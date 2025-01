Nomi per bambini: quelli di tendenza per il 2025

I nomi per bambini di tendenza per il 2025 saranno, secondo le nostre previsioni, quelli classici della tradizione italiana, magari anche un po’ rivisitati, per dare un twist più attuale. Per le bambine i nomi più scelti potrebbero essere, ad esempio, Aurora, Viola e Sofia, mentre per i bambini molti genitori punteranno sicuramente su Leonardo, Tommaso e Francesco.

La scelta del nome per il proprio bimbo in arrivo è un compito delicato ed emozionante per ogni coppia di genitori, che spesso si trova a scegliere tra nomi della tradizione, magari appartenuti a nonne e zie, nomi moderni e insoliti o ancora nomi di origine straniera dal suono esotico e musicale.

Nomi per bambini 2025

Il 2025 in Italia vedrà una preferenza per nomi che combinano significati profondi con un suono piacevole e moderno. Tra i migliori nomi dei bambini tra cui scegliere, oltre a quelli che probabilmente riceveranno la maggior parte delle preferenze, potrebbero vedere una fase di nuova notorietà nomi come:

Andrea , nome di origine greca che significa “uomo”. In Italia è un nome tradizionalmente maschile, ma in alcuni Paesi viene usato anche per le bambine, usanza che si sta lentamente diffondendo anche in Italia;

, nome di origine greca che significa “uomo”. In Italia è un nome tradizionalmente maschile, ma in alcuni Paesi viene usato anche per le bambine, usanza che si sta lentamente diffondendo anche in Italia; Giada , nome che richiama la preziosa pietra verde simbolo di purezza e di armonia;

, nome che richiama la preziosa pietra verde simbolo di purezza e di armonia; Samuele, Samuel o Samuela, nome di origine ebraica che significa “Dio ha ascoltato”;

nome di origine ebraica che significa “Dio ha ascoltato”; Nico, Nicola, Nicolò o Nicoletta , nome che significa “vittoria”;

, nome che significa “vittoria”; Luna , nome che evoca il fascino o il mistero del satellite della Terra;

, nome che evoca il fascino o il mistero del satellite della Terra; Milo, un nome dolce di origine latina che significa “soldato”.

Nomi maschili di tendenza per quest’anno

Sull’onda dei trend nomi bambini dell’anno scorso e anche dei precedenti, anche nel 2025 probabilmente vedremo un ritorno a nomi che appartengono alla tradizione italiana, dal suolo classico e con un significato che trasmette un’idea di forza e di carattere. Tra questi nomi maschili potremmo ad esempio trovare:

Leonardo , un classico che in questi anni ha avuto molto successo. Significa “forte come un leone” e tra i personaggi famosi che lo hanno portato non possiamo non ricordare Leonardo Da Vinci;

, un classico che in questi anni ha avuto molto successo. Significa “forte come un leone” e tra i personaggi famosi che lo hanno portato non possiamo non ricordare Leonardo Da Vinci; Tommaso , un nome tradizionale dal suono musicale, che significa “gemello”;

, un nome tradizionale dal suono musicale, che significa “gemello”; Francesco , un nome di origine latina che significa “appartenente ai Franchi” oppure “uomo libero”, diventato popolare anche grazie a San Francesco d’Assisi, santo patrono d’Italia;

, un nome di origine latina che significa “appartenente ai Franchi” oppure “uomo libero”, diventato popolare anche grazie a San Francesco d’Assisi, santo patrono d’Italia; Enea , un nome usato sia nel mondo greco che in quello romano che significa “colui che resiste. Richiama subito alla mente l’eroe protagonista dell’Eneide di Virgilio, simbolo di coraggio e determinazione;

, un nome usato sia nel mondo greco che in quello romano che significa “colui che resiste. Richiama subito alla mente l’eroe protagonista dell’Eneide di Virgilio, simbolo di coraggio e determinazione; Gabriele , nome di origine ebraica che significa “Dio è la mia forza”. È un nome che è stato riscoperto negli ultimi anni per il suo significato profondo e per il suo suono dolce;

, nome di origine ebraica che significa “Dio è la mia forza”. È un nome che è stato riscoperto negli ultimi anni per il suo significato profondo e per il suo suono dolce; Matteo , nome di origine ebraica che significa “dono di Dio”. È un nome biblico, portato anche da uno degli Apostoli;

, nome di origine ebraica che significa “dono di Dio”. È un nome biblico, portato anche da uno degli Apostoli; Santiago, nome di origine spagnola legato a San Giacomo, che negli ultimi anni ha riscosso molto successo anche in Italia.

Nomi femminili 2025 alla moda

I nomi per bambine del 2025 saranno caratterizzati da eleganza, raffinatezza e un pizzico di originalità. Tra questi potrebbero scalare le classifiche dei nomi più usati:

Aurora , nome che richiama l’alba e il rinnovamento, simbolo di un nuovo inizio e di speranza;

, nome che richiama l’alba e il rinnovamento, simbolo di un nuovo inizio e di speranza; Sofia , nome di origine greca che significa “sapienza”, uno dei nomi attualmente più amati in Italia per la sua semplicità e bellezza;

, nome di origine greca che significa “sapienza”, uno dei nomi attualmente più amati in Italia per la sua semplicità e bellezza; Greta , un nome di origini antiche ma che sta conoscendo una nuova giovinezza grazie a figure come quelle di Greta Thunberg. Significa “perla”;

, un nome di origini antiche ma che sta conoscendo una nuova giovinezza grazie a figure come quelle di Greta Thunberg. Significa “perla”; Giulia , nome di origini latine che significa “appartenente alla gens Iulia”, un’antica famiglia romana. È un nome associato a caratteristiche come bellezza, giovinezza e forza;

, nome di origini latine che significa “appartenente alla gens Iulia”, un’antica famiglia romana. È un nome associato a caratteristiche come bellezza, giovinezza e forza; Mia , un nome breve, moderno e dal suono dolce. Indica affetto e appartenenza e ha l’ulteriore significato di essere semplice da pronunciare;

, un nome breve, moderno e dal suono dolce. Indica affetto e appartenenza e ha l’ulteriore significato di essere semplice da pronunciare; Ginevra , un nome di origine celtica che significa “spirito bianco” oppure “dolce”;

, un nome di origine celtica che significa “spirito bianco” oppure “dolce”; Viola, un nome che richiama la bellezza semplice dell’omonimo fiore.

In copertina foto di kelvin agustinus da Pexels

In breve Quale nome scegliere per il proprio bimbo in arrivo? È spesso una decisione difficile, ma conoscere i nomi per bambini 2025 che andranno per la maggiore può essere un valido aiuto!

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.