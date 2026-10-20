La laminazione ciglia ed extension in gravidanza sono trattamenti estetici che richiedono alcune precauzioni, perché mancano studi specifici sufficienti a confermarne la sicurezza durante la gestazione.

I prodotti utilizzati possono provocare irritazioni o reazioni allergiche, mentre gli ormoni possono modificare la sensibilità della pelle e la crescita delle ciglia.

Per prudenza, è consigliabile valutare con il ginecologo l’opportunità di effettuare questi trattamenti e preferire, quando possibile, alternative semplici e non invasive.

È un trattamento sicuro per la mamma e il bambino?

Per capire se sia opportuno effettuare la laminazione o applicare le extension alle ciglia durante la gravidanza, è necessario considerare separatamente le caratteristiche dei due trattamenti. Sebbene infatti entrambi abbiano lo scopo di valorizzare lo sguardo, utilizzano prodotti e tecniche differenti.

La laminazione delle ciglia è un trattamento estetico che permette di incurvare e sollevare le ciglia naturali. Il procedimento prevede generalmente l’applicazione di prodotti specifici che modificano temporaneamente la struttura del pelo, seguita da una fase di fissaggio. A seconda del protocollo scelto, possono essere utilizzati anche coloranti e prodotti condizionanti.

Le extension ciglia, invece, consistono nell’applicazione di fibre sintetiche sulle ciglia naturali attraverso un adesivo specifico. Il risultato è uno sguardo più intenso, con ciglia apparentemente più lunghe e folte. La procedura richiede precisione e comporta un’esposizione ravvicinata alla colla, che può rappresentare una fonte di irritazione o sensibilizzazione.

Attualmente, non sono disponibili studi clinici sufficienti per stabilire con certezza la sicurezza di entrambe le procedure durante la gravidanza. Le informazioni ricavate da studi su altri trattamenti cosmetici possono offrire indicazioni generali, ma non devono essere considerate una conferma diretta per la laminazione o le extension.

Per quanto riguarda il bambino, il rischio dipende anche dalla natura delle sostanze impiegate, dalla quantità utilizzata, dalle modalità di applicazione e dall’eventuale assorbimento attraverso la pelle.

L’esposizione durante un trattamento estetico localizzato non equivale automaticamente a un’esposizione significativa del feto. Tuttavia, l’assenza di prove di un danno non dimostra che qualsiasi prodotto sia sicuro in ogni circostanza.

Per la mamma, invece, le principali conseguenze riguardano irritazioni oculari, dermatiti allergiche, contatto accidentale con sostanze chimiche e disagio durante la seduta.

Alcune persone possono inoltre sviluppare una maggiore sensibilità agli odori o avvertire fastidio quando rimangono sdraiate a lungo.

Gli ingredienti della laminazione e i rischi legati ai cambiamenti ormonali

I prodotti utilizzati per la laminazione delle ciglia possono contenere sostanze che agiscono sulla struttura del pelo, ingredienti fissanti, agenti condizionanti e, in alcuni casi, coloranti.

La composizione cambia in base al marchio e alla tecnica impiegata, perciò non è corretto attribuire a tutti i kit gli stessi ingredienti o lo stesso profilo di rischio.

Le formulazioni destinate a incurvare le ciglia possono includere agenti riducenti, come alcuni tioglicolati, e sostanze utilizzate nelle successive fasi di fissaggio. Se applicati in modo scorretto, lasciati in posa troppo a lungo o portati a contatto con l’occhio, questi prodotti possono causare irritazione e lesioni locali. Anche gli ingredienti apparentemente delicati possono provocare reazioni individuali.

Un’attenzione particolare merita l’eventuale tintura delle ciglia associata alla laminazione. I coloranti utilizzati in questa zona devono essere specificamente destinati alle ciglia e conformi alle disposizioni applicabili. Non bisogna utilizzare tinture per capelli al posto dei prodotti formulati per l’area oculare, perché le due applicazioni presentano condizioni di esposizione e rischi differenti.

Scopri qui se in gravidanza si può fare la tinta ai capelli

Anche la dicitura “naturale” o “senza ammoniaca” non garantisce automaticamente una maggiore sicurezza in gravidanza. La valutazione deve riguardare la formula completa, le modalità d’uso e le avvertenze del produttore.

La normativa europea sui cosmetici, come riporta il Ministero della Salute, prevede requisiti di sicurezza per i prodotti immessi sul mercato, ma questo non significa che ogni trattamento sia stato studiato specificamente sulle donne in gravidanza.

Per le extension, il principale elemento da considerare è l’adesivo utilizzato per fissare le fibre artificiali. Molte colle professionali si basano su sostanze della famiglia dei cianoacrilati. I vapori possono provocare fastidio agli occhi e alle vie respiratorie, mentre il contatto diretto con la pelle può causare irritazione o reazioni allergiche.

Alcuni adesivi possono inoltre contenere o rilasciare sostanze sensibilizzanti, motivo per cui è importante conoscerne la formulazione e le indicazioni di sicurezza.

Le extension ciglia comportano anche rischi indipendenti dalla gravidanza. Un’applicazione non corretta, una scarsa igiene o una manutenzione inadeguata possono favorire infiammazioni delle palpebre, infezioni, danni alla superficie oculare e indebolimento delle ciglia naturali. La rimozione effettuata in modo improprio può aggravare questi problemi.

A tutto questo si aggiungono i cambiamenti ormonali della gestazione. Le variazioni degli estrogeni e del progesterone possono influenzare la pelle, la produzione di sebo e il ciclo di crescita dei peli. Le ciglia possono apparire diverse rispetto al periodo precedente alla gravidanza, anche se le reazioni variano da persona a persona.

La pelle può diventare più reattiva e alcune persone possono manifestare una sensibilità nuova nei confronti di cosmetici precedentemente ben tollerati. Questo non significa che la gravidanza provochi necessariamente allergie, ma suggerisce di prestare maggiore attenzione quando si introducono prodotti o trattamenti nuovi.

La nostra guida sui trattamenti estetici in gravidanza (no low cost)

Sieri per la crescita delle ciglia

Un altro aspetto da non trascurare riguarda i sieri cosmetici per favorire la crescita delle ciglia. Alcuni prodotti contengono analoghi delle prostaglandine, sostanze farmacologicamente attive per le quali la sicurezza riproduttiva può essere insufficiente.

Nel 2026 il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori della Commissione europea ha espresso un parere negativo sulla sicurezza di tre analoghi delle prostaglandine valutati per l’impiego nei cosmetici destinati a favorire la crescita delle ciglia e delle sopracciglia.

Durante la gravidanza è quindi particolarmente importante non utilizzare prodotti di questo tipo senza averne verificato la composizione e aver consultato il medico.

Consigli pratici e precauzioni prima di prenotare un trattamento ciglia in gravidanza

Prima di prenotare una seduta, è utile informare l’estetista della gravidanza e chiedere informazioni sui prodotti impiegati. La trasparenza è fondamentale: conoscere gli ingredienti, le istruzioni d’uso e le avvertenze permette di valutare meglio il trattamento insieme al professionista sanitario di riferimento.

Il primo passo consiste nel consultare il ginecologo, che può considerare la situazione individuale, l’epoca gestazionale, le eventuali allergie e la presenza di condizioni oculari.

Non esiste una regola universale secondo cui un determinato trimestre renda automaticamente sicuri laminazione ed extension. Rimandare la procedura è una possibilità da prendere in considerazione quando i benefici sono esclusivamente estetici.

Anche la scelta del centro estetico è importante. È preferibile rivolgersi a un professionista qualificato che utilizzi prodotti destinati allo specifico trattamento, rispetti le istruzioni del produttore e mantenga strumenti e superfici puliti. Un ambiente ben ventilato può contribuire a ridurre l’esposizione ai vapori degli adesivi e ad altri odori intensi.

Prima della seduta, è opportuno verificare la presenza di eventuali controindicazioni riportate sulla confezione. Il cosiddetto patch test, quando previsto dalle istruzioni del prodotto, può aiutare a individuare alcune reazioni cutanee, ma non garantisce l’assenza di allergie future e non dimostra la sicurezza del trattamento per il feto. Non deve quindi essere considerato una certificazione di idoneità in gravidanza.

È meglio evitare il trattamento in presenza di occhi arrossati, infezioni, dermatiti palpebrali, lesioni cutanee o precedenti reazioni allergiche ai prodotti utilizzati. In caso di dubbi sulla composizione di una colla o di una soluzione per laminazione, è preferibile non procedere.

Durante la seduta bisogna poter segnalare immediatamente bruciore, prurito, lacrimazione intensa, tosse o difficoltà respiratorie. Non è opportuno sopportare il disagio per completare il trattamento. Se compare un sintomo importante, la procedura deve essere interrotta e occorre seguire le indicazioni del professionista sanitario. Dolore oculare intenso, alterazioni della vista e difficoltà respiratorie richiedono una valutazione medica tempestiva.

È utile considerare anche la posizione mantenuta durante l’applicazione. Le sedute possono durare a lungo e richiedere di restare sdraiate con gli occhi chiusi. Nelle fasi più avanzate della gravidanza, soprattutto se la posizione supina provoca nausea, vertigini o malessere, è opportuno evitare di rimanere a lungo sulla schiena e concordare una posizione più confortevole. Se non è possibile garantire una postura adeguata, rimandare il trattamento è la soluzione più semplice.

Infine, non bisogna confondere l’esecuzione professionale con una garanzia assoluta di sicurezza. Un centro affidabile riduce alcuni rischi legati all’igiene e all’applicazione, ma non può eliminare tutte le possibili reazioni agli ingredienti né sostituire una valutazione medica individuale.

Medicina estetica in gravidanza: cosa si può fare e cosa no? Leggi qui

Alternative naturali per prendersi cura delle ciglia durante la dolce attesa

Durante la gravidanza è possibile valorizzare lo sguardo anche senza ricorrere a procedure chimiche o semipermanenti. Le alternative più semplici permettono di mantenere una routine di bellezza delicata, limitando l’esposizione a prodotti non indispensabili.

La prima abitudine utile è la detersione quotidiana di ciglia e palpebre. Rimuovere delicatamente il trucco, evitando di strofinare gli occhi, aiuta a mantenere pulita la zona perioculare e a ridurre la rottura dei peli. È preferibile utilizzare un detergente delicato, adatto all’area degli occhi e ben tollerato, senza profumi intensi o ingredienti ai quali si è già manifestata una sensibilità.

Anche la scelta del mascara può fare la differenza. Un prodotto cosmetico convenzionale, destinato all’uso perioculare e utilizzato secondo le istruzioni, può rendere le ciglia più scure e definite senza richiedere un trattamento permanente. È importante non condividere il mascara, evitare di utilizzarlo se ha cambiato odore o consistenza e sostituirlo secondo le indicazioni del produttore. In presenza di irritazione, è meglio sospenderne l’uso.

Un’altra possibilità consiste nel valorizzare le ciglia attraverso il trucco, scegliendo una matita o un ombretto adatti alla zona oculare. Questi prodotti permettono di intensificare lo sguardo senza applicare adesivi sulle ciglia naturali. La rimozione deve essere delicata, soprattutto quando gli occhi sono più sensibili del solito.

Per quanto riguarda gli oli vegetali, come l’olio di ricino, è bene mantenere aspettative realistiche. Non esistono prove cliniche solide che dimostrino che la sua applicazione sulle ciglia ne aumenti effettivamente la crescita o la densità.

In breve La laminazione ciglia ed extension in gravidanza non possono essere considerate automaticamente sicure, perché mancano studi specifici sufficienti. I rischi principali riguardano irritazioni, allergie, adesivi e prodotti chimici. È consigliabile confrontarsi con il ginecologo, scegliere cosmetici appropriati e valutare alternative più semplici.

Fonti / Bibliografia Site verification

Diario della gravidanza Iscriviti al diario della gravidanza: scopri ogni settimana come cresce il tuo bambino, come cambi tu mamma, i sintomi da gravidanza, gli esami da fare e tanti consigli e curiosità. Email Quando hai avuto l`ultima mestruazione? Dichiaro di aver preso visione della presente informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo EU 679/2016 e di averne compreso il contenuto, di essere maggiorenne e di aver letto e accettato le condizioni di utilizzo

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.