Nomi femminili eleganti: i più belli per lei

La scelta in termini di nomi femminili è davvero molto ampia, ma i nomi femminili eleganti occupano un posto speciale nel cuore delle mamme e dei papà che si apprestano ad accogliere la loro bambina. Scegliere un nome elegante è una dichiarazione d’intenti: con un nome raffinato e sofisticato i genitori vestono di un’aura preziosa e speciale la propria figlia, permettendole di distinguersi dalla massa. Molti nomi femminili eleganti sono rari se non addirittura rarissimi: è il caso dei più antichi, quelli che rievocano grandi donne del passato, o dei nomi femminili eleganti stranieri ancora poco conosciuti e utilizzati. Non mancano i nomi femminili eleganti italiani, che fanno parte della nostra tradizione e della nostra storia.

Di seguito, una selezione di nomi femminili eleganti tra cui poter scegliere il nome perfetto per la vostra bimba.

Nomi femminili eleganti italiani

Esistono nomi femminili italiani, anche tra quelli più classici, davvero molto eleganti e particolari. Si rifanno perlopiù alla cultura greca e latina, veicolano significati importanti e sono densi di fascino. Seppure ormai diffusi in tutta la Penisola, resistono in cima alle preferenze dei neo genitori che non hanno intenzione di osare con nomi troppo stravaganti.

Eccone alcuni esempi:

Sofia : è attualmente il nome femminile più diffuso in Italia. Di origine greca, significa “saggezza”;

: è attualmente il nome femminile più diffuso in Italia. Di origine greca, significa “saggezza”; Beatrice : di origine latina, significa “colei che ci rende felici/beati”;

: di origine latina, significa “colei che ci rende felici/beati”; Aurora : di origine latina, significa “alba”;

: di origine latina, significa “alba”; Elena : di origine greca, significa “splendente come il sole”;

: di origine greca, significa “splendente come il sole”; Costanza : di origine latina, significa “ferma”, “determinata”;

: di origine latina, significa “ferma”, “determinata”; Carlotta : di origine tedesca, è una variante elegante di Carla e significa “forte”, “valorosa”;

: di origine tedesca, è una variante elegante di Carla e significa “forte”, “valorosa”; Caterina : di origine greca, significa “pura”;

: di origine greca, significa “pura”; Isabella : di origine ebraica, significa “consacrata a Dio”;

: di origine ebraica, significa “consacrata a Dio”; Lucrezia : di origine etrusca, ha un significato misterioso ma molto probabilmente deriva dal monte Lucretilis della Sabina;

: di origine etrusca, ha un significato misterioso ma molto probabilmente deriva dal monte Lucretilis della Sabina; Clarissa : di origine latina, significa “chiara” o “illustre”;

: di origine latina, significa “chiara” o “illustre”; Ludovica ; di origine tedesca, significa “valorosa combattente”;

; di origine tedesca, significa “valorosa combattente”; Violante: di origine latina, significa “simile alle viole”.

Nomi femminili eleganti stranieri

Molti genitori preferiscono guardare al di fuori dei nostri confini per scegliere il nome da dare alla loro bambina. L’importante, quando ci si approccia a questo tipo di decisione, è prestare attenzione al significato del nome e nondimeno individuarne uno che non sia impronunciabile o incomprensibile. Fatta questa precisazione, è bene dire che i nomi femminili eleganti stranieri sono davvero affascinanti e suggestivi. Ve ne sono di bellissimi provenienti da tutto il mondo. Quelli inglesi e americani vanno per la maggiore, insieme ai nomi femminili eleganti francesi e spagnoli. Continuano a riscuotere consensi tra le mamme e i papà anche i nomi femminili eleganti arabi, in particolare modo quelli corti e rari dai suoni dolci.

Inglesi e americani

Catherine : corrispettivo inglese di Caterina, significa “pura”. La sua popolarità ha subito un’impennata da quando Kate Middleton (Catherine è il suo nome all’anagrafe) è entrata a far parte della Royal Family;

: corrispettivo inglese di Caterina, significa “pura”. La sua popolarità ha subito un’impennata da quando Kate Middleton (Catherine è il suo nome all’anagrafe) è entrata a far parte della Royal Family; Grace : corrispettivo inglese del nome italiano Grazia, significa appunto “grazia”;

: corrispettivo inglese del nome italiano Grazia, significa appunto “grazia”; Chloe : molto diffuso negli Stati Uniti, significa “fresco”, “giovane”;

: molto diffuso negli Stati Uniti, significa “fresco”, “giovane”; Pearlie : usato sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, significa “perla” e viene associato a qualcosa di prezioso e raro;

: usato sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, significa “perla” e viene associato a qualcosa di prezioso e raro; Felicity : usato prevalentemente negli Stati Uniti e molto diffuso soprattutto negli anni ’90 e ‘00, significa “felicità”;

: usato prevalentemente negli Stati Uniti e molto diffuso soprattutto negli anni ’90 e ‘00, significa “felicità”; Blake : nome anglofono che si rifà al colore nero. È molto in voga negli Stati Uniti per via dell’attrice Blake Lively;

: nome anglofono che si rifà al colore nero. È molto in voga negli Stati Uniti per via dell’attrice Blake Lively; Audrey: nome inglese appartenente all’iconica Audrey Hepburn, significa “nobile forza”.

Francesi

Adèle : nome di origine germanica, significa “di stirpe nobile” ed è il corrispettivo francese di Adele;

: nome di origine germanica, significa “di stirpe nobile” ed è il corrispettivo francese di Adele; Amélie : corrispettivo francese di Amelia, significa “laboriosa”, “perseverante”;

: corrispettivo francese di Amelia, significa “laboriosa”, “perseverante”; Brigitte : diventato popolare in Francia grazie a Brigitte Bardot, significa “potente”, “eccelsa”;

: diventato popolare in Francia grazie a Brigitte Bardot, significa “potente”, “eccelsa”; Genevieve : molto più elegante dell’italiano Genoveffa, significa “ragazza di nobili origini”;

: molto più elegante dell’italiano Genoveffa, significa “ragazza di nobili origini”; Laetitia : dal latino, è estremamente diffuso in Francia e significa “gioia”;

: dal latino, è estremamente diffuso in Francia e significa “gioia”; Margot : variante francese di Margherita, si ricollega proprio al delicato fiore e viene spesso declinato in Margaux;

: variante francese di Margherita, si ricollega proprio al delicato fiore e viene spesso declinato in Margaux; Odette : variante francese femminile del nome di origini germaniche Oddone, significa “persona ricca e potente”;

: variante francese femminile del nome di origini germaniche Oddone, significa “persona ricca e potente”; Vivienne : corrispettivo francese di Viviana, significa “che ha vita” e deriva dal latino;

: corrispettivo francese di Viviana, significa “che ha vita” e deriva dal latino; Solange: si ispira al nome di una santa francese del IX secolo e significa “eletta”.

Spagnoli

Florencia : nome spagnolo molto diffuso di origine latina, significa “prosperosa”, “che fiorisce”. In lingua italiana esiste Fiorenza;

: nome spagnolo molto diffuso di origine latina, significa “prosperosa”, “che fiorisce”. In lingua italiana esiste Fiorenza; Natalia : in antichità assegnato alle bambine nate nel periodo di Natale, è ancora molto popolare in Spagna;

: in antichità assegnato alle bambine nate nel periodo di Natale, è ancora molto popolare in Spagna; Raquel : corrispettivo spagnolo di Rachele e di origine ebraica, significa “pecorella” ed è un nome biblico;

: corrispettivo spagnolo di Rachele e di origine ebraica, significa “pecorella” ed è un nome biblico; Alma : di origine latina, in spagnolo significa “anima”;

: di origine latina, in spagnolo significa “anima”; Delma : nome ampiamente diffuso in Spagna ma di origine germanica, significa “protezione”;

: nome ampiamente diffuso in Spagna ma di origine germanica, significa “protezione”; Estrella : il significato italiano è “stella”;

: il significato italiano è “stella”; Soledad: legato al culto di Maria Vergine de Soledad, significa “colei che vive in solitudine”.

Arabi

Yara : significa “piccola farfalla”;

: significa “piccola farfalla”; Amira : significa “principessa”;

: significa “principessa”; Leila : significa “oscurità”;

: significa “oscurità”; Sana : significa “brillantezza”;

: significa “brillantezza”; Nour : significa “luce”;

: significa “luce”; Zara : significa “sorgere dell’alba”;

: significa “sorgere dell’alba”; Saida : significa “felicità”, “fortuna”;

: significa “felicità”, “fortuna”; Shireen : significa “dolce”;

: significa “dolce”; Maissa : significa “ricompensa”, “beneficio”;

: significa “ricompensa”, “beneficio”; Nyla : significa “vittoriosa”;

: significa “vittoriosa”; Alya: “significa “nobile”.

Nomi femminili eleganti e rari

Concludiamo con alcuni nomi femminili eleganti e rari, se non rarissimi, appartenenti alla nostra tradizione. Si tratta di nomi sicuramente particolari e fuori dal comune, ma proprio per questo speciali e unici nel loro genere.

Ecco degli esempi:

Artemisia : ispirato all’omonima pianta, questo nome ha una valenza estremamente positiva. Con le artemisie, in antichità, si intrecciavano ghirlande con cui mettere in fuga gli spiriti maligni;

: ispirato all’omonima pianta, questo nome ha una valenza estremamente positiva. Con le artemisie, in antichità, si intrecciavano ghirlande con cui mettere in fuga gli spiriti maligni; Isotta : di derivazione celtica, significa “guerriera di ferro”;

: di derivazione celtica, significa “guerriera di ferro”; Dalila : di origine ebraica, significa “delicata”;

: di origine ebraica, significa “delicata”; Ofelia : di origine greca, significa “aiuto provvidenziale”;

: di origine greca, significa “aiuto provvidenziale”; Serafina : di origine ebraica, significa “ardente”, “che brucia”;

: di origine ebraica, significa “ardente”, “che brucia”; Sveva : ha tuttora un significato ignoto, ma si rifà certamente al popolo degli svevi;

: ha tuttora un significato ignoto, ma si rifà certamente al popolo degli svevi; Orsola : di origine latina, significa “piccola orsa” ed è una variante di Ursula. Rievoca valori come il coraggio e il senso della famiglia;

: di origine latina, significa “piccola orsa” ed è una variante di Ursula. Rievoca valori come il coraggio e il senso della famiglia; Agata : di origine greca, si traduce “buona”, “gentile”, “nobile”;

: di origine greca, si traduce “buona”, “gentile”, “nobile”; Eulalia : dal greco, significa “colei che parla dolcemente”;

: dal greco, significa “colei che parla dolcemente”; Glenda : di origine gallese, significa “santa”;

: di origine gallese, significa “santa”; Priscilla : dal latino, significa “antica”, “originale”;

: dal latino, significa “antica”, “originale”; Mirta: nome di origine greca che deriva dal mirto, pianta sacra alla dea Afrodite e simbolo dell’amore.

In copertina foto di Anastasiya Gepp via Pexels