Quando si sceglie il nome per il bebè in arrivo, si tende a immaginare il neonato nella culla o nei suoi primi passi. Ma quel bambino diventerà un adolescente, un giovane in cerca di lavoro e, infine, un adulto. Un nome che suona dolcissimo per un neonato potrebbe sembrare troppo infantile a un manager di quarant’anni; al contrario, un nome molto austero potrebbe risultare pesante sui banchi dell’asilo.

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La soluzione a questo dilemma esiste ed è amatissima da molti genitori: puntare sui nomi flessibili, ovvero nomi tradizionalmente lunghi e strutturati che contengono al loro interno un’infinità di varianti, abbreviazioni e ipocoristici (i vezzeggiativi). In questo modo, il nome si trasforma e cresce insieme al bambino, adattandosi alle diverse fasi della vita e, soprattutto, al suo carattere.

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Il vantaggio di un nome “trasformista”

I nomi lunghi e ricchi di derivati offrono una libertà unica. Permettono alla famiglia di usare un diminutivo dolce e coccoloso nei primi mesi di vita, lasciano all’adolescente la libertà di scegliere un’abbreviazione più grintosa o internazionale per identificarsi con gli amici, e restituiscono all’adulto tutta la formalità e l’eleganza del nome completo in ambito professionale.

È un modo per fare un regalo al proprio figlio, lasciandogli un margine di personalizzazione sulla propria identità.

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I campioni di flessibilità per bambina

Nel panorama femminile ci sono veri e propri colossi della flessibilità, nomi storici che cambiano pelle a seconda di come vengono accorciati:

Elisabetta: è la regina indiscussa di questa categoria. Un solo nome all’anagrafe offre un ventaglio incredibile di anime: c’è la dolcezza infantile di Betta o Babila , il tocco internazionale e pop di Betty o Liz , la solarità di Eli e persino un secondo nome indipendente e romantico come Elisa o Lisa

è la regina indiscussa di questa categoria. Un solo nome all’anagrafe offre un ventaglio incredibile di anime: c’è la dolcezza infantile di o , il tocco internazionale e pop di o , la solarità di e persino un secondo nome indipendente e romantico come o Margherita: un nome classico e floreale che sa diventare sbarazzino con Marghe , dolcissimo con Rita , o assumere un’aria decisamente vintage e chic se abbreviato in Marga

un nome classico e floreale che sa diventare sbarazzino con , dolcissimo con , o assumere un’aria decisamente vintage e chic se abbreviato in Francesca: importante e tradizionale, si trasforma facilmente nella dinamica Francy , nella più rock Checca o nel respiro internazionale di Franca

importante e tradizionale, si trasforma facilmente nella dinamica , nella più rock o nel respiro internazionale di Caterina: un nome regale che attraversa le età trasformandosi nella tenera Cate, anche in versione Kate, nella fiera Rina o nella variante più moderna Nina.

Leggi i nomi più belli per una bambina

I nomi maschili dai mille volti

Anche per i bambini maschi, la tradizione italiana offre bellissimi nomi lunghi che possono essere declinati in modi molto diversi, assecondando un carattere timido o, al contrario, più esuberante:

Alessandro: forse il nome lungo più amato in Italia. Da piccolo sarà il dolce Ale , da ragazzo potrà scegliere il graffiante Alex (molto spendibile all’estero) o il più classico e solido Sandro

forse il nome lungo più amato in Italia. Da piccolo sarà il dolce , da ragazzo potrà scegliere il graffiante (molto spendibile all’estero) o il più classico e solido Francesco: un evergreen che si presta a mille sfumature di carattere: dal diffusissimo Franci al più tradizionale Franco , fino alle varianti territoriali come Cecco o Ciccio per i momenti in famiglia

un evergreen che si presta a mille sfumature di carattere: dal diffusissimo al più tradizionale , fino alle varianti territoriali come o per i momenti in famiglia Federico: nome solido e importante che alleggerisce immediatamente la sua autorevolezza diventando Fede (dolce e confidenziale) o Fred e Rico per un taglio più giovanile e internazionale

nome solido e importante che alleggerisce immediatamente la sua autorevolezza diventando (dolce e confidenziale) o e per un taglio più giovanile e internazionale Edoardo: un nome vintage di grande tendenza che sa essere dolcissimo per un bimbo piccolo se abbreviato in Edo, ma che mantiene una grandissima classe nella sua forma estesa per l’età adulta.

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Come il diminutivo aiuta nella crescita

Spesso i bambini appropriandosi del proprio diminutivo definiscono i confini della propria personalità. C’è chi a scuola pretenderà di farsi chiamare con il nome intero perché si sente già grande, e chi invece preferirà il proprio nickname per sentirsi parte del gruppo.

Il consiglio per i genitori è di scegliere un nome di cui si ami sia la versione estesa sia le principali abbreviazioni: in questo modo, qualunque strada deciderà di prendere vostro figlio crescendo, per voi sarà sempre un suono meraviglioso da pronunciare.

In breve Scegliere un nome flessibile come Elisabetta o Alessandro significa fare una scelta lungimirante. Si regala al bambino un nome importante ed elegante per la vita adulta, lasciandogli però la libertà di giocare con diminutivi più freschi, corti o internazionali durante l’infanzia e l’adolescenza.