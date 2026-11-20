Tra i tanti sintomi fisici riscontrati dalle donne in gravidanza ci sono lombalgia e sciatalgia. Quello che comunemente chiamiamo mal di schiena, spesso accompagnato anche da fastidi che interessano il nervo sciatico, colpisce tra il 50 e il 70% delle donne incinte.

Questi disturbi possono insorgere in qualsiasi momento della gestazione, ma sono più diffusi nel terzo trimestre. Sono scatenati da cause di vario genere – principalmente fattori ormonali, meccanici e posturali – ma prendendo opportuni accorgimenti e facendo movimento con costanza è possibile tenere sotto controllo la sintomatologia dolorosa e perfino prevenirla.

Ne abbiamo parlato con la Dott.ssa Nunzia Marchese, esperta in Chinesiologia Clinica applicata alla Maternità, conosciuta su Instagram come Lachinesiologa_dellemamme.

Lombalgia e sciatalgia: sono due i momenti di insorgenza più comuni

Che lombalgia e sciatalgia siano frequenti tra le donne incinte è un dato di fatto. Nonostante mal di schiena e fastidi al nervo sciatico possano manifestarsi nell’arco di tutti i 9 mesi di gestazione, ci sono due particolari frangenti da tenere d’occhio perché sono quelli in cui la maggior parte delle donne sperimenta dolori e fastidi in modo più intenso.

Spiega la Dott.ssa Nunzia Marchese: “I disturbi alla schiena mostrano una netta recrudescenza in due momenti specifici: tra la fine del primo trimestre e l’inizio del secondo (intorno alla 12ª-16ª settimana) e nel terzo trimestre (dalla 28ª settimana in poi)”.

Cosa accade di preciso in questi momenti? “Il primo è il momento in cui i livelli dell’ormone relaxina iniziano a impennarsi in modo sensibile. La relaxina ammorbidisce legamenti e articolazioni per preparare il bacino al parto, riducendo però la stabilità articolare (specialmente a livello di sacro-iliache e sinfisi pubica). Nel terzo trimestre, invece, l’aumento rapido del volume e del peso dell’utero sposta in avanti il baricentro del corpo, costringendo la colonna a una iperlordosi lombare compensatoria. Inoltre, il peso del feto può esercitare una pressione diretta sui rami del nervo sciatico, scatenando o accentuando il dolore irradiato al gluteo e alla gamba”, aggiunge la Dott.ssa.

Le cause in gravidanza

I fattori ormonali, in particolar modo l’impennata di relaxina e progesterone, non sono gli unici responsabili. Le cause sono diverse e sono riconducibili anche ai cambiamenti biomeccanici e posturali cui va incontro il corpo della donna durante la gravidanza.

Il primo importante cambiamento è quello legato allo spostamento del baricentro e alla conseguente iperlordosi: “Man mano che il pancione cresce, il baricentro si sposta in avanti. Per non cadere, la futura mamma tende istintivamente a portare le spalle indietro, accentuando la curva lombare e sovraccaricando i muscoli erettori della spina dorsale e le faccette articolari”, spiega la Chinesiologa.

In gravidanza la parete addominale subisce modifiche notevoli che interessano muscoli retti dell’addome e muscolo trasverso. Questi rappresentano “il corsetto naturale” nonché stabilizzatore principale della colonna: perdendo parzialmente la sua efficacia tensiva, la bassa schiena viene lasciata senza protezione e diventa quindi più vulnerabile.

Infine, va tenuto in considerazione che, soprattutto nelle fasi più avanzate della gravidanza, avviene una vera e propria compressione meccanica che può portare alla tanto temuta sciatalgia. “L’utero gravido o la contrattura profonda del muscolo piriforme (che va in ipertono per compensare l’instabilità del bacino) possono infiammare o irritare il nervo sciatico nel suo passaggio verso l’arto inferiore”, aggiunge la Dott.ssa Nunzia Marchese.

Rimedi ed esercizi da fare a casa

In gravidanza l’assunzione di farmaci antinfiammatori e antidolorifici è generalmente sconsigliato. Il rimedio a cui fare ricorso è il movimento, che deve essere mirato e intelligente.

Se possibile – e sempre con l’approvazione del ginecologo – è consigliato praticare con regolarità attività fisica, da una blanda attività cardiovascolare (banalmente la camminata) a discipline come yoga in gravidanza e pilates senza trascurare il potenziamento muscolare in palestra.

A queste attività si possono affiancare alcuni esercizi specifici da eseguire a casa per mantenere la mobilità pelvica, decomprimere il tratto lombare e allentare le tensioni.

Ecco le indicazioni della Dott.ssa Nunzia Marchese con la spiegazione degli esercizi più efficaci, della loro esecuzione e dei relativi benefici.

1. Gatto-Mucca in quadrupedia (Cat-Cow)

Come si fa: Mettiti a quattro zampe con le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche. Inspirando, lascia scendere dolcemente l’addome verso il pavimento aprendo il petto (senza forzare l’estensione lombare). Espirando, spingi il pavimento con le mani, risucchia l’ombelico verso la colonna e arrotonda la schiena verso l’alto come un gatto, rilassando il collo.

Perché funziona: Mobilizza dolcemente l’intera colonna vertebrale, allevia le tensioni accumulate sui muscoli lombari e favorisce la lubrificazione delle articolazioni.

2. Pelvic Tilts (Basculamenti del bacino in piedi o supine)

Come si fa: In piedi con la schiena appoggiata al muro (o supina sul tappetino con le ginocchia piegate, se si è nelle prime settimane e la posizione è confortevole). Inspira e, espirando, appiattisci completamente la curva lombare contro il muro/pavimento contraendo leggermente i glutei e l’addome; poi ritorna alla posizione neutra.

Perché funziona: Insegna alla donna a riprendere il controllo del bacino, migliorando la propriocezione e decomprimendo le vertebre lombari.

3. Allungamento del muscolo piriforme

Come si fa: Sdraiata supina con le ginocchia piegate e i piedi a terra, incrocia la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro. Prendi la coscia sinistra (o usa una fascia se la flessione è ridotta) e tirala delicatamente verso il petto finché non senti un allungamento confortevole nel gluteo destro. Mantieni per 30-40 secondi respirando profondamente, poi cambia lato.

Perché funziona: È il toccasana principe per la sciatalgia di origine muscolare, poiché rilascia le tensioni del piriforme che spesso intrappolano il nervo sciatico.

4. Child’s Pose modificata (Posizione del bambino a ginocchia larghe)

Come si fa: Mettiti in ginocchio sul tappetino, divarica le ginocchia quanto basta per fare spazio comodamente alla pancia, unisci gli alluci e porta i glutei verso i talloni. Allunga le braccia in avanti sul pavimento e appoggia la fronte.

Perché funziona: Allunga delicatamente i muscoli della schiena, decomprime le vertebre e offre un profondo momento di rilassamento del sistema nervoso.

Piccoli attrezzi utili a casa

Tutti gli esercizi consigliati possono essere eseguiti a casa, in autonomia e in totale sicurezza. Non occorrono attrezzature complesse, ma alcuni strumenti possono aiutare le future mamme a trovare sollievo nella vita quotidiana e ad affrontare l’attesa con maggiore tranquillità.

Il primo è la fitball, multifunzione e ricca di benefici. “Sedersi sulla fitball permette di mantenere una postura corretta, scaricare il peso della colonna e compiere dolci movimenti circolari o oscillatori del bacino che sciolgono le rigidità lombari e preparano il bacino al travaglio”, spiega la Chinesiologa.

PROIRON, Palla Fitness Fitball. Prezzo: 21,99€ – 26,99€

Possono tornare utili anche degli elastici di resistenza. “Sono ottimi per eseguire esercizi di attivazione dei glutei e della muscolatura stabilizzatrice dell’anca a bassissimo impatto, fondamentali per sostenere il bacino”. Gli elastici o loop band sono particolarmente versatili e si adattano all’esecuzione di molti esercizi.

Coresteady, Elastici Fitness. Prezzo: 10,99€

Infine, la Dott.ssa Nunzia Marchese consiglia di acquistare un cuscino gravidanza “a banana”. Anche se non è un attrezzo da allenamento, è indispensabile per la notte: “Messo tra le ginocchia e sotto la pancia durante il sonno laterale, impedisce al bacino di ruotare in eccesso, prevenendo i risvegli con la classica fitta lombare o sciatica”.

Koala Babycare, Cuscino Gravidanza. Prezzo: 44,99€

Il movimento è anche prevenzione e può fare la differenza

Fare movimento non è solo un valido rimedio contro lombalgia e sciatalgia, ma è anche un importantissimo mezzo di prevenzione.

Consapevolezza posturale e costanza nel movimento aiutano a prevenire questo genere di fastidi. Secondo la Dott.ssa Nunzia Marchese sono tre gli aspetti su cui concentrarsi. Il primo è mantenere attivo il tono muscolare profondo. “Lavorare sin dalle prime settimane sul rinforzo del core funzionale (specialmente trasverso dell’addome e pavimento pelvico) e dei glutei crea un ‘corsetto muscolare’ interno che sostiene la colonna sgravandola dal carico passivo dei legamenti”. Questo tipo di attività funziona molto bene anche come prevenzione per la diastasi addominale.

È poi fondamentale curare la biomeccanica quotidiana, ovvero badare a tutti quei movimenti apparentemente banali che, però, in gravidanza necessitano di qualche attenzione in più. “Bisogna educare la futura mamma a come ci si alza dal letto (passando sempre prima sul fianco), a come raccogliere un oggetto da terra (sfruttando l’articolazione dell’anca e piegando le ginocchia anziché incurvare la schiena) e a come distribuire il carico quando cammina”.

In gravidanza bisognerebbe evitare la staticità prolungata. “Stare troppo tempo in piedi nella stessa posizione o sedute alla scrivania senza pause favorisce la congestione pelvica e la stanchezza muscolare. Il movimento è nutrimento per le articolazioni”. Cosa fare quindi? È opportuno spezzare la sedentarietà, concedendosi brevi passeggiate (anche dentro casa) o dedicandosi a degli esercizi di mobilizzazione.

È importante sapere che fare esercizio a casa è utilissimo, ma lo è ancora di più intraprendere un percorso guidato da professionisti qualificati. Seguire programmi di allenamento specifici sotto la supervisione di esperti permette di adattare gli esercizi trimestre dopo trimestre e di evitare che i fastidi si trasformino in dolore cronico.

In copertina Foto di Magnific Via magnific.com

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In breve Molte donne sperimentano lombalgia e sciatalgia in gravidanza, in particolar modo nel terzo trimestre. La prevenzione di questi disturbi passa prima di tutto attraverso il movimento, che è anche il rimedio più efficace per trattarli. La pratica di esercizi sicuri, meglio se sotto la guida di professionisti qualificati, aiuta a contenere la sintomatologia.

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