Nomi femminili francesi: i più belli tra cui scegliere

I nomi femminili francesi si riconfermano, anno dopo anno, tra i preferiti dei neo genitori che sono in attesa di una bimba. Quando ci si approccia alla scelta di nomi femminili si pensa principalmente a nomi dal suono dolce e delicato. Non è un caso, quindi, che tra i nomi femminili stranieri quelli in lingua francese continuino a riscuotere ampi compensi. Molti nomi femminili francesi sono eleganti ed estremamente rari, altri sono più diffusi e comuni ma ugualmente raffinati. I nomi femminili francesi corti sono di grande tendenza da alcuni anni a questa parte: sono piacevoli da pronunciare e perfino musicali, inoltre non possono essere abbreviati. Esistono anche bellissimi nomi femminili francesi antichi e più lunghi, quelli profondamente ancorati alla tradizione e ancora oggi molto affascinanti.

Scopriamo insieme una selezione di nomi femminili francesi da cui prendere spunto per individuare il nome perfetto per la propria bambina.

Nomi femminili francesi più diffusi

Se in Italia è Sofia il nome più diffuso, in Francia è Marie (il corrispettivo francese di Maria) il nome più usato ormai da moltissimi anni. Tra i nomi femminili francesi più diffusi ve ne sono tanti altri che si rifanno alla cultura e alla tradizione, tra cui anche nomi rari e dal significato molto particolare. Tra i più antichi si distinguono quelli di origine ebraica, strettamente correlati alla sfera religiosa e per questo scelti spesso dai genitori molto fedeli alla Chiesa.

Ecco alcuni esempi di nomi femminili diffusi in Francia:

Monique : corrispettivo di Monica e di origine greca, significa “solitaria”;

: corrispettivo di Monica e di origine greca, significa “solitaria”; Catherine : corrispettivo di Caterina e di origine greca, significa “pura”;

: corrispettivo di Caterina e di origine greca, significa “pura”; Françoise : corrispettivo di Francesca e di origine latina, significa “francese” ed è legato anche al culto di San Francesco, piuttosto radicato in Francia;

: corrispettivo di Francesca e di origine latina, significa “francese” ed è legato anche al culto di San Francesco, piuttosto radicato in Francia; Jacqueline : di origine ebraica, significa “seguace di Dio”;

: di origine ebraica, significa “seguace di Dio”; Jeanne : corrispettivo di Giovanna e di origine ebraica, significa “dono di Dio”;

: corrispettivo di Giovanna e di origine ebraica, significa “dono di Dio”; Madeleine : corrispettivo di Maddalena e di origine ebraica, significa “abitante di Magdala”;

: corrispettivo di Maddalena e di origine ebraica, significa “abitante di Magdala”; Paulette : corrispettivo di Paola e di origine latina, significa “piccola” e “umile”;

: corrispettivo di Paola e di origine latina, significa “piccola” e “umile”; Cecille : corrispettivo di Cecilia e di origine latina, significa “cieca” ma gli esperti parlano anche di ignote origini etrusche e di un significato nascosto;

: corrispettivo di Cecilia e di origine latina, significa “cieca” ma gli esperti parlano anche di ignote origini etrusche e di un significato nascosto; Danielle : corrispettivo di Daniela e di origine ebraica, significa “Dio è il mio giudice”;

: corrispettivo di Daniela e di origine ebraica, significa “Dio è il mio giudice”; Giselle : corrispettivo di Gisella e di origine germanica, significa “colei che porta la lancia”;

: corrispettivo di Gisella e di origine germanica, significa “colei che porta la lancia”; Laetitia : corrispettivo di Letizia e di origine latina, significa “gioia”;

: corrispettivo di Letizia e di origine latina, significa “gioia”; Christiane : corrispettivo di Cristiana e di origine ebraica, significa “seguace di Cristo”;

: corrispettivo di Cristiana e di origine ebraica, significa “seguace di Cristo”; Manon : diminutivo francese di Maria e di origine ebraica, significata “amata” o “carissima”;

: diminutivo francese di Maria e di origine ebraica, significata “amata” o “carissima”; Anais : variante francese di Anna e di origine ebraica, significa “graziosa”;

: variante francese di Anna e di origine ebraica, significa “graziosa”; Corinne: di origine greca, significa “fanciulla”.

Nomi femminili francesi corti

I nomi femminili francesi corti sono musicali e leggeri: si pronunciano tutto d’un fiato e non si prestano ai diminutivi, fattore da tenere presente se si desidera dare alla propria bambina un nome che non si possa abbreviare e, nella peggiore delle ipotesi, addirittura storpiare. Composti da pochissime lettere, sono sfiziosi e si possono abbinare anche ai cognomi molto lunghi così da non risultare impegnativi nel complesso.

Di seguito, qualche esempio:

Emma : di origine germanica, significa “forte”;

: di origine germanica, significa “forte”; Lèa : significa “leonessa” e può essere considerato il corrispettivo francese di Lia;

: significa “leonessa” e può essere considerato il corrispettivo francese di Lia; Zoé : di origine greca, significa “vita”;

: di origine greca, significa “vita”; Bibi : in francese significa “piccola donna”;

: in francese significa “piccola donna”; Chloé : di origine greca, significa “giovane” e “fresca”;

: di origine greca, significa “giovane” e “fresca”; Dione : di origine greca, significa “dea”;

: di origine greca, significa “dea”; Thèa : a sua volta di origine greca, significa “divinità”;

: a sua volta di origine greca, significa “divinità”; Lise : corrispettivo di Lisa e di origine ebraica , significa “Dio è pienezza”;

: corrispettivo di Lisa e di origine ebraica , significa “Dio è pienezza”; Éva : corrispettivo di Eva e di origine ebraica, si ispira alla prima donna sulla Terra e significa “madre dei viventi”;

: corrispettivo di Eva e di origine ebraica, si ispira alla prima donna sulla Terra e significa “madre dei viventi”; Claire : corrispettivo di Clara e di origine latina, significa “illustre”, “chiarissima”;

: corrispettivo di Clara e di origine latina, significa “illustre”, “chiarissima”; Nanà : abbreviativo del francese Anne e di origine ebraica, significa “benedetta”;

: abbreviativo del francese Anne e di origine ebraica, significa “benedetta”; Renée : corrispettivo di Renata e di origine latina, significa “nata a nuova vita”;

: corrispettivo di Renata e di origine latina, significa “nata a nuova vita”; Lulu : di origine franco-tedesca e diminutivo di Louise, significa “illustre combattente”;

: di origine franco-tedesca e diminutivo di Louise, significa “illustre combattente”; Jolie : in francese significa “gioia” e “bellezza”;

: in francese significa “gioia” e “bellezza”; Elle: di origine greca e affine all’italiano Elena, significa “solare”.

Nomi femminili francesi in voga anche in Italia

Ormai da diversi anni i nomi femminili francesi sono molto apprezzati anche in Italia. Ve ne sono alcuni, in particolar modo, che hanno acquisito con il tempo grande popolarità. Si tratta perlopiù di nomi francesi rari e particolari, alle volte stravaganti e dal fascino esotico quindi molto accattivanti. Alcuni di questi nomi sono stati scelti da vip e celebrità per le proprie figlie, dettando tendenza e influenzando il gusto collettivo.

Eccone alcuni:

Céline : corrispettivo di Celia o Selena e di origine latina, significa “celeste”;

: corrispettivo di Celia o Selena e di origine latina, significa “celeste”; Sophie : corrispettivo di Sofia e di origine greca, significa “sapienza”;

: corrispettivo di Sofia e di origine greca, significa “sapienza”; Brigitte : di origine germanica, significa “potente” o “eccelsa”. Deve la sua popolarità all’attrice Brigitte Bardot;

: di origine germanica, significa “potente” o “eccelsa”. Deve la sua popolarità all’attrice Brigitte Bardot; Elodie : di origine incerta, gli si attribuiscono diversi significati tra cui “fiore di campo”;

: di origine incerta, gli si attribuiscono diversi significati tra cui “fiore di campo”; Chanel : ispirato al cognome dell’iconica stilista Gabrielle Coco Chanel, è diventato molto popolare in tempi recenti;

: ispirato al cognome dell’iconica stilista Gabrielle Coco Chanel, è diventato molto popolare in tempi recenti; Justine : corrispettivo di Giustina, significa “giusta”, “onesta”;

: corrispettivo di Giustina, significa “giusta”, “onesta”; Vivienne : corrispettivo di Viviana e di origine latina, significa “viva”, “che ha vita”;

: corrispettivo di Viviana e di origine latina, significa “viva”, “che ha vita”; Ivonne : corrispettivo di Ivana, è la forma femminile del nome francese di origine medievale Yvon che indica l’albero di tasso;

: corrispettivo di Ivana, è la forma femminile del nome francese di origine medievale Yvon che indica l’albero di tasso; Solange : di origini latine, significa “eletta” ma viene spesso associato anche al significato “solenne”;

: di origini latine, significa “eletta” ma viene spesso associato anche al significato “solenne”; Camille : corrispettivo di Camilla e di origine ebraica, significa “messaggera di Dio”;

: corrispettivo di Camilla e di origine ebraica, significa “messaggera di Dio”; Margaux : corrispettivo di Margherita, si rifà all’omonimo fiore;

: corrispettivo di Margherita, si rifà all’omonimo fiore; Juliette : corrispettivo di Giulia, significa “tenera” ma anche “dedicata a Giove”;

: corrispettivo di Giulia, significa “tenera” ma anche “dedicata a Giove”; Adèle : come l’italiano Adele, è di origine germanica e significa “di nobile stirpe”;

: come l’italiano Adele, è di origine germanica e significa “di nobile stirpe”; Amélie : corrispettivo di Amelia, secondo alcuni studiosi deriva dal gotico e significa “perseverante”;

: corrispettivo di Amelia, secondo alcuni studiosi deriva dal gotico e significa “perseverante”; Colette : di origine greca, significa “vittoriosa”;

: di origine greca, significa “vittoriosa”; Odette: di origine germanica, significa “ricchezza”.

In copertina foto di v.ivash via Freepik.com