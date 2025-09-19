Nomi per bambini dalla A alla Z: tutti quelli tra cui scegliere

Quando ci si appresta a scegliere il nome per il proprio bambino possono sorgere dei dubbi su quale sia il più adatto. C’è chi si affida alla tradizione, magari rifacendosi a nomi già presenti in famiglia, e chi invece preferisce sbizzarrirsi con nomi stranieri dal gusto esotico.

Molti genitori si fanno guidare dalle tendenze, scegliendo i nomi per bambini più in voga del momento, altri invece si mettono alla ricerca di nomi rari e particolari.

L’obiettivo comune è scegliere nomi per bambini belli, che siano popolari oppure ricercati e fuori dagli schemi. Così tra i nomi maschili spiccano grandi classici come Leonardo e Tommaso ma anche outsider come Ignazio e Oscar. Tra i nomi femminili, invece, si riconfermano amatissimi Emma e Sofia affiancati da nomi quali Priscilla e Rebecca.

Nomi per bambini più famosi in Italia

Le preferenze dei genitori in termini di nomi per bambini 2025 individuano dei trend ben precisi sia per quanto riguarda i nomi da bambino che i nomi da bambina.

Per i nomi maschili si riscontra un netto ritorno alle origini, con una prevalenza di tutti quei nomi tradizionali italiani dal suono classico che veicolano un significato profondo nel segno di valori come forza, determinazione e integrità.

Tra i nomi maschili più diffusi nel 2025 spiccano:

Leonardo : significa “forte come un leone”

: significa “forte come un leone” Tommaso : significa “gemello”

: significa “gemello” Francesco : legato al culto di San Francesco d’Assisi, santo patrono d’Italia, vanta tra i suoi significati riconosciuti quello di “uomo libero”

: legato al culto di San Francesco d’Assisi, santo patrono d’Italia, vanta tra i suoi significati riconosciuti quello di “uomo libero” Enea : ispirato all’eroe dell’Eneide virgiliana significa “colui che resiste” ed è simbolo di coraggio

: ispirato all’eroe dell’Eneide virgiliana significa “colui che resiste” ed è simbolo di coraggio Gabriele : significa “Dio è la mia forza”

: significa “Dio è la mia forza” Matteo : significa “dono di Dio”

: significa “dono di Dio” Santiago: legato al culto di San Giacomo, è un nome spagnolo ormai molto diffuso anche in Italia.

Tra i nomi femminili più popolari nel 2025, invece, ci sono:

Aurora : richiama l’alba ed è simbolo di un nuovo inizio e di speranza

: richiama l’alba ed è simbolo di un nuovo inizio e di speranza Sofia : significa “sapienza”

: significa “sapienza” Greta : significa “perla”

: significa “perla” Giulia : significa “sacra a Giove” ed è da sempre associato a caratteristiche positive come giovinezza e bellezza

: significa “sacra a Giove” ed è da sempre associato a caratteristiche positive come giovinezza e bellezza Mia : semplice da pronunciare, trasmette sensazioni positive come affetto e appartenenza

: semplice da pronunciare, trasmette sensazioni positive come affetto e appartenenza Ginevra : significa “spirito bianco”

: significa “spirito bianco” Viola: è ispirato all’omonimo fiore ed è estremamente elegante.

26 nomi belli dalla A alla Z per lui e per lei

Abbiamo stilato un elenco in ordine alfabetico dei nomi per bambini che hanno tutte le carte in regola per imporsi nei prossimi mesi, provando ad anticipare le nuove tendenze e azzardando un pronostico su come evolveranno i gusti dei neo-genitori. Ci sono nomi per tutti i gusti: alcuni già molto gettonati e a dir poco intramontabili, altri pronti a fare breccia nei cuori delle mamme e dei papà.

Nomi belli maschili

Da Amedeo a Zeno, una selezione dei nomi maschili più belli del momento tra nomi maschili rari e altri decisamente tradizionali ma comunque unici nel loro genere.

A: Amedeo B: Bruno C: Carlo D: Davide E: Edoardo F: Federico G: Giacomo H: Hudson I: Ignazio J: Jacopo K: Kevin L: Leonardo M: Marco N: Nicolò O: Oscar P: Paolo Q: Quirino R: Roberto S: Stefano T: Tommaso U: Umberto V: Vittorio W: William X: Xavier Y: Yuri Z: Zeno

Nomi belli femminili

Da Aurora, uno dei nomi femminili più popolari degli ultimi decenni, al ben più moderno Zoe, una selezione di nomi da bambina belli e carismatici. Tra la raffinatezza senza tempo che hanno solo i nomi antichi e il glam di nomi più moderni, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

A: Aurora B: Beatrice C: Camilla D: Diletta E: Emma F: Flavia G: Giorgia H: Hazel I: Irene J: Jolanda K: Karina L: Ludovica M: Matilde N: Naomi O: Olivia P: Priscilla Q: Quinta R: Rebecca S: Sofia T: Tamara U: Ursula V: Valeria W: Willow X : Xenia Y: Yara Z : Zoe

In breve Sono tanti i nomi maschili e femminili tra cui poter scegliere. La rosa dei più belli include sia nomi della tradizione italiana che nomi stranieri, più comuni e diffusi oppure rari e particolari. I futuri genitori hanno l’imbarazzo della scelta e possono spaziare dal classico all’originalità.

