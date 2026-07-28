Nomi femminili che significano gioia e quelli che indicano “dolore”: l’importanza dell’auspicio nella scelta

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 28/07/2026 Aggiornato il 28/07/2026

Dalla gioia alla luce, i nomi che portano con sé un augurio di felicità. E un viaggio nel passato per capire perché un tempo si sceglievano nomi legati alla sofferenza.

nomi di gioia e di dolore

Quando pronunciamo il nome di una persona, non stiamo solo usando un’etichetta burocratica, ma stiamo attivando un’energia e un preciso immaginario. Fin dall’antichità, la scelta del nome era un atto quasi magico, un “auspicio” (nomen omen, dicevano i romani: nel nome c’è il destino).

Oggi i neogenitori tendono a cercare per i propri figli sonorità che esprimano positività, vitalità, felicità e rinascita. Eppure, esplorando l’albero genealogico dei nostri nonni e bisnonni, ci si imbatte spesso in nomi che oggi definiremmo “tristi” o legati a concetti di sofferenza. Capire questo contrasto ci aiuta a scegliere il nome del bebè con maggiore consapevolezza emotiva.

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I nomi della gioia e delle emozioni positive

Se l’obiettivo è donare al bambino un biglietto da visita che profumi di ottimismo e solarità fin dal primo giorno, la tradizione italiana e internazionale offre bellissime opzioni “augurali”, ossia nate proprio per augurare una vita felice:

  • Gioia e Gaia: due nomi femminili corti, musicali e immediati. Gioia non ha bisogno di traduzioni, rappresenta l’esultanza pura; Gaia (oltre al legame mitologico con la Terra) significa letteralmente “allegra, vivace, piena di vita”
  • Letizia e Felicia: grandi classici che stanno tornando di moda. Letizia evoca la contentezza e la grazia, mentre Felicia (e il maschile Felice) sono il più diretto augurio di una vita appagata e fortunata
  • Ilaria e Ilario: derivano dal latino hilaris e significano “sereno, allegro, allegra”. Sono nomi perfetti per chi augura al proprio figlio un carattere solare e propenso al sorriso
  • Allegra: un nome nobilissimo, molto chic, che porta la positività direttamente nel suo suono ritmato e sbarazzino
  • Beatrice e Benedetta: Beatrice è “colei che rende beati, che dona la felicità”, mentre Benedetta (e il maschile Benedetto) evocano protezione, gratitudine e benessere.

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I “nomi tristi” utilizzati in passato

All’estremo opposto di questa ondata di positività troviamo nomi tipici della vecchia tradizione italiana – in particolare meridionale – o spagnola, che oggi i genitori tendono comprensibilmente a evitare per il loro carico drammatico:

  • Addolorata: nome un tempo diffusissimo, legato indissolubilmente al culto cattolico della “Madonna Addolorata” (la Vergine Maria che soffre per la morte di Gesù)
  • Dolores: variante spagnola dello stesso concetto, rimasta molto celebre anche nel mondo anglosassone
  • Anunziata o Assunta: nomi legati a dogmi religiosi o a momenti di sacrificio e devozione assoluta.
  • Soledad: nome spagnolo che significa letteralmente “solitudine”, anch’esso legato a una forte componente di misticismo e malinconia.

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Perché gli antichi sceglievano nomi legati al dolore

Oggi la maggior parte dei genitori non sceglie di dare alla propria bambina il nome Addolorata, temendo di condizionarne la serenità. Ma allora, perché in passato si faceva questa scelta? I motivi erano principalmente tre, legati alla cultura antropologica e religiosa di un tempo:

  1. La devozione e la protezione: battezzare una bambina con il nome di Maria Addolorata non era un augurio di tristezza, ma l’esatto contrario. Significava affidare la piccola alla protezione della Madonna più importante. Si pensava che la Vergine, avendo sofferto il massimo dolore possibile, avrebbe avuto un occhio di riguardo per la bambina, proteggendola dalle sofferenze della vita.
  2. L’esorcismo della sofferenza: in epoche in cui la mortalità infantile era altissima e la vita quotidiana era dura, dare un nome legato al dolore era un modo per “dialogare” con la sofferenza, accettandola come parte della vita terrena per poterne essere sollevati nella grazia divina
  3. Il rispetto della tradizione familiare: molto spesso, questi nomi venivano tramandati di generazione in generazione per dovere filiale verso i nonni, perdendo nel tempo il loro significato letterale e diventando semplicemente “il nome di famiglia”.

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In breve

Oggi la sensibilità dei genitori è cambiata: si preferisce che il nome sia una spinta verso il futuro, una promessa di luce e leggerezza. Scegliere nomi come Gioia, Ilaria, Gaia o Felice significa fare al proprio bambino il primo, grande regalo energetico: un nome che, ogni volta che verrà pronunciato, ricorderà loro la bellezza del sorriso e l’auspicio di una vita serena.

 

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