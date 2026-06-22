Dal test positivo alla culla: le 5 fasi della scelta del nome in gravidanza

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 22/06/2026 Aggiornato il 22/06/2026

Il percorso che porta al nome perfetto è un vero e proprio viaggio emotivo lungo nove mesi, dalle prime fasi fino al momento dell'arrivo del bambino e alla decisione finale.

Le fasi della scelta dei nomi in famiglia

Quando si scopre di aspettare un bambino, la mente dei futuri genitori viene investita da mille pensieri pratici ed emotivi. Tra questi, la domanda “Come lo chiameremo?” fa capolino quasi immediatamente, spesso già nelle prime settimane.

Scegliere il nome, infatti, non è un atto burocratico che si risolve in un pomeriggio, ma un vero e proprio processo psicologico che si sviluppa e si trasforma insieme al pancione.

Questo viaggio a tappe lungo nove mesi attraversa momenti di grande entusiasmo, fasi di stallo, accesi confronti di coppia e improvvisi colpi di fulmine. Conoscere le cinque fasi tipiche di questo percorso aiuta ad affrontare la scelta con la giusta leggerezza, assaporando ogni momento dell’attesa.

Fase 1: La tempesta delle idee (il primo trimestre)

Nei primi tre mesi di gravidanza, quando la notizia è ancora intima e il futuro bambino è un dolce mistero, la ricerca del nome è pura fantasia. È la fase del “se fosse…”.

In questo periodo, mamma e papà tendono a lanciare sul tavolo qualsiasi proposta, lasciandosi guidare da suggestioni improvvise: il nome di un personaggio di un film visto la sera prima, una parola legata alla natura, un vecchio ricordo d’infanzia.

Le liste in questa fase sono chilometriche, disordinate e aperte a ogni possibilità, perché non c’è ancora l’urgenza di stringere il cerchio.

Fase 2: Il giro di boa del genere (l’ecografia morfologica)

Tra ka diciannovesima e ventunesima settimana, con l’ecografia morfologica, arriva il momento più atteso: la scoperta del sesso biologico del bebè. Questo momento rappresenta un enorme spartiacque psicologico per la coppia.

Sapere con certezza se arriverà un fiocco rosa o un fiocco azzurro permette di dimezzare istantaneamente il lavoro e di rendere il bambino molto più “reale” nella mente dei genitori. È qui che le liste infinite vengono archiviate per concentrarsi su un unico binario, iniziando a provare i primi abbinamenti fonetici ad alta voce con il cognome della famiglia.

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Fase 3: La scrematura e i “veti” di coppia

Entrati nel secondo trimestre, la ricerca si fa più seria ed entra in gioco la diplomazia. Ciascun partner seleziona i propri “irrinunciabili” e si accorge, spesso con sorpresa, che i gusti non sempre coincidono.

È la fase delle trattative commerciali: si applica la regola del veto reciproco (“questo assolutamente no”), si cercano compromessi storici e si valuta la flessibilità del nome (se sia abbreviabile o meno).

È un esercizio bellissimo di ascolto e mediazione che unisce profondamente la coppia, la quale inizia a difendere i primi nomi finalisti dalle “interferenze” esterne di parenti e amici.

Fase 4: La prova del silenzio (il terzo trimestre)

Negli ultimi due mesi, con la cameretta pronta e la valigia per l’ospedale sul letto, molte coppie sperimentano la “prova del silenzio”. Rimasti con una rosa ristrettissima di due o tre nomi, i genitori decidono spesso di non parlarne più all’esterno e di iniziare a chiamare il bebè nella pancia, nel segreto della loro intimità, con i nomi rimasti in ballottaggio.

Questo esercizio serve a capire come quel suono risuona nella quotidianità, se crea calore o se, dopo qualche settimana, stanca l’orecchio. È la fase della maturazione, in cui il nome si spoglia dell’estetica e diventa una seconda pelle.

Fase 5: Il verdetto della sala parto

Moltissime coppie arrivano al momento del parto con un unico nome blindato e definitivo. Eppure, esiste una percentuale di genitori che preferisce mantenere il ballottaggio fino all’ultimo secondo.

La quinta e ultima fase si compie nei primissimi minuti dopo la nascita. Guardare il viso del neonato per la prima volta, incrociare il suo sguardo e stringerlo al petto cancella istantaneamente ogni dubbio razionale.

Molte mamme e papà raccontano che, in quel preciso istante, un nome ha preso il sopravvento sull’altro in modo naturale, come se il bambino stesso, mostrando il suo volto, dicesse: “Ecco chi sono”.

 
 
 

In breve

Il processo di scelta del nome è una bellissima metafora della stessa genitorialità: inizia come un sogno aperto a mille possibilità, si scontra con la realtà delle trattative e dei dettagli pratici, matura nel silenzio dell’attesa e si compie nell’abbraccio finale della nascita. Non abbiate fretta di decidere: ogni tappa ha la sua magia e serve a prepararvi ad accogliere la sua identità unica.

 

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