Mancato accollamento: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Sofia Ieri ho fatto la prima ecografia, sono a 6 settimane + 3 giorni, si è visto sfarfallio del cuoricino, embrione di 4.3 mm, si è visto però anche nella parte alta fundino sinistro se non sbaglio un non accollamemto di 2 cm, sono molto preoccupata vengo da un aborto spontaneo, circa 2 mesi fa.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

non è raro che nelle prime settimane di gravidanza l'ecografo riscontri un "mancato accollamento". Vuol dire che la camera gestazionale non ha ancora completato il suo processo di annidamento dentro l'utero, cosa che facilmente si concluderà nelle prossime settimane. Quasi di sicuro, vedrà che nella prossima ecografia di controllo risulterà tutto a posto. Credo, infatti, che non le abbiano prescritto nulla di particolare e le abbiano fissato la successiva visita tra circa un mese. Il fatto che si sia visto l'embrione con attività cardiaca è un ottimo segno, quindi si può ben sperare nella felice evoluzione di questa gravidanza. Per quanto riguarda il precedente aborto, tenga presente che può essere stato un evento sporadico e che questi accadimenti sono quasi sempre dovuti a uno sbilanciamento cromosomico dell'embrione che ne rende impossibile la sopravvivenza. Quello che può fare ora per il suo bambino (o bambina) è affrontare con serenità la gravidanza. Mi tenga aggiornato, cari saluti.



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