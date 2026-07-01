Scegliere il nome del bambino: le regole d’oro per abbinarlo al cognome

A cura di Angela Bruno Pubblicato il Aggiornato il

Il nome non vive da solo ma per tutta la vita farà coppia con il cognome. Criteri fonetici, geometrici e pratici per trovare un abbinamento armonioso e facile da pronunciare.

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