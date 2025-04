Nomi maschili stranieri: i più belli tra cui scegliere

In un mondo sempre più interculturale, anche la scelta dei nomi per i bambini è aumentata: sono molti, infatti, i genitori che scelgono tra i nomi maschili stranieri quello da dare al loro bimbo in arrivo. Si tratta di una scelta originale, che conferisce al bimbo un nome particolare e dal suono esotico.

Sebbene molti genitori scelgano dei nomi maschili italiani classici, tanti altri invece puntano su nomi inglesi o americani come ad esempio William, Thomas o Sean, mentre altri prediligono nomi di origine spagnola, francese o addirittura giapponese o hawaiana. E cosa dire dei nomi arabi maschili? Spesso hanno un suono dolce e un significato profondo, che contraddistinguerà il vostro bimbo per tutta la vita. Ecco alcuni dei nomi maschili stranieri più belli!

Nomi inglesi

Tra i nomi maschili per un neonato, quelli inglesi sono preferiti dai genitori italiani che hanno voglia di dare al proprio figlio un nome diverso da quelli classici della nostra tradizione. Spesso si tratta di nomi inglesi tradizionali come Charles, William o John, ma non mancano nomi più moderni come Ryan o Brad.

Henry , che significa “signore della casa”

, che significa “signore della casa” Thomas , cioè “gemello”

, cioè “gemello” Kevin , nome di origine irlandese che significa “bello alla nascita”

, nome di origine irlandese che significa “bello alla nascita” Oliver , ovvero “coltivatore di ulivi”

, ovvero “coltivatore di ulivi” John , forse il nome maschile inglese per eccellenza, che equivale al nostro Giovanni

, forse il nome maschile inglese per eccellenza, che equivale al nostro Giovanni Mark , variante inglese di Marco

, variante inglese di Marco Adam , la versione inglese di Adamo

, la versione inglese di Adamo Eric , nome nordico che significa “colui che regna sempre”

, nome nordico che significa “colui che regna sempre” Paul , la versione inglese di Paolo

, la versione inglese di Paolo William , che significa “protetto dalla volontà”

, che significa “protetto dalla volontà” James , ovvero “fedele seguace di Dio”

, ovvero “fedele seguace di Dio” Benjamin , che significa “figlio prediletto”

, che significa “figlio prediletto” Charles , variante inglese di Carlo

, variante inglese di Carlo Jacob , cioè “Dio ha protetto”

, cioè “Dio ha protetto” Ryan , nome di origine gallese che significa “discendente di Rian”

, nome di origine gallese che significa “discendente di Rian” Benjamin , dal significato di “figlio della fortuna”

, dal significato di “figlio della fortuna” Brad , che significa “ampia radura”

, che significa “ampia radura” Daniel , cioè “il mio giudice è Dio”

, cioè “il mio giudice è Dio” Lucas , deriva dal latino e significa “luce”

, deriva dal latino e significa “luce” Samuel , significa “ascoltato da Dio”

, significa “ascoltato da Dio” Alexander , ovvero “protettore degli uomini”

, ovvero “protettore degli uomini” Edward, cioè “guardiano del tesoro”

Nomi americani

Arrivano da oltreoceano i nomi americani per i nostri bambini: si tratta di nomi moderni e orecchiabili. Cosa ne dite, ad esempio, di Blake o Kenneth?

Gareth , significa “gentile”

, significa “gentile” Blake , deriva dal termine “black”, cioè nero

, deriva dal termine “black”, cioè nero Colin , che significa “vincitore”

, che significa “vincitore” Noah , variante del nome Noè, dal significato di “riposo”, “quiete”

, variante del nome Noè, dal significato di “riposo”, “quiete” Liam , diminutivo di William. Significa “elmo della volontà”

, diminutivo di William. Significa “elmo della volontà” Dylan , che si può tradurre con “figlio del mare”

, che si può tradurre con “figlio del mare” Gary , uno dei nomi americani maschili più diffusi

, uno dei nomi americani maschili più diffusi Sean , variante del più comune John, Significa “misericordioso”

, variante del più comune John, Significa “misericordioso” Nathan , nome che significa “Dio ha dato”

, nome che significa “Dio ha dato” Kenneth , che significa “nato dal fuoco”

, che significa “nato dal fuoco” Andrew , ovvero “valoroso”

, ovvero “valoroso” Jason, forma anglicizzata di Giasone, significa “guaritore”

Nomi maschili particolari

Tra i nomi maschili stranieri è possibile scegliere anche opzioni molto rare e particolari, soprattutto nel nostro Paese: si tratta di nomi si sentono raramente, ma ricchi di fascino e di significato.

Javier è un nome di origine basca che significa “casa nuova”

è un nome di origine basca che significa “casa nuova” Etienne è un nome francese che deriva dal greco e significa “corona”

è un nome francese che deriva dal greco e significa “corona” Karol è un nome polacco, significa “uomo libero e forte”

è un nome polacco, significa “uomo libero e forte” Even , un nome di origine scandinava che vuol dire “giovane guerriero”

, un nome di origine scandinava che vuol dire “giovane guerriero” Aryan è un nome di origine sanscrita, il suo significato è “nobile”

è un nome di origine sanscrita, il suo significato è “nobile” Malik significa “re” in ebraico

significa “re” in ebraico Norris è un nome che deriva dal francese antico e significa “settentrionale”

è un nome che deriva dal francese antico e significa “settentrionale” Yoshio è un nome giapponese, il suo significato è “uomo rispettabile”

è un nome giapponese, il suo significato è “uomo rispettabile” Akio , ovvero “uomo brillante” in lingua giapponese

, ovvero “uomo brillante” in lingua giapponese Keanu è un nome hawaiano, significa “brezza fresca sopra le montagne”

è un nome hawaiano, significa “brezza fresca sopra le montagne” Killian, di origine gaelica, significa “piccola chiesa”

Nome corti

I nomi corti per un maschietto sono una scelta molto gettonata: sono spesso facili da pronunciare e dal suono dolce e incisivo allo stesso tempo. L’importante, come sempre, è che si abbinino bene con il cognome!

Zane , un nome di origine inglese dal significato profondo: “regalo di Dio”

, un nome di origine inglese dal significato profondo: “regalo di Dio” Bjorn , cioè “orso” in lingua norrena

, cioè “orso” in lingua norrena Kai significa “mare” in lingua hawaiana

significa “mare” in lingua hawaiana Sven è un nome di origine scandinava che significa “giovane”

è un nome di origine scandinava che significa “giovane” Eli in ebraico vuol dire “Mio Dio”

in ebraico vuol dire “Mio Dio” Abel è un altro nome di origine ebraica che significa “sconosciuto”

è un altro nome di origine ebraica che significa “sconosciuto” Adem , cioè “uomo” in lingua turca

, cioè “uomo” in lingua turca Axel significa “portatore di pace in lingua ebraica”

significa “portatore di pace in lingua ebraica” Raul è un nome spagnolo che significa “consiglio del lupo”

è un nome spagnolo che significa “consiglio del lupo” Amir in lingua araba significa “nobile” o “principe”

in lingua araba significa “nobile” o “principe” Ilan è un nome di origine ebraica che significa “albero”

è un nome di origine ebraica che significa “albero” Aron in lingua ebraica significa “illuminato”

Nomi maschili arabi

I nomi di origine araba hanno spesso un suono dolce e musicale e un significato profondo che rispecchia l’antica cultura araba. Tra i nomi maschili arabi troviamo alcuni classici e altri più moderni, che sicuramente possono dare un twist originale alla vostra scelta.

Rami , ovvero “arco”

, ovvero “arco” Ayman , cioè “fortunato”

, cioè “fortunato” Ali significa “eccelso”

significa “eccelso” Samir in lingua araba significa “compagnia durante la notte”

in lingua araba significa “compagnia durante la notte” Ahmed , “lodevole”

, “lodevole” Hassan , cioè “bello”

, cioè “bello” Omar deriva dall’arabo umr, che significa “vita”

deriva dall’arabo umr, che significa “vita” Khalid , cioè “immortale”

, cioè “immortale” Rashid , ovvero “giusto”

, ovvero “giusto” Farid significa “unico”

significa “unico” Tariq in lingua araba significa “stella del mattino”

in lingua araba significa “stella del mattino” Kareem ovvero “generoso”

ovvero “generoso” Kamal significa “perfezione”

In copertina foto di Marisa Fahrner da Pexels

In breve I nomi stranieri, che siano inglesi, americani, arabi o giapponesi, sono sempre più apprezzati anche nel nostro Paese. Si tratta di una scelta originale, ma è bene controllare che il nome sia facile da pronunciare e si adatti bene al cognome.