I nomi dei bambini più amati in Italia: la classifica Istat per il 2024

Tra i nomi dei bambini più amati in Italia nel 2024 ci sono scelte piuttosto classiche e meno insolite rispetto a quelle degli anni passati. La classifica dei nomi migliori per bambini può rivelarsi utile per tutti coloro che sono alle prese con questa importante decisione.

La lista indica quali sono i nomi più diffusi in Italia, sia maschili che femminili. Scegliere il nome per il proprio bimbo o la propria bimba che deve nascere non è sempre facile: oltre a tenere conto delle preferenze dei futuri genitori, infatti, bisogna considerare anche eventuali richieste dei familiari e il valutare come il nome si abbina al cognome che il bambino porterà.

Nomen omen dicevano gli antichi, ossia “un nome, un destino”. Negli ultimi anni è quasi ovunque caduta in disuso la tradizione di chiamare il nascituro come il nonno, la nonna o il padrino di battesimo. Si seguono le mode e spesso si imitano le scelte dei vip, ma guardare al passato può comunque fornire spunti interessanti. Scopriamo insieme quali sono i nomi più diffusi nell’ultimo anno.

Classifica Istat

Ogni anno, tra ottobre e novembre, l’Istat pubblica un report che analizza non solo i trend relativi alla natalità in Italia, ma anche i nomi più diffusi nell’anno precedente tra le famiglie residenti in Italia. I dati relativi alla diffusione dei nomi maschili e femminili fotografano quindi la situazione del 2024.

I dati diffusi dall’Istat relativi al periodo gennaio-luglio riguardano invece i trend relativi alle nascite nella prima parte dell’anno: da questo rapporto si può constatare che in Italia continua la diminuzione delle nascite: rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, infatti, il 2025 ha registrato circa 13mila nascite in meno (-6,3%). Le regioni che, secondo il rapporto dell’Istat hanno registrato un calo maggiore sono l’Abruzzo (-10,2%) e la Sardegna (-10,1%), mentre le diminuzioni minori nel numero di nascite si segnalano in Basilicata (-0.9%), nelle Marche (-1,6%) e in Lombardia (-3,9%). Le uniche regioni in controtendenza secondo questi dati, ancora provvisori, sono la Valle d’Aosta (+5,5%) e le province autonome di Bolzano (+1,9%) e di Trento (+0,6%).

Sul sito Istat è presente inoltre un calcolatore che permette di inserire il nome che più vi piace, selezionare se è un nome maschile oppure femminile e lanciare la ricerca: questo tool vi indicherà a quanti bambini è stato dato quel nome dal 1999 al 2021. In questo modo potrete capire subito se il nome che volete dare al vostro bimbo o alla vostra bimba è molto usato oppure no.

Nomi maschili più diffusi

A volte nel dare il nome ai propri figli si tende a seguire le mode o ad assegnare quello di un personaggio particolarmente popolare in quel periodo, ma la classifica nomi più diffusi segnala che ad avere la meglio sono i nomi classici, che rimangono sempre attuali. Tra i nomi maschili più diffusi dell’ultimo anno troviamo:

Leonardo Edoardo Tommaso Mattia Alessandro Francesco Lorenzo Gabriele Riccardo Andrea

Classifica nomi femminili

Tra i nomi femminili più amati, gli ultimi mesi non hanno riservato grandi sorprese neanche nella classifica dei nomi più diffusi per le bambine. Il nome Sofia rimane infatti saldamente in testa alle preferenze degli italiani. Nella classifica dei nomi dei bambini per le femminucce nella top ten ci sono:

Sofia Aurora Ginevra Vittoria Giulia Beatrice Ludovica Matilde Alice Emma

Differenze con il passato

Negli ultimi decenni la scelta dei nomi per i bambini e le bambine in Italia è cambiata profondamente. I dati Istat mostrano che oggi le preferenze si concentrano su pochi nomi molto popolari, come Leonardo e Sofia, che da anni restano ai primi posti della classifica.

Nonostante esista una grande varietà di nomi possibili, la maggior parte delle famiglie sceglie quindi quelli più diffusi. In passato, invece, la scelta era spesso legata alle tradizioni familiari o religiose, come l’uso dei nomi dei nonni o dei santi patroni, e variava molto da regione a regione.

Oggi queste consuetudini si sono indebolite, lasciando spazio a criteri più moderni, come il suono piacevole e la semplicità; anche l’influenza dei media e dei social network contribuisce alla diffusione rapida di alcuni nomi “di moda”.

Sempre più genitori preferiscono scegliere un nome che considerano unico e personale per il bimbo o la bimba, piuttosto che tramandare quello di un familiare. Questa trasformazione riflette una società più globalizzata e attenta all’immagine, ma anche più distante dalle proprie radici: il nome, un tempo simbolo di continuità tra le generazioni, diventa oggi un segno concreto di individualità.

Leonardo e Sofia, il significato

Ma qual è il significato dei nomi in testa alle rispettive classifiche? Leonardo, che si aggiudica il 3,47% delle preferenze per quanto riguarda la classifica maschile, deriva dalla parola di origine longobarda Leonhard, composta da levon, cioè leone, e hardu, che significa forte o coraggioso.

Sofia, invece, ottiene il 2,59% del totale delle preferenze al femminile. Questo nome deriva dal greco antico: il termine sophia significa saggezza, sapienza.

Le curiosità a livello regionale

La classifica dei nomi per bambini viene stilata a livello nazionale, ma andando ad osservare le tendenze regione per regione non manca qualche sorpresa e qualche curiosità da segnalare.

Ad esempio il nome Leonardo, primo nella classifica nazionale, si posiziona in cima alla lista dei nomi più diffusi nelle regioni del Centro – Nord Italia, ma nella Provincia Autonoma di Bolzano vince Leo, mentre in Umbria il nome più amato è Tommaso.

Leonardo è il nome più diffuso anche in Abruzzo, Sicilia e Sardegna, mentre in Molise, Puglia e Basilicata viene battuto dal nome Francesco; in Campania vince invece il nome Antonio.

Per quanto riguarda i nomi femminili, Sofia prevale nelle regioni del Centro – Nord Italia, ad eccezione ancora una volta della Provincia Autonoma di Bolzano dove invece sono in maggior numero le bambine che si chiamano Emma; in Valle d’Aosta, invece, vince il nome Alice.



Giulia, il nome al terzo posto della classifica nazionale, è in cima alle preferenze in Campania, Puglia e Basilicata, mentre in Molise il nome femminile più diffuso è Aurora.

In generale, secondo l’Istat, in Italia sono disponibili oltre 26.000 nomi maschili e più di 25.000 nomi femminili. Oltre il 44% dei nomi che vengono dati ogni anno ai bambini e il 38% di quelli che vengono assegnati alle bambine si concentra però nei primi 30 nomi delle rispettive classifiche.

Non è dunque difficile scegliere per il proprio bimbo o la propria bimba un nome meno diffuso, se lo si desidera. Basterà scegliere un nome facile da pronunciare, che si abbini bene con il cognome e che non faccia sentire a disagio il nostro bambino quando sarà più grande.

Perché questi sono i nomi più amati dei bambini degli ultimi anni

Il nome identifica profondamente una persona, tanto che è un diritto sancito anche dalla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia. Per questo la scelta deve essere sempre ben ponderata, eppure anche i nomi seguono le mode. A volte a lanciarle sono vip e personaggi famosi, che scelgono un nome per il proprio bambino e questo fa subito tendenza anche tra le persone comuni. Oppure, a ispirare la decisione può essere una canzone, un film, un evento particolare, in grado di scatenare emozioni e sensazioni positive. Il genitore desidera poi trasmetterle al figlio.

Non è un pensiero sbagliato, perché uno studio uscito qualche tempo fa su Psychological Science ha provato che il nome può influenzare le scelte e il successo di una persona. “Dietro la scelta di un nome per un bimbo o una bimba c’è una storia, un vissuto anche complesso da parte dei genitori” conferma la dottoressa Simona Solimando, psicologa e psicoterapeuta presso il centro medico Santagostino a Milano. “Il nome infatti rappresenta una sorta di eredità emotiva dei genitori, ricca di significato e di aspettative, che si desidera trasmettere al figlio nella speranza di una vita piena di serenità e soddisfazioni”.

Come scegliere il nome giusto per il proprio bambino

“Attenzione: il nome scelto ha un significato speciale per i genitori. Ma non è detto che il figlio lo condivida e che ritenga che il nome che porta corrisponda alla sua identità” aggiunge la psicologa. D’altra parte non è possibile sapere se, negli anni, il nome scelto sarà apprezzato dal figlio o dalla figlia una volta adolescenti.

Per questo è bene cercare di scegliere un nome piacevole, che suoni bene con il cognome. Per esempio, se il cognome è molto lungo o composto con De o Di, è meglio optare per un nome corto. Mentre, al contrario, se è il cognome a essere breve ci si può lasciare andare a un nome più lungo o composto.

Se nel cognome sono presenti consonanti forti, come r, s, z, è meglio evitare che le stesse compaiano anche nel nome per non creare una fastidiosa assonanza. È importante infatti che la pronuncia complessiva risulti piacevole.

In breve Sofia e Leonardo si rivelano i più gettonati anche nel 2024: la classifica dei nomi femminili e maschili più amati dell’ultimo anno può risultare utile per tutti coloro che sono alle prese con questo arduo compito.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.