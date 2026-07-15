Il momento della scelta del nome è unico per ogni coppia, ma sotto i riflettori di Hollywood la pressione si amplifica. Le dive del cinema, i registi e le popstar internazionali sanno che il nome del loro bebè farà il giro del mondo in pochi secondi. Proprio per questo, lo star system è spesso il laboratorio in cui nascono i trend più originali.

Se alcune scelte dei nomi dei VIP possono sembrare decisamente eccentriche a un primo ascolto, molte altre nascondono un’eleganza innata o riscoprono tradizioni dimenticate. Spesso, un nome lanciato da una star d’oltreoceano impiega solo pochi anni a scalare le classifiche di gradimento anche tra i genitori italiani.

Nomi ispirati alla natura e ai viaggi: le proposte per piccoli esploratori

Il fenomeno dei “Nomi da Star”

Perché i divi di Hollywood cercano sempre nomi così particolari? Spesso si tratta del desiderio di regalare al figlio un’identità assolutamente unica, che si distingua in un ambiente altamente competitivo. C’è anche una forte componente estetica e fonetica: i nomi devono suonare bene, essere iconici e, in un certo senso, “fotogenici”.

Tuttavia, negli ultimi tempi, accanto alle stravaganze stiamo assistendo a una netta inversione di tendenza: moltissime dive stanno tornando a nomi cortissimi, raffinati o marcatamente vintage.

Le 5 fasi nella scelta dei nomi

Le scelte vintage e sofisticate delle dive

Molte attrici famose hanno deciso di rinunciare agli eccessi, preferendo nomi che evocano la Hollywood degli anni d’oro, la letteratura classica o la vecchia Europa:

Hazel e Violet: scelti rispettivamente da Julia Roberts e Jennifer Garner per le loro bambine. Sono due nomi botanici di inizio Novecento, delicati ed elegantissimi, che hanno rilanciato la moda del “retro-chic” in tutto il mondo

scelti rispettivamente da Sono due nomi botanici di inizio Novecento, delicati ed elegantissimi, che hanno rilanciato la moda del “retro-chic” in tutto il mondo Silas e Phineas: i figli di Jessica Biel e Justin Timberlake portano nomi di chiara estrazione biblica e ottocentesca , corti ma ricchi di storia e dal suono solido

portano nomi di , corti ma ricchi di storia e dal suono solido Ella e Alexander: George Clooney e Amal Ramzi hanno optato per la massima tradizione britannica per i loro gemelli, dimostrando che la vera classe, spesso, sta proprio nella semplicità e nel non voler stupire a tutti i costi.

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I nomi “Elementali” e legati alla natura

Un altro filone amatissimo dalle star è quello che attinge direttamente dal cielo, dagli animali o dagli elementi primordiali della Terra, trasformando sostantivi comuni in nomi propri carichi di energia:

Bear (Orso): Kate Winslet e Alicia Silverstone hanno scelto questo nome per i loro bambini. Inizialmente giudicato bizzarro, esprime forza e un legame ancestrale con la natura selvaggia

Kate Winslet e Alicia Silverstone hanno scelto questo nome per i loro bambini. Inizialmente giudicato bizzarro, esprime forza e un legame ancestrale con la natura selvaggia Blue Ivy: la primogenita di Beyoncé e Jay-Z ha sdoganato l’uso dei colori ( Blue , blu) abbinati a elementi botanici ( Ivy , edera), creando un nome poetico e super riconoscibile

ha sdoganato l’uso dei colori ( , blu) abbinati a elementi botanici ( , edera), creando un nome poetico e super riconoscibile River (Fiume) e Rain (Pioggia): molto diffusi tra le coppie VIP più attente all’ambiente (come l’attrice Rooney Mara e Joaquin Phoenix, che hanno chiamato il figlio River in omaggio al fratello scomparso), sono nomi fluidi, moderni e totalmente genderless.

Nome del bambino: come abbinarlo bene al cognome

Quando l’originalità supera il limite

Ci sono casi in cui le star si lasciano prendere decisamente la mano, optando per nomi legati a coordinate geografiche o parole decisamente insolite:

I punti cardinali: Kim Kardashian e Kanye West hanno fatto scuola battezzando la loro primogenita North (Nord), seguita poi da Saint (Santo), Chicago e Psalm (Salmo)

Kim Kardashian e Kanye West hanno fatto scuola battezzando la loro primogenita (Nord), seguita poi da (Santo), e (Salmo) Apple (Mela): Rimane memorabile la scelta di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, che aprì la strada ai nomi ispirati ai frutti per la loro bambina, spiegando che per loro la mela evocava dolcezza, freschezza e un richiamo biblico.

Il consiglio d’oro per i genitori “comuni” è quello di rubare l’ispirazione alle star per quanto riguarda l’audacia e la freschezza, ma di verificare sempre che il nome mantenga una buona dose di praticità nella vita di tutti i giorni e, soprattutto, che non risulti ridicolo una volta inserito nel contesto italiano.

In breve Sbirciare tra i nomi scelti a Hollywood è un ottimo modo per scoprire tendenze in anteprima. Che vi lasciate affascinare dal recupero vintage di Hazel, dal minimalismo naturale di River o dalla solarità di Ella, le star ci ricordano che il nome.