccherate, gassate o particolarmente ricche di caffeina.

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Pro e contro del mare

Trascorrere del tempo in spiaggia con il pancione può essere non soltanto sicuro, ma anche estremamente benefico per il benessere fisico e psicologico della futura mamma.

Il mare offre infatti un ambiente favorevole al rilassamento, alla riduzione dello stress e alla pratica di un’attività fisica dolce che può contribuire a migliorare la circolazione, ridurre il gonfiore degli arti inferiori e favorire una migliore percezione del proprio corpo durante i mesi della gestazione.

Tuttavia, come accade per molte attività svolte in gravidanza, il segreto è rappresentato dall’equilibrio e dalla capacità di adattare le proprie abitudini alle nuove esigenze dell’organismo. L’aumento della temperatura corporea, la maggiore predisposizione alla disidratazione, la comparsa di pressione bassa, la tendenza alla formazione di macchie cutanee e la maggiore sensibilità della pelle sono tutti aspetti che meritano di essere considerati quando si organizza una giornata in spiaggia. Anche l’alimentazione e l’idratazione assumono un ruolo particolarmente importante, poiché il fabbisogno di liquidi aumenta e la corretta conservazione degli alimenti diventa essenziale per ridurre il rischio di infezioni alimentari.

Dal punto di vista medico-preventivo, ogni gravidanza deve comunque essere considerata unica. Le indicazioni generali sono valide per le gravidanze fisiologiche, ma in presenza di condizioni particolari, patologie, minacce di parto pretermine o altre situazioni che richiedano monitoraggio specialistico, è sempre opportuno confrontarsi preventivamente con il proprio ginecologo o con il medico che segue la gravidanza. Un consiglio personalizzato permette infatti di adattare le raccomandazioni alle caratteristiche specifiche di ogni donna.

Foto Luan Goncalves by Pexels

In breve Il mare può diventare un prezioso alleato della salute in gravidanza, purché venga vissuto con consapevolezza e buon senso. Proteggersi dal sole, idratarsi correttamente, muoversi con moderazione e adottare un’alimentazione equilibrata sono piccoli gesti che aiutano a vivere questa esperienza in modo sereno, sicuro e piacevole, contribuendo al benessere della mamma e del bambino durante tutta la stagione estiva.

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