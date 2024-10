Nomi dei nonni: i più belli da scegliere anche per i figli

La tradizione di dare i nomi dei nonni ai bambini è ancora oggi molto radicata. Si tende erroneamente a pensare che questa usanza riguardi solo il Sud Italia, dove in effetti è ampiamente diffusa, ma sono tanti i genitori italiani che si lasciano guidare dall’albero genealogico quando si tratta di scegliere i nomi per i bambini. È un modo per onorare e omaggiare i nonni, specialmente quando non ci sono più, così da mantenere vivo il loro ricordo e rinsaldare il legame con le precedenti generazioni. Ovviamente non dovrebbe mai essere una scelta obbligata, ma una decisione spontanea della mamma e del papà. Il rischio, soprattutto se si scelgono nomi antichi e obsoleti, è quello di far sentire a disagio i bimbi perché “appesantiti” da nomi fin troppo impegnativi. Una soluzione, in questo caso, è dare ai figli un doppio nome: uno più moderno e attuale, l’altro in linea con la tradizione per celebrare il nonno o la nonna.

Un elenco dei nomi dei nonni più belli da scegliere per i figli, divisi per area geografica in base alla loro diffusione e che “appartengono” anche a molti di noi della redazione di Bimbisaniebelli!

Nomi dei nonni: i più diffusi al Sud Italia

Sono tanti i nomi tipici del Sud Italia, maschili e femminili, tra cui poter scegliere se si ha intenzione di dare i nomi dei nonni ai propri figli. In molti casi profondamente legati alla sfera religiosa, si tratta di nomi classici e tradizionali.

Ecco i più diffusi e gettonati:

Nicola : di origine greca, significa “vincitore del popolo” ed è molto diffuso in Puglia per il culto di San Nicola;

: di origine greca, significa “vincitore del popolo” ed è molto diffuso in Puglia per il culto di San Nicola; Salvatore : nome tra i più utilizzati in Sicilia, di origine latina significa “colui che salva”;

: nome tra i più utilizzati in Sicilia, di origine latina significa “colui che salva”; Domenico: di origine latina, significa “devoto al Signore”;

di origine latina, significa “devoto al Signore”; Rocco : di origine celtica, significa “di alta statura”;

: di origine celtica, significa “di alta statura”; Pasquale : di origine ebraica e riferito alla Pasqua, significa letteralmente “passaggio”;

: di origine ebraica e riferito alla Pasqua, significa letteralmente “passaggio”; Raffaele : di origine ebraica, significa “guaritore di Dio”;

: di origine ebraica, significa “guaritore di Dio”; Ciro : nome di origini ignote e tra i più diffusi in Campania, è legato al culto di San Ciro protettore degli ammalati;

: nome di origini ignote e tra i più diffusi in Campania, è legato al culto di San Ciro protettore degli ammalati; Gennaro : di origine latina e legato al culto di Giano, è il nome più diffuso a Napoli;

: di origine latina e legato al culto di Giano, è il nome più diffuso a Napoli; Vincenzo : di origine latina, significa “vincente”;

: di origine latina, significa “vincente”; Concetta e Immacolata : entrambi legati all’Immacolata Concezione, significano rispettivamente “concepita” e “senza peccato”;

: entrambi legati all’Immacolata Concezione, significano rispettivamente “concepita” e “senza peccato”; Rosa : di origine latina, si rifà all’omonimo fiore;

: di origine latina, si rifà all’omonimo fiore; Teresa : di origine greca, significa “cacciatrice”;

: di origine greca, significa “cacciatrice”; Maria : di origine ebraico-egiziana, significa “amata da Dio” o “signora”;

: di origine ebraico-egiziana, significa “amata da Dio” o “signora”; Assunta : di origine latina, è legato all’Assunzione di Maria Vergine;

: di origine latina, è legato all’Assunzione di Maria Vergine; Maddalena : di origine greca, significa “donna abitante di Magdala”;

: di origine greca, significa “donna abitante di Magdala”; Mariapia : nome composto da Maria e Pia, significa “signora devota”;

: nome composto da Maria e Pia, significa “signora devota”; Antonietta : declinazione femminile di Antonio e di origine etrusca, significa “combattente”;

: declinazione femminile di Antonio e di origine etrusca, significa “combattente”; Giuseppe e Giuseppa : entrambi molto diffusi al Sud Italia e di origine ebraica, significano “che accrescerà”;

: entrambi molto diffusi al Sud Italia e di origine ebraica, significano “che accrescerà”; Carmelo e Carmela: di origine ebraica, significano “giardino”. Sono entrambi legati al culto della Madonna del Carmelo.

Nomi dei nonni al Centro

I nomi dei nonni al Centro Italia si rifanno perlopiù alla tradizione etrusca e latina. Sono tanti i nomi che rievocano i fasti dell’Antica Roma, ma non mancano quelli di stampo più attuale seppure classici.

Di seguito, ne trovate una selezione:

Pietro : di origine greca e poi trasformato in Petrus in latino, significa “roccia”;

: di origine greca e poi trasformato in Petrus in latino, significa “roccia”; Cesare : di origine etrusca, significa “divino”;

: di origine etrusca, significa “divino”; Saverio : di origine araba, significa “splendente”;

: di origine araba, significa “splendente”; Sergio : verosimilmente di origine etrusca e dal gentilizio latino Sergius, significa “amministratore” o “custode”;

: verosimilmente di origine etrusca e dal gentilizio latino Sergius, significa “amministratore” o “custode”; Attilio : di origine sabina, significa “avo”;

: di origine sabina, significa “avo”; Francesco (o Franco) : di origine latina, significa “del popolo dei Franchi” ed è legato al culto di San Francesco;

: di origine latina, significa “del popolo dei Franchi” ed è legato al culto di San Francesco; Augusto : di origine latina, significa “venerabile”;

: di origine latina, significa “venerabile”; Luciano : di origine latina, significa “nato con la luce del giorno”;

: di origine latina, significa “nato con la luce del giorno”; Gaetano : di origine latina, significa “abitante di Gaeta”;

: di origine latina, significa “abitante di Gaeta”; Bruno : di origine germanica, significa “di colore scuro”;

: di origine germanica, significa “di colore scuro”; Leda : di origine greco-latina, significa “dea” o “principessa”;

: di origine greco-latina, significa “dea” o “principessa”; Margherita : di origine greca, si rifà all’omonimo fiore;

: di origine greca, si rifà all’omonimo fiore; Anna : di origine ebraica, significa “graziosa”;

: di origine ebraica, significa “graziosa”; Flaminia : di origine latina, significa “velo”;

: di origine latina, significa “velo”; Emilia : di origine latina, significa “cortese”;

: di origine latina, significa “cortese”; Adriano e Adriana : dal latino Hadria, città veneta da cui prende il nome il Mar Adriatico, devono la loro popolarità all’imperatore Adriano;

: dal latino Hadria, città veneta da cui prende il nome il Mar Adriatico, devono la loro popolarità all’imperatore Adriano; Valerio e Valeria : di origine latina, significano “ricco/a”;

: di origine latina, significano “ricco/a”; Ottavio e Ottavia : di origine latina, venivano imposti come nome all’ottavo figlio o all’ottava figlia;

: di origine latina, venivano imposti come nome all’ottavo figlio o all’ottava figlia; Giulio e Giulia : di origine latina, significano “sacro/a a Giove”;

: di origine latina, significano “sacro/a a Giove”; Claudio e Claudia : dall’etimologia incerta, potrebbero derivare dal sabino e significare “illustre”;

: dall’etimologia incerta, potrebbero derivare dal sabino e significare “illustre”; Carlo e Carla: di origine germanica, significano “libero/a”.

Nomi dei nonni al Nord Italia

I nomi tipici del Nord Italia, quelli più diffusi ormai da svariati decenni, ispirano molti genitori. Nonostante la tradizione di dare i nomi dei nonni ai figli sia radicata soprattutto al Sud, i nonni del settentrione non disdegnano di certo questa usanza ricca di significato.

Ecco alcuni nomi da cui prendere spunto:

Giovanni : di origine ebraica, significa “dono del Signore”;

: di origine ebraica, significa “dono del Signore”; Luigi : di origine francese, significa “guerriero illustre”;

: di origine francese, significa “guerriero illustre”; Adolfo : di origine germanica, significa “nobile lupo” o in senso traslato “nobile guerriero”;

: di origine germanica, significa “nobile lupo” o in senso traslato “nobile guerriero”; Giancarlo : nome composto, significa “dono del Signore” e “uomo libero”;

: nome composto, significa “dono del Signore” e “uomo libero”; Ugo : di origine germanica, significa “spirito perspicace”;

: di origine germanica, significa “spirito perspicace”; Armando : di origine francese, significa “uomo ardito”;

: di origine francese, significa “uomo ardito”; Zeno : di origine greca, si riferisce alla divinità suprema Zeus;

: di origine greca, si riferisce alla divinità suprema Zeus; Ambrogio : di origine greca, significa “immortale”;

: di origine greca, significa “immortale”; Caterina : di origine greca, significa “pura” e “sincera”;

: di origine greca, significa “pura” e “sincera”; Ludovica : di origine germanica, significa “celebre guerriera”;

: di origine germanica, significa “celebre guerriera”; Marisa : versione contratta di Maria Luisa, significa “principessa combattente”;

: versione contratta di Maria Luisa, significa “principessa combattente”; Eleonora : di origine greca, significa “colei che ha compassione”;

: di origine greca, significa “colei che ha compassione”; Ines : di origine spagnola, significa “casta” e “pura”;

: di origine spagnola, significa “casta” e “pura”; Mirella : di origine francese, significa “da ammirare”;

: di origine francese, significa “da ammirare”; Ermida : di origine germanica, significa “donna combattiva”;

: di origine germanica, significa “donna combattiva”; Lisa : di origine ebraica e abbreviativo di Elisa o Elisabetta, significa “Dio è giuramento”;

: di origine ebraica e abbreviativo di Elisa o Elisabetta, significa “Dio è giuramento”; Mirna : di origine slava, significa “pacifica”;

: di origine slava, significa “pacifica”; Adalgisa : di origine germanica, significa “pegno di nobiltà”;

: di origine germanica, significa “pegno di nobiltà”; Sandra : abbreviativo di Sandra e di origine greca, significa “colei che protegge gli uomini”;

: abbreviativo di Sandra e di origine greca, significa “colei che protegge gli uomini”; Roberto e Roberta : di origine germanica, significano “fama brillante”;

: di origine germanica, significano “fama brillante”; Silvio e Silvia: di origine latina, significano “che proviene dai boschi”.

