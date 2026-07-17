Tra le tante tendenze che guidano i neogenitori nella scelta del nome per il bebè, ce n’è una che affonda le sue radici nella notte dei tempi. I nomi ispirati alla mitologia greca, romana ed egizia, o legati ai grandi personaggi della storia antica, stanno vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

Scegliere un nome mitologico significa donare al proprio bambino un’identità importante, evocativa e carica di simbolismo. Non si tratta solo di rispolverare vecchi libri di scuola, ma di trovare sonorità che, pur essendo antichissime, risultano incredibilmente fresche, rare e piene di personalità.

Scopri le 5 fasi che vivono i genitori nella scelta del nome del proprio figlio

Il ritorno degli eroi: perché la mitologia affascina

In un’epoca in cui si cerca spesso l’originalità a tutti i costi, la mitologia offre un compromesso perfetto: propone nomi che tutti conoscono ma che pochissimi portano. Un nome epico porta con sé un racconto fatto di coraggio, lealtà, amore o legame con gli elementi della natura.

Molti genitori vedono in queste opzioni un augurio di forza e resilienza per il futuro del proprio piccolo. Inoltre, la maggior parte di questi nomi vanta una fonetica splendida, con vocali aperte e un ritmo che dona un’immediata autorevolezza.

Guida pratica alla scelta del nome senza stress

Le dee dell’Olimpo: i nomi femminili più eleganti

Per le bambine, il mondo del mito e della storia antica è una fonte inesauribile di nomi fieri, romantici e fortemente carismatici. Ecco i più amati:

Diana: la dea romana della caccia, della luna e delle selve. È un nome luminoso (significa “splendente di luce propria”) che unisce una grandissima eleganza a uno spirito libero e indipendente

la dea romana della caccia, della luna e delle selve. È un nome luminoso (significa “splendente di luce propria”) che unisce una grandissima eleganza a uno spirito libero e indipendente Olimpia: nome di grande prestigio che richiama il monte degli dei e la città dei primi giochi olimpici. Evoca grandezza, nobiltà d’animo ed è perfetto per chi cerca una scelta rara ma accessibile

nome di grande prestigio che richiama il monte degli dei e la città dei primi giochi olimpici. Evoca grandezza, nobiltà d’animo ed è perfetto per chi cerca una scelta rara ma accessibile Elettra: legato alla mitologia greca, è un nome energico e vibrante (significa “luminosa, ambra”). Ha un suono deciso, perfetto per una bambina dalla forte personalità

legato alla mitologia greca, è un nome energico e vibrante (significa “luminosa, ambra”). Ha un suono deciso, perfetto per una bambina dalla forte personalità Maia: nella mitologia greca e romana è la dea della primavera e della fertilità (da cui prende il nome il mese di maggio). È corto, melodico e di grandissima tendenza internazionale

nella mitologia greca e romana è la dea della primavera e della fertilità (da cui prende il nome il mese di maggio). È corto, melodico e di grandissima tendenza internazionale Diletta o Penelope: Penelope, la fedele sposa di Ulisse, evoca astuzia e costanza, ed è un nome che sta riscuotendo un grandissimo successo nelle culle contemporanee.

I nomi femminili più belli

Condottieri e semidei: le proposte per bambino

Sulle scelte maschili, i genitori attingono spesso ai grandi poemi epici o alle figure chiave dell’antichità, cercando suoni solidi e significati legati al valore:

Enea: è il vero e proprio re di questa tendenza. L’eroe troiano cantato da Virgilio, simbolo di pietà filiale e coraggio, è ormai da anni uno dei nomi più scelti in Italia per la sua sonorità dolce e fluida

è il vero e proprio re di questa tendenza. L’eroe troiano cantato da Virgilio, simbolo di pietà filiale e coraggio, è ormai da anni uno dei nomi più scelti in Italia per la sua sonorità dolce e fluida Ettore: il valoroso difensore di Troia, esempio di lealtà e amore per la famiglia. È un nome solido, tradizionale ma non inflazionato, che trasmette grande dignità

il valoroso difensore di Troia, esempio di lealtà e amore per la famiglia. È un nome solido, tradizionale ma non inflazionato, che trasmette grande dignità Achille: per chi cerca un nome coraggioso. L’eroe dell’Iliade evoca forza e determinazione, ed è una scelta di grande impatto acustico che piace molto ai papà

per chi cerca un nome coraggioso. L’eroe dell’Iliade evoca forza e determinazione, ed è una scelta di grande impatto acustico che piace molto ai papà Zeno : un nome brevissimo, elegantissimo e di grandissima tendenza. Deriva dal greco Zēnon e affonda le sue radici direttamente nel nome di Zeus (con il significato di “consacrato a Zeus” o “dono di Zeus”). Evoca immediatamente la figura del filosofo Zenone, fondatore dello stoicismo, trasmettendo un’idea di profonda saggezza, calma e forza d’animo

: un nome brevissimo, elegantissimo e di grandissima tendenza. Deriva dal greco e affonda le sue radici direttamente nel nome di (con il significato di “consacrato a Zeus” o “dono di Zeus”). Evoca immediatamente la figura del filosofo Zenone, fondatore dello stoicismo, trasmettendo un’idea di profonda saggezza, calma e forza d’animo Callisto o Ermes: per i genitori che cercano una rarità assoluta. Ermes, il messaggero degli dei, evoca intelligenza, velocità e simpatia.

I nomi maschili più belli

Piccoli accorgimenti prima di scegliere un nome epico

Se vi lasciate affascinare da questo filone, è importante fare un piccolo lavoro di ricerca. Oltre alla bellezza del suono, verificate sempre la storia del personaggio nella mitologia o nella letteratura: assicuratevi che il mito legato a quel nome sia positivo e non porti con sé tragici risvolti (evitando, ad esempio, nomi legati a figure fortemente sfortunate o vendicative).

Inoltre, poiché si tratta di nomi spesso lunghi e importanti, vale la solita regola d’oro: testateli ad alta voce con il vostro cognome per assicurarvi che l’insieme non risulti troppo pesante o difficile da pronunciare per il bambino.

Come abbinare il nome al cognome? Consigli unici

In breve I nomi mitologici e storici sono perfetti per i genitori che vogliono andare oltre le mode del momento, regalando al proprio figlio un nome che racchiude una storia millenaria. Scegliere opzioni come Enea, Diana, Ettore o Olimpia significa unire il fascino della leggenda alla stabilità di un nome che non passerà mai di moda.