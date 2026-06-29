Fino a qualche anno fa sembravano destinati a restare confinati negli alberi genealogici o nei vecchi romanzi. Oggi, invece, stiamo assistendo a un vero e proprio ritorno di fiamma: i nomi vintage, quelli che un tempo identificavano i nonni o i bisnonni, piacciono sempre di più ai nuovi genitori.

Questa tendenza, che gli esperti di onomastica chiamano “retro-chic”, non è solo una moda passeggera, ma risponde al desiderio di dare ai propri figli un nome che si distingua, che abbia una storia da raccontare e che mantenga un’innata eleganza senza scadere nell’eccentricità.

Si tende erroneamente a pensare che questa usanza riguardi solo il Sud Italia, dove in effetti è ampiamente diffusa, ma sono tanti i genitori italiani che si lasciano guidare dalle proprie radici quando si tratta di scegliere i nomi per i bambini.

È un modo per onorare i nonni, specialmente quando non ci sono più, così da mantenere vivo il loro ricordo e rinsaldare il legame con le precedenti generazioni. Ovviamente non dovrebbe mai essere un obbligo, ma una decisione spontanea della coppia. Il rischio, soprattutto se si scelgono opzioni antiche e obsolete, è quello di far sentire a disagio i bimbi perché “appesantiti” da soluzioni fin troppo impegnative. Una via di mezzo, in questo caso, è il doppio nome: uno più moderno e attuale, l’altro in linea con la tradizione familiare.

A guidare questa scelta è spesso la ricerca di un’alternativa ai trend più inflazionati degli ultimi dieci anni. Se da un lato i classici contemporanei e le varianti corte di ispirazione internazionale continuano a dominare le classifiche ISTAT, dall’altro si fa spazio la voglia di sonorità più calde, piene e tradizionali.

I nomi del passato permettono di trovare il giusto compromesso tra la rarità (spesso non ci sono omonimi nelle classi dei più piccoli) e la familiarità di una parola che tutti sanno già come scrivere e pronunciare.

Scopri anche: come scegliere il nome del tuo bambino senza stress

I nomi vintage per bambina più amati

Per le bambine, il ritorno al passato punta tutto su nomi romantici, delicati ma dotati di una forte personalità. Ecco i principali protagonisti di questa riscoperta:

Beatrice e Matilde: due grandi classici di origine medievale che hanno ritrovato una grandissima energia negli ultimi anni, unendo dolcezza e regalità

due grandi classici di origine medievale che hanno ritrovato una grandissima energia negli ultimi anni, unendo dolcezza e regalità Adele: semplice, corto ed elegantissimo. È un nome di origine germanica che significa “di nobile aspetto” ed è in costante ascesa

semplice, corto ed elegantissimo. È un nome di origine germanica che significa “di nobile aspetto” ed è in costante ascesa Viola e Bianca: nomi evocativi, legati a colori e alla natura, che richiamano atmosfere d’altri tempi ma risultano freschissimi se dati a una neonata

nomi evocativi, legati a colori e alla natura, che richiamano atmosfere d’altri tempi ma risultano freschissimi se dati a una neonata Anita: legato a figure storiche importanti, è la variante spagnola di Anna (che significa “graziosa”) e sta conquistando moltissime culle per il suo carattere deciso

legato a figure storiche importanti, è la variante spagnola di Anna (che significa “graziosa”) e sta conquistando moltissime culle per il suo carattere deciso Alba e Flora: due nomi poetici, corti ma dal sapore antico, perfetti per chi cerca una scelta luminosa e non comune.

I nomi vintage per bambino in forte ascesa

Sul fronte maschile, i genitori stanno riscoprendo nomi legati alla mitologia, alla storia romana o alla tradizione letteraria, caratterizzati da suoni solidi e carismatici:

Enea: è senza dubbio uno dei re del momento. Il nome dell’eroe troiano unisce il fascino del mito a una sonorità moderna e fluida

è senza dubbio uno dei re del momento. Il nome dell’eroe troiano unisce il fascino del mito a una sonorità moderna e fluida Edoardo e Leonardo: pur non essendo mai scomparsi del tutto, stanno vivendo una nuova giovinezza, posizionandosi stabilmente tra i primissimi posti delle preferenze

pur non essendo mai scomparsi del tutto, stanno vivendo una nuova giovinezza, posizionandosi stabilmente tra i primissimi posti delle preferenze Giacomo e Tommaso: nomi importanti, della tradizione biblica e storica, che evocano concretezza e calore familiare

nomi importanti, della tradizione biblica e storica, che evocano concretezza e calore familiare Zeno e Leone: due scelte vintage ma dal taglio decisamente grintoso. In particolare, Leone ha visto un boom di popolarità pur mantenendo il suo sapore antico

due scelte vintage ma dal taglio decisamente grintoso. In particolare, ha visto un boom di popolarità pur mantenendo il suo sapore antico Vito o Rocco: più rari ma in timida riscoperta, soprattutto per chi desidera omaggiare le proprie radici familiari con un nome corto e d’impatto.

I nomi più belli per lei

I nomi dei nonni più diffusi al Sud Italia

Sono tanti i nomi tipici del Sud Italia, maschili e femminili, tra cui poter scegliere se si ha intenzione di dare i nomi dei nonni ai propri figli. In molti casi profondamente legati alla sfera religiosa, si tratta di nomi classici e tradizionali.

Ecco i più diffusi e gettonati:

Nicola : di origine greca, significa “vincitore del popolo” ed è molto diffuso in Puglia per il culto di San Nicola

: di origine greca, significa “vincitore del popolo” ed è molto diffuso in Puglia per il culto di San Nicola Salvatore : nome tra i più utilizzati in Sicilia, di origine latina significa “colui che salva”

: nome tra i più utilizzati in Sicilia, di origine latina significa “colui che salva” Domenico: di origine latina, significa “devoto al Signore”

di origine latina, significa “devoto al Signore” Rocco : di origine celtica, significa “di alta statura”

: di origine celtica, significa “di alta statura” Pasquale : di origine ebraica e riferito alla Pasqua, significa letteralmente “passaggio”

: di origine ebraica e riferito alla Pasqua, significa letteralmente “passaggio” Raffaele : di origine ebraica, significa “guaritore di Dio”

: di origine ebraica, significa “guaritore di Dio” Ciro : nome di origini ignote e tra i più diffusi in Campania, è legato al culto di San Ciro protettore degli ammalati

: nome di origini ignote e tra i più diffusi in Campania, è legato al culto di San Ciro protettore degli ammalati Gennaro : di origine latina e legato al culto di Giano, è il nome più diffuso a Napoli

: di origine latina e legato al culto di Giano, è il nome più diffuso a Napoli Vincenzo : di origine latina, significa “vincente”

: di origine latina, significa “vincente” Concetta e Immacolata : entrambi legati all’Immacolata Concezione, significano rispettivamente “concepita” e “senza peccato”

: entrambi legati all’Immacolata Concezione, significano rispettivamente “concepita” e “senza peccato” Rosa : di origine latina, si rifà all’omonimo fiore

: di origine latina, si rifà all’omonimo fiore Teresa : di origine greca, significa “cacciatrice”

: di origine greca, significa “cacciatrice” Maria : di origine ebraico-egiziana, significa “amata da Dio” o “signora”

: di origine ebraico-egiziana, significa “amata da Dio” o “signora” Assunta : di origine latina, è legato all’Assunzione di Maria Vergine

: di origine latina, è legato all’Assunzione di Maria Vergine Maddalena : di origine greca, significa “donna abitante di Magdala”

: di origine greca, significa “donna abitante di Magdala” Mariapia : nome composto da Maria e Pia, significa “signora devota”

: nome composto da Maria e Pia, significa “signora devota” Antonietta : declinazione femminile di Antonio e di origine etrusca, significa “combattente”

: declinazione femminile di Antonio e di origine etrusca, significa “combattente” Giuseppe e Giuseppa : entrambi molto diffusi al Sud Italia e di origine ebraica, significano “che accrescerà”

: entrambi molto diffusi al Sud Italia e di origine ebraica, significano “che accrescerà” Carmelo e Carmela: di origine ebraica, significano “giardino”. Sono entrambi legati al culto della Madonna del Carmelo.

Leggi anche le 5 fasi della scelta del nome di un bambino

Nomi dei nonni al Centro

I nomi dei nonni al Centro Italia si rifanno perlopiù alla tradizione etrusca e latina. Sono tanti i nomi che rievocano i fasti dell’Antica Roma, ma non mancano quelli di stampo più attuale seppure classici.

Di seguito, ne trovate una selezione:

Pietro : di origine greca e poi trasformato in Petrus in latino, significa “roccia”

: di origine greca e poi trasformato in Petrus in latino, significa “roccia” Cesare : di origine etrusca, significa “divino”

: di origine etrusca, significa “divino” Saverio : di origine araba, significa “splendente”

: di origine araba, significa “splendente” Sergio : verosimilmente di origine etrusca e dal gentilizio latino Sergius, significa “amministratore” o “custode”

: verosimilmente di origine etrusca e dal gentilizio latino Sergius, significa “amministratore” o “custode” Attilio : di origine sabina, significa “avo”

: di origine sabina, significa “avo” Francesco (o Franco) : di origine latina, significa “del popolo dei Franchi” ed è legato al culto di San Francesco

: di origine latina, significa “del popolo dei Franchi” ed è legato al culto di San Francesco Augusto : di origine latina, significa “venerabile”

: di origine latina, significa “venerabile” Luciano : di origine latina, significa “nato con la luce del giorno”

: di origine latina, significa “nato con la luce del giorno” Gaetano : di origine latina, significa “abitante di Gaeta”

: di origine latina, significa “abitante di Gaeta” Bruno : di origine germanica, significa “di colore scuro”

: di origine germanica, significa “di colore scuro” Leda : di origine greco-latina, significa “dea” o “principessa”

: di origine greco-latina, significa “dea” o “principessa” Margherita : di origine greca, si rifà all’omonimo fiore

: di origine greca, si rifà all’omonimo fiore Anna : di origine ebraica, significa “graziosa”

: di origine ebraica, significa “graziosa” Flaminia : di origine latina, significa “velo”

: di origine latina, significa “velo” Emilia : di origine latina, significa “cortese”

: di origine latina, significa “cortese” Adriano e Adriana : dal latino Hadria, città veneta da cui prende il nome il Mar Adriatico, devono la loro popolarità all’imperatore Adriano

: dal latino Hadria, città veneta da cui prende il nome il Mar Adriatico, devono la loro popolarità all’imperatore Adriano Valerio e Valeria : di origine latina, significano “ricco/a”

: di origine latina, significano “ricco/a” Ottavio e Ottavia : di origine latina, venivano imposti come nome all’ottavo figlio o all’ottava figlia

: di origine latina, venivano imposti come nome all’ottavo figlio o all’ottava figlia Giulio e Giulia : di origine latina, significano “sacro/a a Giove”

: di origine latina, significano “sacro/a a Giove” Claudio e Claudia : dall’etimologia incerta, potrebbero derivare dal sabino e significare “illustre”

: dall’etimologia incerta, potrebbero derivare dal sabino e significare “illustre” Carlo e Carla: di origine germanica, significano “libero/a”.

I nomi più belli per lui

Nomi dei nonni al Nord Italia

I nomi tipici del Nord Italia, quelli più diffusi ormai da svariati decenni, ispirano molti genitori. Nonostante la tradizione di dare i nomi dei nonni ai figli sia radicata soprattutto al Sud, i nonni del settentrione non disdegnano di certo questa usanza ricca di significato.

Ecco alcuni nomi da cui prendere spunto:

Giovanni : di origine ebraica, significa “dono del Signore”

: di origine ebraica, significa “dono del Signore” Luigi : di origine francese, significa “guerriero illustre”

: di origine francese, significa “guerriero illustre” Adolfo : di origine germanica, significa “nobile lupo” o in senso traslato “nobile guerriero”

: di origine germanica, significa “nobile lupo” o in senso traslato “nobile guerriero” Giancarlo : nome composto, significa “dono del Signore” e “uomo libero”

: nome composto, significa “dono del Signore” e “uomo libero” Ugo : di origine germanica, significa “spirito perspicace”

: di origine germanica, significa “spirito perspicace” Armando : di origine francese, significa “uomo ardito”

: di origine francese, significa “uomo ardito” Zeno : di origine greca, si riferisce alla divinità suprema Zeus

: di origine greca, si riferisce alla divinità suprema Zeus Ambrogio : di origine greca, significa “immortale”

: di origine greca, significa “immortale” Caterina : di origine greca, significa “pura” e “sincera”

: di origine greca, significa “pura” e “sincera” Ludovica : di origine germanica, significa “celebre guerriera”

: di origine germanica, significa “celebre guerriera” Marisa : versione contratta di Maria Luisa, significa “principessa combattente”

: versione contratta di Maria Luisa, significa “principessa combattente” Eleonora : di origine greca, significa “colei che ha compassione”

: di origine greca, significa “colei che ha compassione” Ines : di origine spagnola, significa “casta” e “pura”

: di origine spagnola, significa “casta” e “pura” Mirella : di origine francese, significa “da ammirare”

: di origine francese, significa “da ammirare” Ermida : di origine germanica, significa “donna combattiva”

: di origine germanica, significa “donna combattiva” Lisa : di origine ebraica e abbreviativo di Elisa o Elisabetta, significa “Dio è giuramento”

: di origine ebraica e abbreviativo di Elisa o Elisabetta, significa “Dio è giuramento” Mirna : di origine slava, significa “pacifica”

: di origine slava, significa “pacifica” Adalgisa : di origine germanica, significa “pegno di nobiltà”

: di origine germanica, significa “pegno di nobiltà” Sandra : abbreviativo di Sandra e di origine greca, significa “colei che protegge gli uomini”

: abbreviativo di Sandra e di origine greca, significa “colei che protegge gli uomini” Roberto e Roberta : di origine germanica, significano “fama brillante”

: di origine germanica, significano “fama brillante” Silvio e Silvia: di origine latina, significano “che proviene dai boschi”.

In breve Antichi, moderni, classici o originali: i nomi di famiglia restano una grandissima fonte di ispirazione per i nuovi nati. Una tradizione parzialmente accantonata in passato che oggi, però, è tornata decisamente di moda.

Diario della gravidanza Iscriviti al diario della gravidanza: scopri ogni settimana come cresce il tuo bambino, come cambi tu mamma, i sintomi da gravidanza, gli esami da fare e tanti consigli e curiosità. Email Quando hai avuto l`ultima mestruazione? Dichiaro di aver preso visione della presente informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo EU 679/2016 e di averne compreso il contenuto, di essere maggiorenne e di aver letto e accettato le condizioni di utilizzo

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.