La data presunta del parto si avvicina, la pancia si indurisce e compaiono le prime contrazioni. Potrebbero essere i sintomi della fase prodromica del travaglio, durante la quale l’organismo si prepara alla nascita del bambino e serve a preparare il suo passaggio attraverso il canale del parto. L’utero inizia a contrarsi in modo più evidente e il collo dell’utero (cervice) diventa più morbido, si accorcia e può iniziare a dilatarsi.

Come riconoscere i sintomi

I sintomi cambiano da donna a donna: in alcuni casi sono facilmente riconoscibili, in altri possono essere confusi con i normali disturbi dell’ultimo periodo della gravidanza. Ecco i sintomi più comuni.

Contrazioni uterine irregolari: la pancia si indurisce e compare una sensazione di tensione o dolore. Le contrazioni possono essere ravvicinate oppure separate da intervalli lunghi, senza seguire un ritmo preciso

la pancia si indurisce e compare una sensazione di tensione o dolore. Le contrazioni possono essere ravvicinate oppure separate da intervalli lunghi, senza seguire un ritmo preciso Dolori simili a quelli mestruali: possono interessare il basso ventre, il bacino e la zona lombare. Talvolta si avvertono come crampi che si irradiano anche alla schiena e alle cosce

possono interessare il basso ventre, il bacino e la zona lombare. Talvolta si avvertono come crampi che si irradiano anche alla schiena e alle cosce Mal di schiena: il peso del bambino e la pressione esercitata sulla zona pelvica possono provocare fastidio o dolore nella parte bassa della schiena

il peso del bambino e la pressione esercitata sulla zona pelvica possono provocare fastidio o dolore nella parte bassa della schiena Perdita del tappo mucoso: si tratta di una secrezione gelatinosa, densa e filante, generalmente trasparente o biancastra, talvolta con striature rosate o piccole tracce di sangue. L’espulsione del tappo indica che il collo dell’utero sta cambiando, ma non significa che il parto sia imminente: possono trascorrere anche alcuni giorni

si tratta di una secrezione gelatinosa, densa e filante, generalmente trasparente o biancastra, talvolta con striature rosate o piccole tracce di sangue. L’espulsione del tappo indica che il collo dell’utero sta cambiando, ma non significa che il parto sia imminente: possono trascorrere anche alcuni giorni Sensazione di pressione sul bacino: quando la testa del bambino si abbassa e si posiziona più profondamente nella pelvi, può aumentare la sensazione di peso nella parte inferiore dell’addome e nella zona vaginale

quando la testa del bambino si abbassa e si posiziona più profondamente nella pelvi, può aumentare la sensazione di peso nella parte inferiore dell’addome e nella zona vaginale Maggiore bisogno di evacuare e di urinare: la pressione esercitata dal bambino sull’intestino e sulla vescica può accentuare lo stimolo ad andare in bagno.

Talvolta compaiono anche nausea o vomito.

Un elemento importante per distinguere la fase prodromica dal travaglio attivo è l’andamento delle contrazioni.

Nella fase iniziale possono essere discontinue, cambiare intensità e persino scomparire per poi ripresentarsi dopo una pausa variabile da caso a caso.

Quando il travaglio entra nella fase attiva, invece, in genere diventano più regolari, ravvicinate e intense, accompagnando la progressiva dilatazione del collo dell’utero. La valutazione dell’effettivo avanzamento del travaglio spetta comunque agli operatori sanitari.

Scopri qui tutte le 4 fasi del travaglio

Quanto dura

La fase prodromica del travaglio non ha una durata standard. Può esaurirsi nell’arco di poche ore oppure protrarsi per uno o più giorni, con periodi in cui le contrazioni si intensificano alternati a momenti di relativa tranquillità.

Nelle donne alla prima gravidanza tende a durare più a lungo, mentre in quelle che hanno già partorito può essere più breve. Non si tratta, tuttavia, di una regola: ogni esperienza di parto è diversa.

Nemmeno l’intensità dei sintomi può dare informazioni certe su quanto manchi alla nascita. Contrazioni dolorose e frequenti non significano necessariamente che il travaglio attivo sia già iniziato, così come una fase prodromica poco intensa non esclude che la progressione possa accelerare.

Per capire se si sta passando alla fase attiva, il personale sanitario valuta soprattutto la regolarità delle contrazioni, diverse dalle contrazioni preparatorie, e le modificazioni del collo dell’utero.

Come affrontare il prodromo a casa senza stress

Se la gravidanza procede in modo regolare, non ci sono segnali di allarme e ostetrica e ginecologa non hanno dato indicazioni diverse, la fase prodromica può essere affrontata tranquillamente a casa.

La futura mamma deve cercare di conservare le energie e fare il possibile per rilassarsi, tenendo sotto controllo l’ansia. Ecco alcuni accorgimenti che possono aiutare.

Cercare di riposare: soprattutto se le contrazioni si presentano di notte, è utile provare a dormire o almeno a rilassarsi tra un episodio e l’altro. Recuperare le energie sarà importante per affrontare il travaglio

soprattutto se le contrazioni si presentano di notte, è utile provare a dormire o almeno a rilassarsi tra un episodio e l’altro. Recuperare le energie sarà importante per affrontare il travaglio Dedicarsi ad attività piacevoli: durante la fase di attesa, si consiglia di fare attività rilassanti, come leggere o guardare un film

durante la fase di attesa, si consiglia di fare attività rilassanti, come leggere o guardare un film Fare una doccia calda: il calore dell’acqua può favorire il rilassamento muscolare e alleviare la sensazione di tensione. Anche un bagno tiepido può essere piacevole, se non ci sono controindicazioni

il calore dell’acqua può favorire il rilassamento muscolare e alleviare la sensazione di tensione. Anche un bagno tiepido può essere piacevole, se non ci sono controindicazioni Muoversi dolcemente: camminare fra una stanza e l’altra, cambiare posizione, dondolare il bacino o utilizzare una palla da Pilates possono aiutare ad alleviare i dolori e a trovare una postura più confortevole

camminare fra una stanza e l’altra, cambiare posizione, dondolare il bacino o utilizzare una palla da Pilates possono aiutare ad alleviare i dolori e a trovare una postura più confortevole Praticare la respirazione lenta: inspirare ed espirare con calma, senza trattenere il respiro, può aiutare a gestire il dolore e a ridurre la tensione

inspirare ed espirare con calma, senza trattenere il respiro, può aiutare a gestire il dolore e a ridurre la tensione Bere e mangiare leggero: mantenersi idratate e consumare piccoli pasti o spuntini, seguendo le indicazioni del personale sanitario, aiuta a non arrivare stanche al travaglio

mantenersi idratate e consumare piccoli pasti o spuntini, seguendo le indicazioni del personale sanitario, aiuta a non arrivare stanche al travaglio Svuotare regolarmente la vescica: non trattenere l’urina può contribuire a ridurre il fastidio nella zona pelvica

non trattenere l’urina può contribuire a ridurre il fastidio nella zona pelvica Creare un ambiente tranquillo: luci soffuse, musica rilassante e la presenza di una persona di fiducia possono favorire una sensazione di sicurezza e benessere.

È utile, poi, annotare la frequenza e la durata delle contrazioni, senza diventare ossessive, così da capire se stanno diventando più regolari.

Quando andare in ospedale

Capire quando andare in ospedale è uno degli aspetti che genera più dubbi durante la fase prodromica. In linea di massima, se la gravidanza è a termine e non ci sono segnali di allarme, finché le contrazioni restano irregolari si può rimanere a casa, seguendo le indicazioni ricevute durante i corsi preparto o dal proprio punto nascita.

È opportuno, invece, prepararsi a uscire di casa quando le contrazioni diventano regolari, dolorose e progressivamente più ravvicinate, presentandosi ogni tre-quattro minuti. Il momento giusto per recarsi in ospedale dipende, però, anche dalla storia ostetrica, dalla distanza dalla struttura e dalle condizioni della gravidanza.

Quando affrettarsi

In alcuni casi, è necessario contattare tempestivamente il punto nascita o recarsi in pronto soccorso:

rottura delle acque , anche senza contrazioni. Se il liquido è verdastro, brunastro o maleodorante, di solito è necessaria una valutazione urgente. Anche in caso di positività al tampone per lo Streptococco è bene andare subito in ospedale

, anche senza contrazioni. Se il liquido è verdastro, brunastro o maleodorante, di solito è necessaria una valutazione urgente. Anche in caso di positività al tampone per lo Streptococco è bene andare subito in ospedale perdite di sangue: piccole striature rosate in genere non sono preoccupanti, invece un sanguinamento rosso vivo o abbondante richiede un controllo immediato

piccole striature rosate in genere non sono preoccupanti, invece un sanguinamento rosso vivo o abbondante richiede un controllo immediato riduzione o modificazione dei movimenti fetali: se nemmeno mangiando qualcosa di dolce, bevendo un po’ di acqua fresca e mettendosi sul fianco sinistro si sente il bimbo muoversi, meglio farsi controllare

se nemmeno mangiando qualcosa di dolce, bevendo un po’ di acqua fresca e mettendosi sul fianco sinistro si sente il bimbo muoversi, meglio farsi controllare pressione alta , sopra i 90/140

, sopra i 90/140 dolore addominale forte , persistente e che non scompare tra una contrazione e l’altra

, persistente e che non scompare tra una contrazione e l’altra contrazioni prima della 37ª settimana.

Se compare un bisogno irrefrenabile di spingere o si ha la sensazione che il bambino stia nascendo, bisogna chiamare i soccorsi.

In caso di dubbi, è sempre preferibile telefonare al punto nascita: il personale può valutare i sintomi riferiti e indicare se sia necessario recarsi subito in ospedale.

In breve La fase prodromica del travaglio precede il travaglio attivo e prepara il corpo alla nascita. Può manifestarsi con contrazioni irregolari, dolori al basso ventre, mal di schiena e bisogno frequente di evacuare. Può durare poche ore o diversi giorni, alternando momenti di maggiore intensità a pause. Durante questa fase, è utile riposare, bere, fare una doccia calda, muoversi dolcemente e praticare esercizi di respirazione. Quando le contrazioni diventano regolari, intense e ravvicinate è opportuno andare in ospedale.

Fonti / Bibliografia Parto naturale: le 4 fasi, dal travaglio alla nascita del bambinoIl parto naturale è la fase finale di una gravidanza, ovvero l’effettiva nascita del bambino: è diviso in 4 fasi, scopriamole insieme.

Contrazioni: quando è il momento di andare in ospedale? - Humanitas San Pio XCome distinguere le contrazioni da travaglio attivo da quelle della fase prodromica? Quando occorre andare in ospedale? Ecco tutti i segnali.

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