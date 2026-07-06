C’è un filo conduttore che negli ultimi anni sta legando le scelte di moltissimi neogenitori: il desiderio di riconnessione con il mondo esterno, con la bellezza della Terra e con lo spirito dell’esplorazione.

I nomi per bambini legati alla natura, alle stagioni, agli astri e ai grandi viaggi non sono più una scelta di nicchia, ma rappresentano una delle tendenze più forti e affascinanti del momento.

Scegliere un nome di questa categoria significa fare al proprio bimbo un augurio di libertà, curiosità e armonia con l’ambiente che lo circonda. Scopriamo insieme le proposte più belle, da quelle più delicate a quelle più selvagge e avventurose.

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Il boom dei nomi “Green & Wild”

Se un tempo la tradizione imponeva di attingere quasi esclusivamente dal calendario dei santi o dall’albero genealogico, oggi i genitori cercano evocazione e poesia. Un nome ispirato alla natura ha il vantaggio di essere immediatamente comprensibile, fortemente visivo e spesso caratterizzato da un suono fresco, aperto e internazionale.

Che si tratti del profumo di un fiore, della forza di un elemento atmosferico o del ricordo di un viaggio indimenticabile fatto in coppia, queste opzioni regalano un’identità unica fin dai primi giorni di vita.

La scelta del nome ha 5 fasi: scoprile tutte

Nomi per bambina ispirati ai fiori e agli elementi

Per le bambine, la natura offre una tavolozza di colori e delicatezze senza tempo. Accanto ai grandi classici, si fanno strada scelte più rare e mistiche:

Aurora e Sole: due nomi luminosi, legati ai cicli del giorno. Se Aurora è ormai da anni stabilmente ai vertici delle classifiche ISTAT, Sole (scelto anche da molte celebrity) è in fortissima ascesa per la sua carica di calore ed energia

due nomi luminosi, legati ai cicli del giorno. Se è ormai da anni stabilmente ai vertici delle classifiche ISTAT, (scelto anche da molte celebrity) è in fortissima ascesa per la sua carica di calore ed energia Viola, Margherita e Rosa: i classici botanici, romantici e dal sapore leggermente vintage, perfetti per chi cerca un nome delicato ma dalla tradizione solida

i classici botanici, romantici e dal sapore leggermente vintage, perfetti per chi cerca un nome delicato ma dalla tradizione solida Aria e Luna: nomi leggeri, sognanti ed evocativi, molto amati anche all’estero per la loro fluidità fonetica e la loro naturale eleganza

nomi leggeri, sognanti ed evocativi, molto amati anche all’estero per la loro fluidità fonetica e la loro naturale eleganza Gaia e Chloe: Gaia richiama direttamente la Terra nella mitologia greca (oltre a significare “allegra”), mentre Chloe rimanda al concetto di “germoglio verde” e “fioritura”.

La lista dei nomi più belli per una bambina

Nomi per bambino che evocano la terra e il cielo

Sulle proposte maschili, i genitori tendono a preferire sonorità solide, che richiamano la forza degli elementi, la stabilità o il fascino del mito legato alla natura:

Enea: oltre al legame con l’eroe epico, evoca il concetto di “portatore di energia” e si sposa benissimo con l’idea di un piccolo esploratore

oltre al legame con l’eroe epico, evoca il concetto di “portatore di energia” e si sposa benissimo con l’idea di un piccolo esploratore Leone e Lupo: nomi fortemente legati al regno animale, che trasmettono coraggio, fierezza e un legame istintivo con la natura selvaggia. Leone è ormai un vero e proprio trend contemporaneo

nomi fortemente legati al regno animale, che trasmettono coraggio, fierezza e un legame istintivo con la natura selvaggia. è ormai un vero e proprio trend contemporaneo Arturo e Sirio: per chi ama guardare il cielo. Arturo è legato alla stella più luminosa della costellazione di Boote (e significa “guardiano dell’orsa”), mentre Sirio evoca la stella più brillante del cielo notturno.

per chi ama guardare il cielo. è legato alla stella più luminosa della costellazione di Boote (e significa “guardiano dell’orsa”), mentre evoca la stella più brillante del cielo notturno. Ocean o Kai: per gli amanti del mare. Kai è un nome esotico e cortissimo di origine hawaiana (e giapponese) che significa proprio “oceano” o “acqua”, amatissimo dai genitori più moderni.

La lista dei nomi più belli per un bambino

I nomi del viaggio: mete geografiche e suggestioni

C’è poi il filone dedicato ai viaggiatori, perfetto per le coppie che hanno fatto della valigia uno stile di vita e vogliono trasmettere questa attitudine al bebè.

Mete geografiche: nomi come Asia , Kenya o Ginevra (che oltre a essere una città ha un’etimologia legata allo “spirito bianco”) sono scelte consolidate. Tra i maschili, sta crescendo l’interesse per nomi come Orlando o Rio (che in spagnolo significa fiume ed evoca l’energia della metropoli brasiliana)

nomi come , o (che oltre a essere una città ha un’etimologia legata allo “spirito bianco”) sono scelte consolidate. Tra i maschili, sta crescendo l’interesse per nomi come o (che in spagnolo significa fiume ed evoca l’energia della metropoli brasiliana) Atlas (Atlante): un nome maschile potente e internazionale, che richiama sia la figura mitologica che regge il mondo, sia la mappa geografica, simbolo del viaggio per eccellenza

un nome maschile potente e internazionale, che richiama sia la figura mitologica che regge il mondo, sia la mappa geografica, simbolo del viaggio per eccellenza Speranza e Cammino: più che mete, evocano il viaggio come percorso interiore o filosofico, spesso scelti in varianti straniere o desuete per alleggerirne il carico.

In breve I nomi ispirati alla natura e ai viaggi piacciono perché sono vivi, liberi da schemi rigidi e ricchi di immagini positive. Che si scelga la luminosità di Sole, la forza di Leone o il fascino cosmopolita di Atlas, si regala al proprio bambino un passaporto per un’esistenza aperta alla meraviglia del mondo.