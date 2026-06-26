Come scegliere il nome del bambino senza stress: la guida pratica per i genitori

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 26/06/2026 Aggiornato il 26/06/2026

Trovare il nome perfetto per il bebè in arrivo può trasformarsi in una sfida. Bastano pochi criteri da seguire e qualche errore da non fare per trovare un accordo nella coppia.

Scelta del nome dei bambini

La scelta del nome è uno dei primi, grandi compiti genitoriali. Se per alcune coppie si tratta di un colpo di fulmine o di una tradizione familiare da rispettare, per molte altre il percorso è lungo, fatto di liste infinite, ripensamenti e, talvolta, qualche discussione di troppo.

È una decisione importante, destinata a durare tutta la vita, ed è del tutto normale avvertire un po’ di pressione. Per affrontare questo momento con serenità, basta affidarsi a pochi criteri oggettivi, capaci di guidare la scelta tra cuore, orecchio e praticità.

Le 5 fasi per la scelta del nome

Il criterio dell’armonia: l’abbinamento con il cognome

Il primo elemento da valutare è puramente acustico. Il nome non vive da solo, ma farà sempre coppia con il cognome. Per evitare l’effetto cacofonico, gli esperti suggeriscono di seguire la regola delle lunghezze opposte:

  • Cognome lungo? Meglio abbinare un nome corto o tronco (es. Marco, Emma, Leo)
  • Cognome corto? Si sposa benissimo con nomi più lunghi o composti (es. Alessandro, Beatrice, Leonardo)

Attenzione alle ripetizioni

Un altro dettaglio fondamentale è il gioco delle sillabe finali e iniziali.

Se il nome finisce con la stessa lettera o sillaba con cui inizia il cognome (es. Valerio Orlandi o Maria Amadori), pronunciarlo di seguito potrebbe risultare faticoso o creare uno sgradevole effetto di “trascinamento”.

Oggi, inoltre, è sempre più frequente la scelta di dare al bambino il doppio cognome (materno e paterno).

Se optate per questa soluzione, il consiglio è di puntare su un nome singolo e non troppo lungo, per evitare che la firma del bambino diventi un elenco infinito sui documenti futuri.

Scegli qui i migliori maschili per tuo figlio

Significato e trend: classico, moderno o raro?

Oltre al suono, c’è la sostanza. Ogni nome porta con sé una storia e un’etimologia. Esplorare i significati può essere un ottimo modo per stringere un legame emotivo ancora prima della nascita: c’è chi cerca nomi che evocano forza, chi preferisce richiami alla natura o alla luce.

Nella ricerca, le coppie si dividono solitamente in tre categorie:

  • I tradizionali: amano i grandi classici italiani, intramontabili e rassicuranti (come Sofia, Giulia, Francesco o Lorenzo). Il rischio? Trovare molti omonimi in classe all’asilo
  • I moderni/internazionali: preferiscono nomi corti, spesso di origine straniera ma ormai sdoganati in Italia (come Liam, Alice, Maya o Noah). Sono perfetti per le famiglie che viaggiano o che immaginano un futuro internazionale per i figli
  • I ricercatori di rarità: puntano su nomi desueti o legati alla mitologia e alla letteratura (come Enea, Artemisia, Orlando o Diletta). In questo caso, l’unico accorgimento è verificare che il nome non sia troppo difficile da pronunciare o da scrivere sotto dettatura.

Come trovare l’accordo tra partner (senza litigare)

Cosa fare se uno dei due genitori sogna un nome super classico e l’altro vuole un nome esotico? Il braccio di ferro rischia solo di rovinare la magia dell’attesa.

Scegliere il nome del bambino

Un metodo divertente e a “prova di litigio” è quello della doppia lista dei desideri:

  1. Ciascun partner compila, separatamente, una lista di 10 nomi preferiti
  2. Ci si scambia le liste e ognuno ha il diritto di mettere il “veto” assoluto su 3 nomi proposti dall’altro
  3. Si lavora sui nomi rimasti, provando a fare degli abbinamenti o a trovare un terreno comune (ad esempio, un nome classico ma dal suono fresco).

Il consiglio d’oro è non avere fretta: spesso vedere il viso del neonato nei primissimi minuti dopo il parto cancella ogni dubbio e rende la scelta improvvisamente ovvia.

Trova il nome femminile per tua figlia

I limiti della legge italiana

Mentre date sfogo alla creatività, ricordate che in Italia esistono regole precise stabilite dal DPR n. 396/2000 per tutelare il bambino.

Cosa NON si può fare

  • Non è consentito dare al bambino lo stesso nome del padre o della madre se in vita (nemmeno aggiungendo “Junior”).
  • Non si possono usare nomi che possano risultare ridicoli o vergognosi.
  • Non si possono usare cognomi come se fossero nomi propri.
  • I nomi stranieri espressi in caratteri diversi dall’alfabeto italiano devono essere adattati (sono ammesse però le lettere J, K, X, Y, W).
 
 
 

In breve

Per scegliere il nome perfetto serve equilibrio: verificate che suoni bene con il cognome (occhio ai doppi cognomi), esploratene il significato e giocate con le liste per trovare un accordo sereno nella coppia, ricordando sempre di rispettare i limiti della legge per il benessere del piccolo.

 

Diario della gravidanza

Iscriviti al diario della gravidanza: scopri ogni settimana come cresce il tuo bambino, come cambi tu mamma, i sintomi da gravidanza, gli esami da fare e tanti consigli e curiosità.

I nomi dei bambini più amati in Italia: la classifica Istat per il 2024

nomi-femminili-italia-1999-oggi-copertina I nomi femminili più diffusi in Italia dal 1999 a oggi

Nomi maschili stranieri Nomi maschili stranieri: i più belli tra cui scegliere

Nomi illegali in Italia Nomi illegali in Italia: tutti quelli vietati da non dare ai bambini

Scopri tutti i nomi maschili per il tuo bambino

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Calcola le settimane di gravidanza

Calcola la data presunta del parto

Calcola il peso del feto

Calcola la lunghezza del feto

Scegli il nome del tuo bambino

Controlla i valori Beta HCG

Le domande della settimana

Si può rimanere incinta a 48 anni?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Francesco Maria Fusi

Avviare una gravidanza a 48 anni non è impossibile, ma altamente improbabile.   »

Si può cantare in un gruppo in gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Professoressa Anna Maria Marconi

Cantare in gravidanza si può, non espone ad alcun rischio. Essere incinte non vuol dire essere malate.   »

Nausea e vomito spariti: è un brutto segno?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se è vero che la nausea è un sintomo che esprime il buon andamento della gravidanza, lo è altrettanto che sentirsi meglio non significa automaticamente che si è in presenza di una minaccia di aborto.   »

Piccola perdita in 13^ settimana di gravidanza: cosa può essere?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una leggera perdita "colorata" non deve destare preoccupazione: può verificarsi senza necessariamente rappresentare un segnale d'allarme.   »

Puntura di tafano (con reazione) in gravidanza: che fare?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Le punture di tafano si infettano facilmente, quindi è prudente fare vedere al medico la zona colpita perché potrebbe essere necessario assumere un antibiotico.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 