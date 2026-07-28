Ombelico in gravidanza: come cambia, quando esce e cosa sapere

Silvia Finazzi A cura di Silvia Finazzi Pubblicato il 28/07/2026 Aggiornato il 28/07/2026

In alcuni casi può appiattirsi o diventare sporgente. Non bisogna comunque preoccuparsi: si tratta di modifiche normali, che tendono a risolversi dopo il parto .

Ombelico in gravidanza: come cambia, quando esce e cosa sapere

Nel corso della gravidanza il corpo della donna subisce profonde modificazioni, che non risparmiano nemmeno l’ombelico.

Se nelle prime settimane in genere questa zona rimane pressoché invariata, poi con l’aumento del bambino e dell’utero può cambiare forma. Si tratta di modificazioni fisiologiche che non devono destare preoccupazione, ma che in alcuni casi possono far sentire a disagio la futura mamma.

Come cambia l’ombelico durante i 9 mesi

Di solito, l’ombelico in gravidanza cambia forma a partire da quando inizia a crescere il pancione. Infatti, la pressione esercitata sulla parete addominale dal feto in crescita può tendere la pelle e determinare così modificazioni a carico dell’ombelico. Si possono verificare essenzialmente due situazioni:

  • ombelico piatto: spesso, mano a mano che le dimensioni e il volume dell’utero aumentano si assiste a un progressivo appiattimento dell’ombelico. In alcuni casi l’appiattimento riguarda tutto l’ombelico, mentre in altri solo una sua parte;
  • ombelico sporgente: dalla fine del secondo trimestre circa, indicativamente attorno alla 27a settimana di gestazione, alcune donne potranno notare che l’ombelico esce, ovvero inizia a sporgere e a uscire poi verso l’esterno. In termini tecnici, si parla di estroflessione.

Prime settimane

Raramente nelle prime settimane di gravidanza compaiono modificazioni a carico dell’ombelico. Infatti, la pressione sulla parete addominale è ancora bassa, per cui la situazione rimane pressoché invariata rispetto a prima della gestazione.

Solo nelle donne che vanno incontro a un aumento precoce della pancia si possono notare dei cambiamenti di forma dell’ombelico già nel primo trimestre. Per esempio, questo potrebbe succedere alle donne che soffrono di diastasi addominale, a quelle che hanno una gravidanza gemellare o a quelle che hanno già avuto altre gravidanze in passato. 

Quando è normale o no

Nella maggior parte dei casi, i cambiamenti di forma dell’ombelico in gravidanza sono assolutamente fisiologici e normali e non devono preoccupare. Solo nel caso in cui si associno a sintomi anomali, è meglio chiedere un consulto al ginecologo.

In particolare, bisogna fare attenzione quando l’ombelico sporgente si associa a dolori, un rigonfiamento strano e non rientra nemmeno alla pressione. Infatti, in questa situazione si potrebbe essere di fronte a un’ernia ombelicale, una condizione rara ma comunque possibile.

Perché fa male

In alcuni casi, la zona dell’ombelico potrebbe diventare particolarmente sensibile e quindi generare fastidio quando viene toccata o sfregata. Anche un ombelico sporgente potrebbe causare una sensazione di disagio allo sfregamento con i vestiti. Per questo, si consiglia di indossare indumenti più ampi e morbidi e magari di applicare una protezione come un cerotto.

Molto comune è anche la sensazione di prurito, dovuta sia allo stiramento della pelle del pancione, specie quando la pancia è dura, sia alla secchezza cutanea che può comparire in gravidanza. Per alleviare il disturbo si consiglia di applicare dosi generose di crema idratante. Sì anche a indossare abiti in tessuti naturali.

Quando torna normale

Nella maggior parte dei casi, la situazione torna alla normalità nei mesi successivi al parto. Dopo la nascita del bebè, l’utero ritorna progressivamente alle sue dimensioni e la pressione addominale cessa. Di conseguenza, l’ombelico torna alla forma che aveva prima della gravidanza, anche se potrebbe apparire un po’ più rilassato, largo e/o rotondo.

Foto di copertina da Pixabay

 

 
 
 

In breve

Se nelle prime settimane di gravidanza in genere l’ombelico non cambia forma, con l’aumento del bambino e dell’utero potrebbe subire delle modificazioni. In alcune donne si appiattisce, mentre in altre diventa sporgente. In ogni caso si tratta quasi sempre di modificazioni fisiologiche che non devono destare preoccupazione. Talvolta, la futura mamma potrebbe avvertire una sensazione di prurito o un fastidio allo sfregamento: anche questi sono sintomi normali. Per alleviarli spesso basta indossare abiti comodi e applicare dosi abbondanti di crema idratante.

 

Diario della gravidanza

Iscriviti al diario della gravidanza: scopri ogni settimana come cresce il tuo bambino, come cambi tu mamma, i sintomi da gravidanza, gli esami da fare e tanti consigli e curiosità.
Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

disturbi gravidanza prurito Disturbi secondo trimestre gravidanza, sintomi e consigli

Il parto prematuro è un'evenienza che può compromettere lasalute del bambino più o meno seriamente, in base all'epoca gestazionale in cui si verifica. Ecco cosa succede in base ai cari tipi di parto prematuro Parto prematuro: cause, conseguenze e rischi

Utero retroverso: sintomi e cosa comporta in gravidanza

Sintomi gravidanza Sintomi della gravidanza nei primi giorni dopo il concepimento: quali sono

Utilizza i nostri calcolatori e servizi

Calcola le settimane di gravidanza

Calcola la data presunta del parto

Calcola il peso del feto

Calcola la lunghezza del feto

Scegli il nome del tuo bambino

Controlla i valori Beta HCG

Le domande della settimana

Problemi con un piercing: ci sono rischi per la gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Professore Piergiacomo Calzavara Pinton

Nel caso in cui per risolvere un problema dovuto al piercing sia sufficiente medicare il lobo dell'orecchio e, quindi, ricorrere solo a cure locali, non ci sono problemi per la gravidanza.   »

Possono arrivare le mestruazioni a tre mesi dal parto mentre si allatta?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Durante l'allattamento, anche esclusivo, possono sia ritornare le mestruazioni sia verificarsi episodi di spotting (lievi sanguinamenti occasionali).  »

Il bambino starnutisce appena si trova sotto il sole: perché?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare.   »

Mancato accollamento di 3 mm a inizio gravidanza: si può andare in vacanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Un mancato accollamento di 3 millimetri in genere è destinato a risolversi senza che vi sia bisogno di rinunciare alle vacanze. A patto che le vacanze siano un periodo di rilassamento psicofisico e non impongano strapazzi e fatiche.   »

IgG dubbie e IgM negative: ho la toxoplasmosi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Le IgM negative ci dicono che la toxoplasmosi non è in atto né è stata sviluppata di recente. Le IgG positive segnalano che si è immuni nei confronti dell'infezione.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 