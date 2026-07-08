Mentre le classifiche dei nomi più scelti dai neogenitori vedono ogni anno salire e scendere nuove tendenze (dai nomi cortissimi a quelli esotici o legati ai personaggi delle serie TV), esiste una categoria di nomi che non conosce crisi.

Sono i nomi “eterni”: classici della nostra cultura, radicati nella storia, nella letteratura o nella tradizione religiosa, che suonano attuali oggi esattamente come cento anni fa.

Scegliere un grande classico per il proprio bebè non significa essere banali, tutt’altro. Significa donargli un’identità forte, elegante e totalmente immune dal rischio di sembrare “fuori tempo” o legata a una moda passeggera quando il bambino sarà adulto.

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Cosa rende un nome eterno

Un nome viene definito eterno quando riesce a superare il ricambio generazionale senza legarsi a un’epoca precisa. Se alcuni nomi ci fanno subito pensare agli anni ’70 o agli anni ’90, i classici sfuggono a questa regola.

Il loro segreto sta nella pulizia del suono e nella ricchezza della loro storia. Inoltre, i nomi tradizionali hanno un enorme vantaggio pratico: sono universalmente conosciuti, non generano mai dubbi sulla grafia o sulla pronuncia, e mantengono una naturale autorevolezza che si sposa perfettamente con qualsiasi percorso di vita, personale o professionale, il bambino deciderà di intraprendere.

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I pilastri della tradizione femminile

Nel panorama femminile, i nomi eterni evocano grazia, forza e una profonda armonia. Spesso legati a figure storiche, letterarie o religiose, mantengono una freschezza sorprendente:

Maria: è il nome eterno per eccellenza. Corto, dal suono dolcissimo e presente in quasi tutte le culture del mondo. Oggi viene spesso riscoperto nella sua purezza (singolo, non composto), risultando incredibilmente chic e minimale su una neonata

è il nome eterno per eccellenza. Corto, dal suono dolcissimo e presente in quasi tutte le culture del mondo. Oggi viene spesso riscoperto nella sua purezza (singolo, non composto), risultando incredibilmente chic e minimale su una neonata Anna: un altro pilastro assoluto. Palindromo (si legge allo stesso modo in entrambi i sensi), semplicissimo e di un’eleganza che scavalca i secoli. Significa “graziosa” ed è amato in tutto il mondo

un altro pilastro assoluto. (si legge allo stesso modo in entrambi i sensi), semplicissimo e di un’eleganza che scavalca i secoli. Significa “graziosa” ed è amato in tutto il mondo Giulia e Sofia: pur essendo stati ai primissimi posti delle classifiche negli ultimi vent’anni, non sono mode recenti, ma classici della classicità romana e della filosofia greca (Sofia significa “sapienza”) che non perderanno mai il loro smalto

pur essendo stati ai primissimi posti delle classifiche negli ultimi vent’anni, non sono mode recenti, ma classici della classicità romana e della filosofia greca (Sofia significa “sapienza”) che non perderanno mai il loro smalto Elena: un nome luminoso e regale, legato al mito greco. Ha un suono fluido che non invecchia mai e si adatta magnificamente a ogni fase della vita.

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I grandi classici maschili che non tramontano

Per i bambini, i nomi tradizionali hanno spesso un carattere solido, rassicurante e fortemente carismatico. Sono scelte che evocano concretezza e calore:

Francesco: storico, letterario e popolarissimo. Nonostante sia da decenni uno dei nomi più diffusi in Italia, mantiene intatta la sua bellezza e la sua forza comunicativa

storico, letterario e popolarissimo. Nonostante sia da decenni uno dei nomi più diffusi in Italia, mantiene intatta la sua bellezza e la sua forza comunicativa Alessandro: un nome importante, nobilissimo e fiero, legato alla figura di Alessandro Magno. Ha il grande pregio di essere internazionale e di prestarsi a diminutivi molto freschi per l’infanzia

un nome importante, nobilissimo e fiero, legato alla figura di Alessandro Magno. Ha il grande pregio di essere internazionale e di prestarsi a diminutivi molto freschi per l’infanzia Lorenzo: di derivazione romana (legato all’alloro, simbolo di sapienza e vittoria), è un nome dal ritmo perfetto e dal suono caldo, amatissimo da generazioni di genitori.

di derivazione romana (legato all’alloro, simbolo di sapienza e vittoria), è un nome dal ritmo perfetto e dal suono caldo, amatissimo da generazioni di genitori. Marco e Matteo: due nomi di origine evangelica, corti, incisivi e privi di fronzoli. La loro semplicità strutturale li rende incredibilmente moderni e facili da abbinare a qualsiasi cognome.

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Il valore di una scelta sicura per il futuro

Optare per un nome eterno mette al riparo i genitori da un dubbio frequente: “Gli piacerà quando sarà grande?”. Un nome classico è come un abito sartoriale ben tagliato: sta bene a tutti, non passa mai di moda ed è perfetto in ogni occasione.

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Inoltre, in un’epoca in cui si insegue spesso l’originalità a tutti i costi, riscoprire la purezza e la storicità di un nome come Maria o Marco può rivelarsi la scelta più originale e controcorrente di tutte.

In breve I nomi eterni sono una certezza per i genitori che cercano eleganza, autorevolezza e stabilità. Scegliere grandi classici come Anna, Giulia, Francesco o Alessandro significa regalare al proprio figlio un nome protetto dallo scorrere del tempo, che suonerà perfetto nella culla e altrettanto importante nella vita adulta.