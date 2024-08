Inviti baby shower: le idee originali per la festa tra parenti e amici

Preparare gli inviti è una tappa saliente dell’organizzazione del baby shower. Per prima cosa bisogna decidere chi invitare e come invitare (di persona o via mail, per esempio). A prescindere dal mezzo, a fare la differenza è soprattutto la scelta delle frasi per gli inviti del baby shower.

Possono essere molto semplici oppure originali, no gender o personalizzate per lui e per lei a seconda che il bebè sia un maschietto o una femminuccia. Sono importanti anche le grafiche per gli sfondi, coloratissime oppure minimal e caratterizzate da elementi iconografici appartenenti all’immaginario della gravidanza quali fiocchi e cicogne.

Gli inviti per il baby shower si possono far preparare oppure scaricare online gratis: se ne trovano tantissimi da stampare, per tutti i gusti e per ogni esigenza.

Come invitare le persone al baby shower

I più tradizionalisti tengono a far recapitare il biglietto di invito per posta, ma molti genitori al giorno d’oggi optano per inviti via mail o via WhatsApp al posto dei classici inviti cartacei. Risultano meno formali e, inoltre, sono praticamente a costo zero. L’invio degli inviti baby shower online è molto semplice e soprattutto è immediato. L’ideale, quindi, anche per un invito last minute.

Per assicurarsi che tutti gli invitati ricevano l’invito è sufficiente creare una mailing list o una chat di gruppo WhatsApp, inoltrando poi a tutti i contatti l’invito digitale.

Concentriamoci adesso sugli aspetti più “tecnici”. I genitori utilizzano delle frasi particolari ed emozionanti per gli inviti del baby shower, ma è importante che sull’invito siano presenti anche alcune informazioni di carattere generale e pratico. Solitamente si specificano la data, l’ora e il luogo dell’evento, insieme al nome della futura mamma e del bebè (quando il sesso è già stato divulgato).

Può tornare utile aggiungere uno o più contatti per confermare la partecipazione o, al contrario, comunicare la mancata adesione. Se il baby shower ha un tema è preferibile indicarlo nell’invito per far sì che la festa riesca al meglio e che tutti gli invitati siano in linea con il mood dell’evento.

Ricordiamo che il baby shower nasce come festa prenatale in cui dimostrare affetto alla mamma e al bambino, con la propria vicinanza e nondimeno con dei regali. Per facilitare la scelta agli invitati si possono dare anche delle indicazioni sulla lista nascita in modo da non ricevere doni indesiderati e inutili “doppioni”.

Inviti baby shower fai da te

Gli inviti per il baby shower si possono realizzare in totale autonomia, in modo completamente fai da te. Qui trovate i PDF da scaricare liberamente per inviti unici e personalizzati con cui colpire nel segno.

Per bambino e per bambina oppure no gender, renderanno il vostro evento ancora più coinvolgente e speciale con parole emozionanti e grafiche di impatto.

Inviti originali per una festa no gender

Tante coppie scelgono di tenere segreto il sesso del bebè, rivelandolo a parenti e amici solo dopo la nascita. In questo caso, gli inviti per il baby shower prevedono frasi no gender che si adattano sia a un maschietto che a una femminuccia.

Di seguito, qualche esempio.

Di che colore sia il fiocco non si sa, è una sorpresa, ma stiamo aspettando il nostro primo cucciolo. Unisciti a noi per raddoppiare questa gioia.

Stiamo per avere un bambino e siamo pieni di gioia! Vieni al nostro baby shower per unirti a noi.

Sarà una signorina o un ometto? Chi può dirlo! Nell’attesa, vieni al nostro baby shower.

Presto un angioletto verrà al mondo. Rendiamo speciale questo momento con un baby shower da favola.

Questo bebè e impaziente e non vede l’ora di uscire, ma prima dobbiamo inondare la sua mamma di affetto. Sei invitato/a al baby shower.

Rendi indimenticabile il baby shower del nostro primo figlio con la tua presenza.

È quasi arrivato il momento di dare il benvenuto a un nuovo membro della famiglia. Spero che ci incontreremo al baby shower a (nome del luogo) il (data e ora).

È ora di festeggiare! Sei ufficialmente invitato/a al baby shower in onore di (nome).

(Nome della mamma) sta per entrare nel magico mondo delle mamme! Siete tutti invitati al suo fantastico baby shower!

Un bebè è in arrivo! Partecipate tutti al baby shower per festeggiare mamma (nome della mamma).

invito baby shower orsetto da stampare

invito baby shower angelo da stampare

invito baby shower lilla da stampare

invito baby shower margherite da stampare

invito baby shower stelle da stampare

invito baby shower azzurro da stampare

invito baby shower giallo da stampare

invito baby shower mom da stampare















Inviti baby shower per lui e per lei

Se, invece, il sesso del nascituro è stato già svelato durante un gender reveal party, ci si può sbizzarrire scrivendo sugli inviti frasi per lui e per lei.

Ecco alcuni esempi per maschietto e femminuccia.

Sarà la copia di papà e il cocco di mamma. Aspettando con impazienza di tenerlo tra le nostre braccia, siete tutti invitati al baby shower.

Inondiamo di rosa la futura mamma più bella del mondo, unisciti al baby shower più memorabile di sempre.

Bambole, tutù, nastri e fiocchi: siamo impazienti all’idea di vedere tutto questo! Unisciti al nostro baby shower in pink.

Il nostro piccolo supereroe sta arrivando, quindi tieniti libero/a! Sei invitato/a al baby shower per il nostro adorabile maschietto.

Per dare il benvenuto al nostro adorato bambino, sei invitato al baby shower il (data e ora) a (luogo).

È un maschietto e la nostra avventura insieme a lui deve iniziare con tanto amore. Unisciti al baby shower per rendere ancora più divertente ed emozionante questo viaggio.

Un adorabile monello sta per arricchire il nostro mondo. Sei invitato/a insieme alla tua famiglia per rendere ancora più allegro questo momento felice.

Siamo molto felici di dare il benvenuto alla nostra principessa. Speriamo che vorrai festeggiarla con noi.

La principessa di papà e cuore di mamma sta arrivando. Ti invitiamo a unirti a noi per un baby shower indimenticabile.

Il nostro mondo si tinge di blu. Sei invitato/a al baby shower del secolo!

invito baby shower orso e palloncino

invito baby shower ballerina

invito baby shower marghe

invito baby shower elefante

invito baby shower luna

invito baby shower genitori

invito baby shower mago

invito baby shower super

invito baby shower marrone

invito baby shower principessa



















Inviti baby shower da stampare

Se vi sono piaciuti i nostri inviti per i baby shower, qui di seguito trovate i pdf da scaricare e stampare a vostro piacimento.

invito baby shower giallo.pdf

invito baby shower orsetto.pdf

invito baby shower lilla.pdf

invito baby shower mom.pdf

invito baby shower angioletto.pdf

invito baby shower margherite.pdf

invito baby shower stelle.pdf

invito baby shower azzurro.pdf

invito baby shower marrone.pdf

invito baby shower palloncino orso.pdf

invito baby shower ballerine.pdf

invito baby shower super.pdf

invito baby shower marghe.pdf

inviti baby shower coppia.pdf

invito baby shower principessa.pdf

invito baby shower mago.pdf

invito baby shower elefantino.pdf

invito baby shower luna.pdf

