Pancia dura in gravidanza: le cause e quando preoccuparsi

La pancia dura in gravidanza è una manifestazione piuttosto frequente, ma preoccupa quasi sempre. Nella maggior parte dei casi, la pancia dura in gravidanza non è dovuta a cause serie, ma alle contrazioni uterine che, soprattutto negli ultimi mesi di gravidanza, hanno una funzione preparatoria per il parto.

Nel caso in cui compaiano anche dolori e perdite di colore rosso, è opportuno contattare subito il ginecologo.

Da cosa dipende

Le cause che portano alla comparsa della pancia dura in gravidanza sono diverse a seconda del periodo della gestazione.

Primo trimestre

In questo periodo, può succedere di sentire l’addome duro e gonfio, a volte con la sensazione di dolori simili a quelli delle mestruazioni e anche qualche lieve perdita di colore rosa. Succede perché in questa fase sono alti i livelli di progesterone, l’ormone che favorisce l’impianto dell’embrione sulla parete interna dell’utero, l’endometrio. Il progesterone rallenta l’attività muscolare, per proteggere la crescita dell’embrione che ha appena attecchito sull’endometrio, ma riduce anche le contrazioni dell’intestino. Questo porta alla comparsa di stitichezza e gonfiore, che possono causare sensazione di addome indurito.

L’utero, anche se non è ancora aumentato di dimensioni, inizia a modificarsi per accogliere la progressiva crescita del feto ed è quindi soggetto a piccole contrazioni che sono avvertite come sensazione di indurimento e lievi dolori. Le leggere perdite sono legate all’impianto dell’embrione, che provoca la rottura di alcuni vasi sanguigni.

Nelle fasi più avanzate

Dal secondo al terzo trimestre, possono comparire invece contrazioni chiamate preparatorie o di Braxton-Hicks. Sono piuttosto intense, hanno la durata di diversi secondi e, quando compaiono, l’addome assume una caratteristica forma appuntita. Sono però molto diverse dalle contrazioni vere e proprie che accompagnano il travaglio, perché sono indolori e sono sporadiche, ossia compaiono ogni tanto durante le 24 ore, anche distanziate. Spesso non compaiono per giorni, poi si fanno sentire nuovamente.

Si distinguono dalla contrazioni del travaglio di parto perché queste sono intense e sempre più ravvicinate con il passare delle ore. Inoltre, spesso sono precedute dalla perdita del tappo mucoso e dalla rottura delle acque. Le contrazioni di Braxton-Hicks hanno solo l’obiettivo di iniziare a preparare i tessuti uterini al travaglio.

Trimestre di gravidanza

La pancia dura in gravidanza è quindi dovuta a molte cause diverse e, in particolare, questo accade nel primo trimestre.

Alla 6a settimana, per esempio, l’addome indurito è dovuto all’azione del progesterone che rende l’intestino pigro, quindi le feci non riescono a essere espulse con regolarità.

Alla 9a settimana, invece, l’indurimento dell’addome è dovuto anche ai cambiamenti dell’utero, che in questa fase in cui l’embrione sta diventando feto inizia a trasformarsi, si allunga e cresce. Questo può causare, oltre a una sensazione di indurimento, anche crampi simili ai dolori mestruali.

Anche alla 15a settimana continua questa sensazione di pancia dura per i cambiamenti dell’utero che inizia ad aumentare sempre più di volume. In questa fase, il corpo inizia a modificarsi e il giro vita tende ad aumentare di circonferenza.

È bene ricordare che il primo trimestre è quello più a rischio per aborto spontaneo. Se quindi compaiono altri sintomi, come dolori addominali e perdite vaginali, è importante rivolgersi al ginecologo.

Quando preoccuparsi

Se si ha la pancia dura senza altri sintomi, solitamente non ci si deve preoccupare, anche se, per essere più tranquille, si può consultare il ginecologo.

Lo specialista va invece contattato con una certa urgenza se:

si è già verso la fine della gestazione, dalla 34a settimana in poi e le contrazioni sono via via più regolari, ravvicinate e dolorose. Potrebbe essere l’inizio del travaglio di parto

compaiono perdite , soprattutto di color marrone verdastro che indicano una sofferenza fetale. Attenzione anche se le perdite sono color sangue, indice di una necessità immediata di controllo ginecologico

, soprattutto che indicano una sofferenza fetale. Attenzione anche se le perdite sono color sangue, indice di una necessità immediata di controllo ginecologico oltre all’indurimento, si hanno aggiuntivi dolori addominali o lombari, bruciore intimo, nausea. Insomma tutti i sintomi sospetti vanno sottoposti al parere del ginecologo oppure di un medico del pronto soccorso ostetrico-ginecologico.

È bene ricordare che, in assenza di malesseri, l’addome indurito in gravidanza può anche comparire in seguito a un rapporto sessuale. Infatti lo sperma maschile contiene prostaglandine, che favorisce leggermente le contrazioni uterine.

Photo by Andrea Piacquadio for pexels

In breve L’indurimento della pancia in gravidanza può essere dovuto a mutamenti dell’utero per il bambino che cresce e per la preparazione al parto. Il ginecologo va chiamato in caso di perdite e dolori

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