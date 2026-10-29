Il trucco semipermanente, che si tratti di microblading o di dermopigmentazione, è sconsigliato in gravidanza e in allattamento. Trattandosi di un intervento puramente estetico, e quindi non strettamente necessario, è bene adottare la massima prudenza per tutelare la salute di mamma e nascituro.

L’uso di micro-aghi può comportare infatti il rischio di infezioni o reazioni allergiche che richiederebbero terapie farmacologiche, cortisonici o antibiotici controindicati in gestazione.

Inoltre, gli anestetici topici utilizzati per limitare il dolore possono entrare nel circolo sanguigno, mentre eseguire il lavoro senza anestesia causerebbe uno stress eccessivo potenzialmente dannoso per il feto.

A ciò si aggiunge l’assenza di studi sulla tossicità fetale dei pigmenti. Anche la resa estetica risulta compromessa dai cambiamenti ormonali: la ritenzione idrica altera i volumi del viso rendendo il disegno asimmetrico post-parto; l’iperpigmentazione può far virare il colore verso toni bluastri o rossastri; la maggiore fragilità capillare causa sanguinamenti che “lavano via” il pigmento, lasciando il lavoro a chiazze.

Il momento ideale per sottoporsi al trattamento è circa due mesi dopo la fine dell’allattamento e il ritorno del capoparto, quando la pelle si è stabilizzata. Nel frattempo, la scelta più sicura resta il make-up ipoallergenico tradizionale.

Tecniche di trucco semipermanente

Durante i nove mesi il corpo femminile attraversa una trasformazione profonda, accompagnata spesso dal desiderio di vedersi sempre curate. Per semplificare la routine quotidiana, oggi si fa spesso ricorso al microblading e alla dermopigmentazione, tecniche di trucco semipermanente ideali per definire l’arcata sopraccigliare, valorizzare lo sguardo o enfatizzare le labbra.

Durante l’attesa, la domanda sorge spontanea: è possibile sottoporsi a questi trattamenti in totale sicurezza oppure è preferibile rinviare? La risposta della comunità medica, dai ginecologi ai dermatologi, e degli stessi operatori dermoestetici qualificati è unanime: per tutto il periodo della gravidanza il trucco semipermanente è sconsigliato.

Sebbene si tratti di procedure estetiche superficiali e comunemente considerate di routine e sicure, comportano comunque una micro-incisione della cute e l’introduzione di pigmenti estranei all’interno del derma. In un momento delicato come la gravidanza, la priorità assoluta deve rimanere sempre la salute della mamma e il corretto sviluppo del nascituro.

Si tratta quindi sempre di valutare con prudenza e consapevolezza il rapporto tra rischi e benefici. Il microblading e la dermopigmentazione non rappresentano interventi d’emergenza o necessari per il benessere psicofisico; sono trattamenti puramente estetici e, come tali, possono essere rimandati a un momento più idoneo.

Durante l’attesa, la fisiologia materna cambia e questo coinvolge il sistema immunitario, l’assetto ormonale, la vascolarizzazione e persino la struttura cutanea. Ognuno di questi fattori incide sulla prevedibilità del risultato e aumenta l’esposizione a complicanze evitabili.

Non a caso la maggior parte degli studi e dei centri estetici seri si rifiuta di eseguire trattamenti di trucco semipermanente su donne incinte. Questo non solo per tutelare la cliente da potenziali problemi di guarigione o di resa estetica, ma anche perché non esistono studi clinici e test di laboratorio condotti su donne in gravidanza che abbiano valutato la totale assenza di tossicità fetale dei pigmenti e dei prodotti anestetici usati.

La cautela, dunque, è il principio guida fondamentale che deve indirizzare le scelte di ogni futura mamma. Se il desiderio è quello di avere un aspetto curato e riposato, nei nove mesi ci si può affidare a metodiche tradizionali e non invasive, posticipando il trucco semipermanente a quando il corpo sarà tornato al suo naturale equilibrio.

I rischi in gravidanza

I motivi per cui il microblading e la dermopigmentazione sono sconsigliati in gravidanza riguardano diversi fattori di rischio, sia diretti che indiretti. Il primo e più importante è legato al pericolo di infezioni locali o sistemiche. Entrambe le tecniche, infatti, presuppongono l’uso di micro-aghi che creano minuscole lesioni nell’epidermide nel momento in cui depositano il colore. Anche se gli operatori professionisti lavorano in ambienti perfettamente sterilizzati con aghi monouso, la fase successiva di guarigione avviene a casa ed è sempre esposta al rischio di contaminazioni batteriche, virali o micotiche.

In questi casi diventa necessario ricorrere alla somministrazione di farmaci disinfettanti, creme cortisoniche o antibiotici per via orale. Molti di questi principi attivi sono controindicati o fortemente limitati durante la gestazione, in quanto capaci di attraversare la barriera placentare e potenzialmente danneggiare lo sviluppo degli organi del feto. Evitare procedure che possano richiedere una terapia farmacologica d’emergenza è quindi una norma elementare di prudenza.

Un secondo rischio riguarda le reazioni allergiche e la tossicità dei materiali usati. I pigmenti per il trucco semipermanente sono formulati con sostanze approvate e certificate, ma possono comunque contenere tracce di metalli o composti chimici verso cui l’organismo può sviluppare una sensibilità improvvisa.

Durante la gravidanza, la risposta immunitaria della donna si modifica profondamente per tollerare la presenza del feto; questa alterazione rende la pelle molto più reattiva e predisposta a dermatiti da contatto, orticarie, gonfiori anomali. Anche in questo caso occorre intervenire con farmaci la cui assunzione dovrebbe sempre essere limitata al minimo indispensabile nei nove mesi.

Non va poi sottovalutata la gestione del dolore e dello stress psicofisico. Sebbene la soglia del dolore sia estremamente soggettiva, sia il microblading che la dermopigmentazione comportano un certo grado di fastidio o bruciore.

Per attenuare queste sensazioni, di norma si utilizzano creme ad azione anestetica a base di lidocaina. L’uso di anestetici topici è ampiamente sconsigliato in gravidanza poiché le sostanze attive vengono assorbite dai vasi sanguigni della pelle ed entrano nel circolo ematico materno. Eseguire il lavoro “a freddo”, d’altra parte, sottopone la futura mamma a un carico di tensione, dolore e ansia ingiustificato: lo stress acuto causa il rilascio di dosi elevate di cortisolo e adrenalina, ormoni che possono influenzare la frequenza cardiaca fetale e persino innescare contrazioni uterine indesiderate.

Infine, esiste il tema legato alla trasmissione di patogeni come i virus dell’epatite B, dell’epatite C o dell’HIV. Sebbene nei centri autorizzati e professionali la possibilità di contagio sia pressoché azzerata dall’impiego di materiale sterile, il rischio teorico legato a un errore procedurale o a norme igieniche non idonee rappresenta una minaccia gravissima per la salute della madre e del nascituro che non vale assolutamente la pena correre per un semplice ritocco estetico.

Come cambiano i tessuti e gli ormoni

Oltre agli aspetti legati alla sicurezza e alla salute, c’è anche una motivazione puramente estetica che sconsiglia il trucco semipermanente in gravidanza: la resa finale del lavoro rischia di essere totalmente compromessa dai cambiamenti fisiologici che il corpo femminile subisce sotto la spinta degli ormoni. Durante la gravidanza, la produzione di estrogeni e progesterone aumenta vertiginosamente, modificando in modo radicale il microambiente cutaneo, la vascolarizzazione, l’idratazione e perfino la composizione del sebo.

Uno dei primi effetti evidenti riguarda la ritenzione idrica e il gonfiore dei tessuti. La pelle del viso appare spesso più tesa, rimpolpata e morbida. Tracciare le sopracciglia o definire il contorno labbra su tessuti che si presentano temporaneamente gonfi significa lavorare su una “tela” non reale. Una volta conclusa la gravidanza e riassorbiti i liquidi in eccesso, la pelle tornerà alla sua conformazione originaria con il rischio concreto che il disegno eseguito mesi prima appaia storto, asimmetrico o posizionato in modo innaturale rispetto ai reali punti di forza del viso.

Un altro fattore determinante è l’iperpigmentazione della pelle. Sotto l’effetto degli ormoni placentari, la melatonina e i melanociti lavorano a un ritmo accelerato: è il fenomeno che porta alla comparsa della linea alba sull’addome o del cloasma gravidico, ovvero macchie scure sulla fronte, sugli zigomi e sopra il labbro. Se si introduce un pigmento artificiale in una cute iperattiva, la risposta della pelle diventa imprevedibile. Il colore applicato può scurirsi eccessivamente, macchiarsi o subire una virata cromatica indesiderata, assumendo tonalità grigie, bluastre o rossastre del tutto lontane dal risultato sperato.

La vascolarizzazione della cute è un altro elemento da prendere in considerazione. Durante i nove mesi, il volume del sangue in circolo aumenta notevolmente per nutrire il feto e i vasi sanguigni capillari sono più dilatati e fragili. Questo significa che durante l’esecuzione del microblading la pelle tenderà a sanguinare con molta più facilità anche a fronte di incisioni superficiali.

La presenza prolungata o abbondante di sangue durante la seduta impedisce al pigmento di fissarsi correttamente all’interno dei micro-tagli: il sangue “lava via” l’inchiostro e forma crosticine più spesse che, staccandosi nella fase di guarigione, asporteranno gran parte del colore, rendendo il lavoro a chiazze e del tutto inefficace.

Infine, la capacità di rigenerazione cellulare della pelle varia fortemente da donna a donna durante la gestazione. Alcune future mamme sperimentano una pelle secca e lenta nel guarire, altre una pelle più grassa a causa dell’iperattività delle ghiandole sebacee.

L’eccesso di sebo rischia di “sfocare” il tratto sottile tipico del microblading, trasformando l’effetto “pelo a pelo” tanto desiderato in una macchia confusa. Tutti questi elementi dimostrano che, anche dal punto di vista puramente visivo, sottoporsi a un trattamento estetico di questo tipo in gravidanza significa ottenere un risultato finale deludente o da correggere in futuro.

Qual è il momento giusto per rifare o ritoccare il microblading

Partendo dal presupposto, ormai assodato, che è bene attendere, la domanda successiva riguarda la tempistica corretta: quando è possibile riprogrammare la propria seduta di microblading o di dermopigmentazione in totale tranquillità? La risposta corretta non è subito dopo il parto ma nel momento in cui l’organismo ha completato la fase di assestamento nel post-partum e si è concluso l’allattamento al seno.

L’allattamento, infatti, è una prosecuzione naturale della gravidanza dal punto di vista ormonale ed immunitario. Finché la mamma allatta, i livelli di prolattina rimangono elevati, condizionando ancora una volta la risposta cutanea, la sensibilità al dolore e il rischio di allergie.

Inoltre, anche durante la nutrizione al seno vale la regola della massima cautela riguardo all’uso di anestetici locali che potrebbero passare nel latte materno o alla potenziale necessità di assumere farmaci in caso di infezioni o complicanze cutanee.

Pertanto, la raccomandazione rimane quella di attendere lo svezzamento del bambino e il ritorno del capoparto, il ripristino del ciclo mestruale regolare, segnale inequivocabile che il quadro ormonale è tornato ai suoi valori standard.

Generalmente, sarebbe opportuno far passare un paio di mesi dalla fine dell’allattamento prima di fissare l’appuntamento per il microblading in modo che i tessuti cutanei si stabilizzino completamente e la cute ritrovi il suo naturale equilibrio. A questo punto la pelle è pronta a trattenere il pigmento e il professionista può progettare la forma delle sopracciglia basandosi sui reali lineamenti e volumi del viso, a garanzia di un risultato soddisfacente.

Nel lungo periodo d’attesa tra la gravidanza e la fine dell’allattamento, le neo-mamme non devono comunque rinunciare a prendersi cura di sé. Per mantenere le sopracciglia definite, folte e ordinate esistono ottime alternative temporanee e totalmente prive di rischi.

La soluzione più semplice è il classico make-up con matite, polveri opache o gel fissanti per sopracciglia: prodotti cosmetici ad uso esterno che non penetrano nel derma e si rimuovono la sera con un detergente delicato. In ogni caso, sempre per rispettare la delicatezza della pelle nei nove mesi, è opportuno scegliere prodotti ipoallergenici che garantiscano sicurezza nell’uso.

Le differenze tra microblading e dermopigmentazione

Le differenze fondamentali tra microblading e dermopigmentazione riguardano lo strumento, la tecnica di esecuzione e l’effetto finale:

microblading: si esegue con un manipolo manuale dotato di una micro-lama sterile e monouso che penetra leggermente nella pelle rilasciando il pigmento. E’ la scelta ideale per la tecnica “pelo a pelo”, che permette di ricreare singoli peli sottili, inclinati e curvi per un risultato iperrealistico: si tratta di una branca della dermopigmentazione focalizzata esclusivamente sulle sopracciglia.

si esegue con un manipolo manuale dotato di una micro-lama sterile e monouso che penetra leggermente nella pelle rilasciando il pigmento. E’ la scelta ideale per la tecnica “pelo a pelo”, che permette di ricreare singoli peli sottili, inclinati e curvi per un risultato iperrealistico: si tratta di una branca della dermopigmentazione focalizzata esclusivamente sulle sopracciglia. dermopigmentazione: si avvale del dermografo, un dispositivo elettrico ad aghi simile a quello per i tatuaggi classici. E’ la soluzione giusta per ottenere effetti sfumati, come l’effetto pixel o microshading (un’ombreggiatura più o meno satura nell’arcata), oltre a poter essere impiegata su diverse altre zone del viso e del corpo.

A cosa serve il microblading

Il microblading serve a ridefinire, riempire e ricostruire l’arcata sopraccigliare in modo discreto e naturale. nello specifico è indicato per:

correggere difetti e ricostruire i vuoti: ridisegna la forma riempiendo i buchi o ricostruendo intere aree mancanti (inizio, punto di altezza o coda del sopracciglio). è la soluzione perfetta per rimediare a danni da epilazione eccessiva, cerette errate o alopecia

ridisegna la forma riempiendo i buchi o ricostruendo intere aree mancanti (inizio, punto di altezza o coda del sopracciglio). è la soluzione perfetta per rimediare a danni da epilazione eccessiva, cerette errate o alopecia definire la forma in modo naturale: ideale per chi ha sopracciglia sfoltite dall’età o asimmetriche e desidera infoltirle senza un effetto troppo marcato

ideale per chi ha sopracciglia sfoltite dall’età o asimmetriche e desidera infoltirle senza un effetto troppo marcato avere sopracciglia sempre ordinate: elimina la necessità di usare la matita ogni mattina, garantendo un look curato fino a 6-12 mesi. la durata dipende da fattori come età, esposizione al sole, tipo di pelle e trattamenti esfolianti.

A cosa serve la dermopigmentazione

La dermopigmentazione ha un raggio d’azione più ampio e permette di valorizzare, definire o correggere diverse parti del corpo, garantendo un risultato impeccabile che dura mediamente tra i 12 e i 24 mesi. Si applica principalmente per:

trattare diverse zone del viso: a differenza del microblading, si usa anche sulle labbra (per ridefinire i contorni e ravvivare il colore) e sugli occhi (per ricreare la linea dell’eyeliner o dell’infraciliare e intensificare lo sguardo).

a differenza del microblading, si usa anche sulle labbra (per ridefinire i contorni e ravvivare il colore) e sugli occhi (per ricreare la linea dell’eyeliner o dell’infraciliare e intensificare lo sguardo). mimetizzare inestetismi e cicatrici: consente di coprire macchie di vitiligine o cicatrici, simulare l’effetto rasato in caso di diradamento dei capelli (tricopigmentazione) e ricostruire l’areola mammaria dopo un intervento chirurgico.

consente di coprire macchie di vitiligine o cicatrici, simulare l’effetto rasato in caso di diradamento dei capelli (tricopigmentazione) e ricostruire l’areola mammaria dopo un intervento chirurgico. semplificare la routine quotidiana: come per il microblading, permette di risparmiare tempo eliminando la necessità del trucco giornaliero, rimanendo impeccabile anche durante lo sport, in viaggio o appena sveglie.

Foto di nguyenvietha255 da Pixabay

In breve Il trucco semipermanente è sconsigliato in gravidanza e allattamento per tutelare mamma e nascituro. Comporta infatti rischi di infezione, reazioni irritative e allergiche, oltre alla potenziale tossicità di anestetici e pigmenti. Gli sbalzi ormonali alterano inoltre la resa estetica. Meglio rinviare tutto a dopo lo svezzamento.

Diario della gravidanza Iscriviti al diario della gravidanza: scopri ogni settimana come cresce il tuo bambino, come cambi tu mamma, i sintomi da gravidanza, gli esami da fare e tanti consigli e curiosità. Email Quando hai avuto l`ultima mestruazione? Dichiaro di aver preso visione della presente informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo EU 679/2016 e di averne compreso il contenuto, di essere maggiorenne e di aver letto e accettato le condizioni di utilizzo

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.