La scelta del nome è uno dei primi, grandi compiti genitoriali. Se per alcune coppie si tratta di un colpo di fulmine o di una tradizione familiare da rispettare, per molte altre il percorso è lungo, fatto di liste infinite, ripensamenti e, talvolta, qualche discussione di troppo.

È una decisione importante, destinata a durare tutta la vita, ed è del tutto normale avvertire un po’ di pressione. Per affrontare questo momento con serenità, basta affidarsi a pochi criteri oggettivi, capaci di guidare la scelta tra cuore, orecchio e praticità.

Le 5 fasi per la scelta del nome

Il criterio dell’armonia: l’abbinamento con il cognome

Il primo elemento da valutare è puramente acustico. Il nome non vive da solo, ma farà sempre coppia con il cognome. Per evitare l’effetto cacofonico, gli esperti suggeriscono di seguire la regola delle lunghezze opposte:

Cognome lungo? Meglio abbinare un nome corto o tronco (es. Marco, Emma, Leo )

Meglio abbinare un nome corto o tronco (es. ) Cognome corto? Si sposa benissimo con nomi più lunghi o composti (es. Alessandro, Beatrice, Leonardo)

Attenzione alle ripetizioni

Un altro dettaglio fondamentale è il gioco delle sillabe finali e iniziali.

Se il nome finisce con la stessa lettera o sillaba con cui inizia il cognome (es. Valerio Orlandi o Maria Amadori), pronunciarlo di seguito potrebbe risultare faticoso o creare uno sgradevole effetto di “trascinamento”.

Oggi, inoltre, è sempre più frequente la scelta di dare al bambino il doppio cognome (materno e paterno).

Se optate per questa soluzione, il consiglio è di puntare su un nome singolo e non troppo lungo, per evitare che la firma del bambino diventi un elenco infinito sui documenti futuri.

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Significato e trend: classico, moderno o raro?

Oltre al suono, c’è la sostanza. Ogni nome porta con sé una storia e un’etimologia. Esplorare i significati può essere un ottimo modo per stringere un legame emotivo ancora prima della nascita: c’è chi cerca nomi che evocano forza, chi preferisce richiami alla natura o alla luce.

Nella ricerca, le coppie si dividono solitamente in tre categorie:

I tradizionali: amano i grandi classici italiani , intramontabili e rassicuranti (come Sofia, Giulia, Francesco o Lorenzo ). Il rischio? Trovare molti omonimi in classe all’asilo

, intramontabili e rassicuranti (come o ). Il rischio? Trovare molti omonimi in classe all’asilo I moderni/internazionali: preferiscono nomi corti, spesso di origine straniera ma ormai sdoganati in Italia (come Liam, Alice, Maya o Noah ). Sono perfetti per le famiglie che viaggiano o che immaginano un futuro internazionale per i figli

preferiscono ma ormai sdoganati in Italia (come o ). Sono perfetti per le famiglie che viaggiano o che immaginano un futuro internazionale per i figli I ricercatori di rarità: puntano su nomi desueti o legati alla mitologia e alla letteratura (come Enea, Artemisia, Orlando o Diletta). In questo caso, l’unico accorgimento è verificare che il nome non sia troppo difficile da pronunciare o da scrivere sotto dettatura.

Come trovare l’accordo tra partner (senza litigare)

Cosa fare se uno dei due genitori sogna un nome super classico e l’altro vuole un nome esotico? Il braccio di ferro rischia solo di rovinare la magia dell’attesa.

Un metodo divertente e a “prova di litigio” è quello della doppia lista dei desideri:

Ciascun partner compila, separatamente, una lista di 10 nomi preferiti Ci si scambia le liste e ognuno ha il diritto di mettere il “veto” assoluto su 3 nomi proposti dall’altro Si lavora sui nomi rimasti, provando a fare degli abbinamenti o a trovare un terreno comune (ad esempio, un nome classico ma dal suono fresco).

Il consiglio d’oro è non avere fretta: spesso vedere il viso del neonato nei primissimi minuti dopo il parto cancella ogni dubbio e rende la scelta improvvisamente ovvia.

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I limiti della legge italiana

Mentre date sfogo alla creatività, ricordate che in Italia esistono regole precise stabilite dal DPR n. 396/2000 per tutelare il bambino.

Cosa NON si può fare

Non è consentito dare al bambino lo stesso nome del padre o della madre se in vita (nemmeno aggiungendo “Junior”).

o della madre se in vita (nemmeno aggiungendo “Junior”). Non si possono usare nomi che possano risultare ridicoli o vergognosi .

. Non si possono usare cognomi come se fossero nomi propri.

I nomi stranieri espressi in caratteri diversi dall’alfabeto italiano devono essere adattati (sono ammesse però le lettere J, K, X, Y, W).

In breve Per scegliere il nome perfetto serve equilibrio: verificate che suoni bene con il cognome (occhio ai doppi cognomi), esploratene il significato e giocate con le liste per trovare un accordo sereno nella coppia, ricordando sempre di rispettare i limiti della legge per il benessere del piccolo.

Fonti / Bibliografia https://www1.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1156/dpr396_2000.pdf