Mancato accollamento: c’è da preoccuparsi?

Nella stragrande maggioranza dei casi il mancato accollamento si risolve senza conseguenze. Quello che davvero conta è che l'ecografo in sesta settimana visualizzi l'embrione e il battito del cuoricino.
Una domanda di: Sofia Ieri ho fatto la prima ecografia, sono a 6 settimane + 3 giorni, si è visto sfarfallio del cuoricino, embrione di 4.3 mm, si è visto però anche nella parte alta fundino sinistro se non sbaglio un non accollamemto di 2 cm, sono molto preoccupata vengo da un aborto spontaneo, circa 2 mesi fa.
Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
non è raro che nelle prime settimane di gravidanza l'ecografo riscontri un "mancato accollamento". Vuol dire che la camera gestazionale non ha ancora completato il suo processo di annidamento dentro l'utero, cosa che facilmente si concluderà nelle prossime settimane. Quasi di sicuro, vedrà che nella prossima ecografia di controllo risulterà tutto a posto. Credo, infatti, che non le abbiano prescritto nulla di particolare e le abbiano fissato la successiva visita tra circa un mese. Il fatto che si sia visto l'embrione con attività cardiaca è un ottimo segno, quindi si può ben sperare nella felice evoluzione di questa gravidanza. Per quanto riguarda il precedente aborto, tenga presente che può essere stato un evento sporadico e che questi accadimenti sono quasi sempre dovuti a uno sbilanciamento cromosomico dell'embrione che ne rende impossibile la sopravvivenza. Quello che può fare ora per il suo bambino (o bambina) è affrontare con serenità la gravidanza. Mi tenga aggiornato, cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Non è certo l'ideale venire a contatto con lo sporco di piccione, che è un concentrato di germi, soprattutto se eseguendo le operazioni di pulizia si solleva il guano polverizzato con il pericolo di aspirarlo infettandosi. Meglio sarebbe usare acqua bollente e candeggina prima della scopa. »
Può capitare che attraverso l'ecografia la gravidanza venga ridatata e che quindi la data presunta del parto non sia la stessa che si conteggia basandosi sulla data d'inizio dell'ultima mestruazione. »
In gravidanza, è sempre più che opportuno non avere contatti con un bambino colpito da un'infezione, in particolare se si tratta della quinta malattia, che se contratta dalla futura mamma è pericolosa per il feto. »
Non esiste una cura specifica per le coliche dei piccolissimi, che comunque non sono considerate una vera e propria malattia, infatti non è mai stata dimostra in modo scientificamente convincente l'efficacia dei preparati che di solito vengono utilizzati. »
In effetti lo svezzamento può aiutare a gestire i sintomi del reflusso, ma non a risolverli né a prevenirli. Di fatto, l'introduzione di cibi solidi può sì ridurre i rigurgiti per gravità, ma non eliminare il problema poiché l'immaturità del meccanismo fisiologico che sta alla base del fenomeno rimane... »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer